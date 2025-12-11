ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Лудогорцем» в Лиге Европы

1765482346

11 декабря 2025, 22:45

Греческий ПАОК на выезде со счетом 3:3 сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Выступающие за ПАОК полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов вышли на поле с первых минут. Россияне не отметились результативными действиями и были заменены на 67-й минуте. В текущем сезоне Оздоев провел за ПАОК 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. У Чалова 20 матчей, россиянин забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.

«Лудогорец» после 6 туров набрал 7 очков, у ПАОКа 9 очков. В следующем туре болгарская команда на выезде сыграет с шотландским «Рейнджерс», ПАОК примет испанский «Бетис». Встречи состоятся 22 января.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.