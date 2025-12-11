Top.Mail.Ru
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Лудогорцем» в Лиге Европы

11 декабря 2025, 22:45
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)3 : 3Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

Греческий ПАОК на выезде со счетом 3:3 сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Выступающие за ПАОК полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов вышли на поле с первых минут. Россияне не отметились результативными действиями и были заменены на 67-й минуте. В текущем сезоне Оздоев провел за ПАОК 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. У Чалова 20 матчей, россиянин забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.

«Лудогорец» после 6 туров набрал 7 очков, у ПАОКа 9 очков. В следующем туре болгарская команда на выезде сыграет с шотландским «Рейнджерс», ПАОК примет испанский «Бетис». Встречи состоятся 22 января.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Источник: itar-tass.com
ballak144
ballak144 ответ particular (раскрыть)
14 декабря в 11:08
Это про Чалова?)
BogushM
BogushM
12 декабря в 17:36
Отличный матч топ
BogushM
BogushM
12 декабря в 17:36
Отличный матч
112910415
112910415
12 декабря в 13:16
слишком миролюбивые парни ...
shur
shur
12 декабря в 10:07, ред.
"...Оздой чалился с Горцем ,никому не навредив!!!" (Ребус!)
VeniaminS
VeniaminS
12 декабря в 09:28
У Чалова совсем результативность не какая.
galem72
galem72
12 декабря в 09:22
По оценкам полезных действий Оздоев признан худшим игроком матча. Бесполезный Чалов, отходив почти 70минут, был заменён на 18-летнего Митоу, который через несколько минут закатил в раму Лудогорца.

Но скрепная итар-тасина предпочитает о неудобном не писать. ))
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 06:37
Ну и зря, за ничью платят меньше, чем за победу... Не надо было объявлять Оздоеву до матча, что его признали лучшим игроком месяца.. Как-то странно он отреагировал на эту новость. И Чалов тоже вялый.. А может они отметили?
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 06:28
Неожиданный, скорее даже странный, результат... ПАОК гораздо сильнее, он просто обязан был побеждать. Или собирались закидать шапками? Следующий Бетис...
112910415
112910415
12 декабря в 05:33
вот кого обыгрывать, если не болгар ?!
ABir
ABir
12 декабря в 01:32
Чуть чуть не дотерпел Лудогорец до победы
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
12 декабря в 00:53
Лучше было бы победить, но пока у орлов из Салоники весьма хороший ход в турнире, плюс в данном случае ещё хорошо что хотя бы не поражение, поскольку могло легко быть и так.
particular
particular
11 декабря в 23:25
В общем, - не пришить, не постирать...
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 23:14
Знатная была перестрелка - наши наблюдали....)))
Гость
