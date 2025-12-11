Top.Mail.Ru
«Реал» решил пока не увольнять Хаби Алонсо

11 декабря 2025, 22:38

Мадридский «Реал» решил пока не увольнять главного тренера Хаби Алонсо.

Несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити», руководство «королевского клуба» приняло решение сохранить Алонсо на посту.

При этом, по данным испанского журналиста Хосепа Педрероля, тренер будет уволен, если в ближайшем туре Примеры «Реал» не сумеет победить «Алавес».

Мадридцы выиграли всего два из последних восьми матчей.

DXTK
DXTK
14 декабря в 11:06
Покупка Мбаппе это как черная метка не только для Реала, но и для всех его тренеров.....в прошлом сезоне Анчелотти пострадал, теперь страдает Алонсо.....

PS Недавно Реал обыграл Барсу в чемпионате, ту все поверили в успех, а я говорил рано радуетесь впереди вся борьба.........
sherbarca
sherbarca
13 декабря в 20:11, ред.
Здесь причем Хаби. Ребята сливочных, т.е. защитники играли не самом уровне своих дел.
Capral
Capral
13 декабря в 12:50
Савелий.
А ты приведи хоть один серьезный довод, тогда и разговор будет другим...
Савелий Первый
Савелий Первый
12 декабря в 23:19
    Dauletbek
    Dauletbek
    12 декабря в 23:02
    Журналисты им лишь бы что-то напечатать, что-то новость, типа этого. А люди бурно обсуждают это)))). Даже если проиграет Алавесу, его не уволят.
    Икарус
    Икарус
    12 декабря в 19:21
    Кучка зажравшихся звезд, которые не хотят выходить из зоны комфорта и что-то делать либо больше, либо поверх старого. Рабочая этика на полном нуле.
    Capral
    Capral
    12 декабря в 13:58, ред.
    Гениальный Черевченко- это ты, до сих пор не представивший доказательств.
    Если бы у бабушки были бы яйца- она была бы дедушкой. Кстати, весной этого года, одноразовый вылетел из 1/2 кубка Германии от команды 2-й лиги... Вот так то, опорник Зобнин, он же Захарян срочно в Европу, нетоповый Дида, Марадона так себе игрок, Джуд-9/16, Реал сб.мира-50х и многое другое...
    Capral
    Capral
    12 декабря в 13:25, ред.
    Фаворит Интер.
    Освежу тебе память, и напомню, что весной этого года, обескровленная Бавария Компани дошла до 1/4, вышвырнув одноразового из ЛЧ, с общим счётом-5:0 и вполне могла приблизиться к полуфиналу, но проиграла Интеру- будущему финалисту. А проиграла, потому что имела катастрофические кадровые проблемы, ввиду отсутствия Мусиалы, Упомекано и еще ряда ведущих игроков. Так что не надо вспоминать про Хайнексса.
    А золотой дубль, Компани еще сделает, будь спок...
    Capral
    Capral
    12 декабря в 13:18
    Савелий.
    противоречишь ты себе, потому что у тебя нет ни одного убедительного довода, кроме обычного троллинга. Поэтому с тобой разговоры прекращаю, в виду их бесполезности.
    Савелий Первый
    Савелий Первый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    12 декабря в 12:58
    Эмери, к сожалению, не умеет работать со "звёздами". Или не умел. Но при этом прекрасный тренер. Севилья, Вильярреал, Астон Вилла. При этом работа в разных чемпах. Испания, Англия.
    Савелий Первый
    Савелий Первый
    12 декабря в 12:32
      Capral
      Capral
      12 декабря в 11:38
      Правильно говоришь, Яша.)))
      Capral
      Capral
      12 декабря в 11:16, ред.
      Савелий, чтобы ты знал, что недавно, один из ведущих экспертов Германии объявил Баварию слабой и средней командой ЛЧ. И если ты, ничего не знаешь про Бундес, лучше не говори, тем более, если не владеешь информацией.
      Почему Алонсо одноразовый? Потому что не защитил свой чемпионский титул, потому что его футбол предсказуемый и легко читаемый. А ещё, потому что физрук Компани, наглядно и показательно отодвинул Алонсо с 1-го места. Байер Алонсо, в евро кубках терпел разгромные поражения в решающих матчах. Даже Слот, которого все критикуют, дважды опустил испанца, в его, двух, разных командах.
      И последнее, на счёт того, что Бавария всех скупает. Повторяю, Бавария с Тухелем отстала на 18 очков от Байера, даже со своим составом, который, как я уже говорил- назван слабым и средним.
      Учи матчасть.
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      12 декабря в 11:11
      Реалу нужен Эмери, Артета, чтобы развиваться в долгострой
      Савелий Первый
      Савелий Первый
      12 декабря в 07:07
      Капрал
      Учи матчасть. Байера хватило на оба сезона. 1 и 2 места. Рядом со всё скупающей Баварией - отличный результат.
      Алонсо нужно время.
      И ты неверно понимаешь понятие одноразовый. Попробую привести пример. Одноразовый, например, Мудрик. Хотя, нет. Он и на это не тянет.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      12 декабря в 07:04
      Сольют его игрочишки.
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      12 декабря в 06:34
      Непонятно зачем держать человека в напряжении, либо даешь ему время, терпишь все предстоящие взлеты и падения, ну хотя бы до конца сезона.
      Либо просто сразу увольняешь, мол для нас ты не подходишь.
      112910415
      112910415
      12 декабря в 05:41
      и продолжит тренер вертеться на горячей сковородке ! (
      Alex_67
      Alex_67
      12 декабря в 04:36
      Президент Реала спокойно переживёт снижение результатов, но он специально держит всех в напряжении. Перес наблюдает за тем, как ведут себя все участники. Он просто получает удовольствие.
      CCCP1922
      CCCP1922
      12 декабря в 04:27
      Пересу приходится решать много вопросов, решит и этот.
      Capral
      Capral ответ y-ago (раскрыть)
      12 декабря в 02:50, ред.
      Я прошу прощения, что вмешиваюсь в Ваш разговор, но видимо, Ваш собеседник не понимает, что дело не в Вини и даже не в Мбаппе. Если у тренера нет игровой модели, если он бессистемный тренер, а его футбол лежит на поверхности и не представляет загадки для соперника, то такой футбол обречён на недолговечность. И неслучайно, Байера и его пpессингующего футбола, хватило ровно на один сезон...

      Доброй ночи!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      y-ago
      y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
      12 декабря в 02:42
      Ах, так вот оно что — оказывается, никакого хаоса нет, просто все наши проблемы — это Мбаппе в одиночестве и упущенные моменты. Ну конечно. Тактической структуры нет? Да зачем она нужна, если можно просто сказать: «Ну забейте, пацаны, и всё будет хорошо». Удобно. Проблема в том, что когда команда играет по-настоящему организованно, ей не нужно по три голевых момента каждому, чтобы выиграть. Она создаёт системное давление, контролирует темп, задаёт ритм. А когда всё сводится к «а вот если бы Вини и Джуд реализовали» — это и есть признак хаоса. Когда нет игры, ты зависишь от индивидуалов. Когда есть игра, ты зависишь от системы. Да, козла отпущения назначать легко. Но иногда «козёл» — это не чей-то каприз, а отражение реальности. Извините, но просто смешно, что вы предлагаете «не торопиться с выводами», но сами торопитесь до того, что готовы свести весь анализ к двум промахам. Если бы всё решалось только реализацией, тогда давайте вообще тренера менять не будем — купим двоих нападающих с рейтингом 99 и будем жить счастливо. Но футбол, к сожалению, чуть сложнее. И если не ковыряться в деталях, как вы предлагаете, то придётся назначать «козлов отпущения» действительно часто — просто потому, что корень проблемы так и будет лежать под ковром, аккуратно присыпанный оправданиями.
      Drosmo
      Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
      12 декабря в 02:35
      Скажите, а по-вашему нынешнее положение команды - это исключительно вина тренера и больше никого? А игроки в команде все белые и пушистые? Я вижу как вы жаждете крови Алонсо, при этом ни слова не оброните о футболистах. Если вы после нескольких поражений готовы выгнать тренера, почему вы с тем же стремлением не призываете выгнать к примеру Винисиуса, который полностью провалил матч с Сити, который являясь одной из главных звёзд в команде, не забивает уже 12 матчей подряд. Или Родриго, который у нас забиват раз в три года исключительно в ворота Ман Сити. Или тут тоже тренер виноват?

      Я не знаю, где вы увидели хаос в игре, но вчерашний матч показал, что проблема у нас не столько в построении игры, сколько в том, что у нас кроме Мбаппе некому забивать. Реализуй вчера Винисиус и Джуд свои моменты, и результат был бы уже положительным для нас.

      Назначить козла отпущения в трудной ситуации всегда легко, но если не разобраться в деталях, в причинах возникновения этой ситуации, то таких козлов отпущения потоп придется назначать очень часто.
      y-ago
      y-ago ответ Agamaga005 (раскрыть)
      12 декабря в 02:28
      Да, Джуд и Каррерас пахали. Джуд вообще тянул на себе такие объёмы, что временами казалось — он играет за троих. И вперёд успевает, и назад возвращается, и подчищает, и начинает атаки. Да, он настоящий лидер! Но...Его потенциал настолько велик, что нынешний уровень — это только легкий разогрев. Каррерас тоже делает свою работу, старается, растёт и много больше мог бы, но...Причина отчего это не происходит понятна, на мой взгляд - говорено-переговорено неоднократно...
      Capral
      Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
      12 декабря в 02:03
      Ещё бы! Его не пускают ни в одно приличное общество, потому что он всё там об.....т. Невоспитанный, необразованный человек, без элементарных понятий о приличии в обществе, о чем неоднократно писали... Достаточно вспомнить, как он неприлично вел себя в ЛН, когда бросался на тренера соперника с претензиями.
      y-ago
      y-ago ответ Agamaga005 (раскрыть)
      12 декабря в 02:03
      Те же я яйца, только в профиль! Хотя кто-то Нагельсмана назвал "одним из самых перспективных тренеров своего поколения, с современным тактическим мышлением и инновационным подходом", его опыт управления суперзвёздами очень ограничен. В «Баварии» часть ветеранов не приняли его методы — а в Реале таких намного больше.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
      12 декабря в 01:58
      Хорошо устроился.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ y-ago (раскрыть)
      12 декабря в 01:57
      Если жарко на стадионе, то нужно снять крышку стадиона)) я противник этой крыши, там должен вертолёт пролетать во время Эль-Класико и снимать красоту сверху.

      Говорим про тренера: но нужно и про игроков говорить. Там Джуд такой объем выполнял, успевал и впереди и в обороне страховать - просто монстр. С игроков не меньше спроса, не отрабатывают. Джуд и Каррерас были хороши.
      Capral
      Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
      12 декабря в 01:54
      Такой же. Но если у Алонсо, присутствует, хоть какая то испанская изюминка, то Нагель- типичный тевтон- необразованный и неотесанный мужлан. А то, что сейчас он руководит сборной- это продвинул его "крестный" Л.Маттеус.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
      12 декабря в 01:50
      А если Нагельсмана? Подойдет?)
      Гость
