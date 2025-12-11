«Реал» решил пока не увольнять Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» решил пока не увольнять главного тренера Хаби Алонсо.
Несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити», руководство «королевского клуба» приняло решение сохранить Алонсо на посту.
При этом, по данным испанского журналиста Хосепа Педрероля, тренер будет уволен, если в ближайшем туре Примеры «Реал» не сумеет победить «Алавес».
Мадридцы выиграли всего два из последних восьми матчей.
Вот что ответил сегодня Алонсо на вопрос журналиста о возможной своей отставке:"Я не думаю об этом, я думаю только о своих футболистах и предстоящей игре. Время покажет."
Вот что ответил сегодня Алонсо на вопрос журналиста о возможной своей отставке:"Я не думаю об этом, я думаю только о своих футболистах и предстоящей игре. Время покажет."
Я не утверждаю, что Алонсо идеальный тренер для Реала, и что он точно сможет поднять команду с колен, но если уже доверили ему команду, то дайте ему спокойно доиграть хотя бы этот сезон до конца. Не справится, уволите. Но если постоянно давить на тренера, каждую следующую игру назначать решающей для него, угрожать постоянными увольнениями и т.д., то как он сможет добиться положительного результата в такой наэлектризованной обстановке.
Я не утверждаю, что Алонсо идеальный тренер для Реала, и что он точно сможет поднять команду с колен, но если уже доверили ему команду, то дайте ему спокойно доиграть хотя бы этот сезон до конца. Не справится, уволите. Но если постоянно давить на тренера, каждую следующую игру назначать решающей для него, угрожать постоянными увольнениями и т.д., то как он сможет добиться положительного результата в такой наэлектризованной обстановке.