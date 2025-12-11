«Реал» решил пока не увольнять Хаби Алонсо

1765481909

Мадридский «Реал» решил пока не увольнять главного тренера .

Несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити», руководство «королевского клуба» приняло решение сохранить Алонсо на посту.

При этом, по данным испанского журналиста Хосепа Педрероля, тренер будет уволен, если в ближайшем туре Примеры «Реал» не сумеет победить «Алавес».

Мадридцы выиграли всего два из последних восьми матчей.