|Вольфсбург
|0:2
|Боруссия
|
0 : 2
завершен
24 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 171.5 - 398
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.8
Средний возраст: 25.7 - 25.4
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 2
|
Стадион Фольксваген
|12’
|0:1
|Холанд Эрлинг
|68’
|0:2
|
Холанд Эрлинг
ассистент Дахуд Махмуд
|13’
|Беллингхэм Джуд
|59’
|Беллингхэм Джуд
|Отавио Пауло
|72’
|88’
|Менье Тома
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Дилейни Томас
|Санчо Джейдон
|Брекало Йосип
|Филипп Максимилиан
|65’
|Бьялек Бартош
|Мбабу Кевин
|65’
|69’
|Азар Торган
|Рейна Джованни
|Мехмеди Адмир
|Герхардт Янник
|81’
|81’
|Менье Тома
|Ройс Марко
|
|21
|Удары по воротам
|8
|
|
|2
|Удары в створ
|4
|
|
|10
|Фолы
|12
|
|
|10
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|53%
|Владение мячом
|47%
|
|
|1
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|
|
|0
|Удаления
|1
|