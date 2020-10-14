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4 : 2
завершен
14 октября 2020, 00:00
среда
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Мена Анхель
ассистент Ибарра Мина Ромарио Андрес
|1:0
|14’
|Эстрада Михаэль
|2:0
|45+3’
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Эстрада Михаэль
ассистент Валенсия Эннер
|3:0
|52’
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Плата Гонсало
ассистент Франко Алан
|4:0
|75’
|83’
|4:1(П)
|Суарес Луис
|90+5’
|4:2(П)
|Суарес Луис
|Груэсо Карлос
|38’
|Паласиос Диего Хосе
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Де Ла Крус Николас
|Нандес Наитан
|46’
|Нуньес Дарвин
|Родригес Брайан
|63’
|Родригес Хонатан
|Гомес Максимилиано
|Франко Алан
|Ибарра Мина Ромарио Андрес
|67’
|Плата Гонсало
|Валенсия Эннер
|67’
|Паласиос Диего Хосе
|Эступиньян Первис
|73’
|77’
|Торрейра Лукас
|Бентанкур Родриго
|Кампана Леонардо
|Эстрада Михаэль
|85’
|Нобоа Кристиан
|Кайседо Мойсес
|85’
|87’
|Арамбарри Мауро
|Вальверде Федерико
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|17
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|0
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|0
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Там 8 команд демонстрирует качественный футбол как многие европейские сборные. А в Европе 15 слабых и 5 средних. До стадии плей-офф вообще не хочется смотреть футбол.
Там 8 команд демонстрирует качественный футбол как многие европейские сборные. А в Европе 15 слабых и 5 средних. До стадии плей-офф вообще не хочется смотреть футбол.
Даже два придуманных пенальти не помогли Уругваю
Даже два придуманных пенальти не помогли Уругваю