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2 : 1
завершен
18 ноября 2020, 00:00
среда
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Стадион Олимпийский стадион Центрального университета Венесуэлы (Каракас)
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Дель Пино Луис
ассистент Эррера Янхель
|1:0
|9’
|15’
|1:1
|Видаль Артуро
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Рондон Хосе Саломон
ассистент Сотельдо Йеферсон
|2:1
|81’
|8’
|Марипан Гильермо
|46’
|Исла Маурисио
|Дель Пино Луис
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Баэса Клаудио
|Пинарес Сезар
|Сотельдо Йеферсон
|Саварино Джефферсон
|70’
|76’
|Паласиос Карлос
|Мора Фелипе
|Отеро Ромуло
|Кассерес Кристиан
|78’
|89’
|Вильчес Андрес
|Пульгар Эрик
|Конде Оскар
|Дель Пино Луис
|90’
|Чансельор Джон
|Мачис Дарвин
|90+1’
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|14
|Удары по воротам
|11
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|5
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|6
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|9
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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