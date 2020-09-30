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Реал - Вальядолид
Уэска - Атлетико
Вильярреал - Алавес
Эйбар - Эльче

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Вальядолид

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Голы
Винисиус Жуниор 1:0 65’
Наказания
71’ Гонсалес Бруно
Каземиро 78’
Марсело 90+3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Карвахаль Даниэль Одриосола Альваро 57’
Асенсио Марко Иско 57’
Винисиус Жуниор Йович Лука 58’
63’ Перес Кике Орельяна Фабиан
64’ Мараньяо Феде
74’ Тони Суарес Вейсманн Шон
74’ Гвардиола Серхи Рубио Вальдо
Майораль Борха Бензема Карим 87’
87’ Эль Ями Джавад Мичел
Статистика
 15 Удары по воротам 11
5 Удары в створ 5
11 Фолы 7
4 Угловые 7
2 Офсайды 1
62% Владение мячом 38%
5 Cэйвы 4
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
01 октября в 12:26
что за ужас я вчера посмотрел, еле-еле родили один гол ВАЛЬЯДОЛИДУ!
nogganov_01
nogganov_01 ответ NGYRZ (раскрыть)
01 октября в 11:35
да не парься ты, всё ведь нормально же
feris1
feris1
01 октября в 11:12
Винисиус забил это из области и палка раз в год стреляет.
Мessi 10
Мessi 10
01 октября в 10:03
Матч не смотрел, но судя по статистике победа далась тяжело.
112910415
112910415
01 октября в 09:12
с такой игрой можно довольно уверенно рассчитывать на место в первой тройке ...
на последнее место в этой тройке
Legend 6
Legend 6
01 октября в 08:04
Реал выигрывает без пенальти. Пойду запишу где-нибудь
Incredulous
Incredulous
01 октября в 07:01, ред.
Победа - это конечно хорошо, но с такой игрой трофеев точно не видать. Видно, что Зидан нащупывает основной состав на сезон, пробуя разные варианты каждую игру, но к многим игрокам есть вопросы. Единственный, к кому не было вопросов в этой игре - это Куртуа, отработал честно и качественно. Ну и ещё, очень неплохо сегодня показал себя Одриосола, старался, бегал, отрабатывал. Больше всего вопросов к нападению, особенно к Йовичу, который своей нереализацией голевых моментов успел переплюнуть уже и Бензема и Винисиуса. Это, кажется, самый провальный трансфер Реала за последнее десятилетие. Короче, Реал в таком виде не может претендовать на что-либо в этом сезоне, но вся надежда на старину Зизу. Он уже не раз показывал, что может находить выход из самых трудных ситуаций, надеюсь и в этот раз у него всё получится.
Agamaga
Agamaga ответ NGYRZ (раскрыть)
01 октября в 06:57
В прошлом году кто ногу подставлял? Есть Рамос - пенальти.
NGYRZ
NGYRZ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
01 октября в 06:20
Надеюсь, но с такой реализацией далеко не уехать.
eleven LC
eleven LC
01 октября в 06:15
Тяжеловато Реал пока побеждает
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ NGYRZ (раскрыть)
01 октября в 03:02
Пусть Реал Мадрид выиграет и в этом сезоне Ла Лиги!!!
NGYRZ
NGYRZ
01 октября в 02:18
1 гол, 1,5 гола, с такими голевыми показателями, Реал даже Барселоне не конкурент в этом сезоне.
3 сезон пошел, после ухода Роналду, а все еще некому "подставлять ножку ©", правда же фанаты Барселоны, а???
Gelious
Gelious
01 октября в 01:55, ред.
Вообще, все так себе у Мадрида в краткосрочной перспективе (этот сезон). Забивных людей так Зидану и не привели. Единственный трансфер под ЗиЗу - это Азар, которому не повезло лодыжку так повредить тут же (возможно, это теперь навсегда. как в случае Бейла было). Команда вообще не играет в тот футбол, который любит Зидан, потому что нету игроков под это. А лидеры уже стареют. Если пандемия уйдет, летом нужны будут серьезные трансферы. А за этот сезон нужно успеть определиться с тем, кто команде не будет нужен (а в идеале бы продать всех этих бесконечно подающих надежды бразильцев молодых. и играть в комбинационный футбол ЗиЗу накоротке. Надеюсь, Менди научится в атаку, а Азар вылечит ногу. Остальные новички тут явно мимо).

Иными словами, увы, позитива искать тут не надо, даже пусть и 3 очка взяты. Проблема не в невезении у Мадрида. Проблема структурная, старая и крайне серьезная (которая со старением лидеров усугубляется еще больше).
рус фан
рус фан
01 октября в 01:52, ред.
Посмотрел обзор, реализация просто отстой, куча моментов и всего один гол, хорошо Винни грамотно разобрался с очередным хорошим шансом, выйдя со скамейки. Реал считаю еще может продать Иско, Йовича, нужен Холланд или Мартиаль например что бы забивать хотя бы половину этих моментов. Болел Реала с победой поздравлю, но видно как команда традиционно тяжело начинает вкатываться в сезон.
Шишанутый
Шишанутый
01 октября в 00:51, ред.
Рад за Винисиуса. Вышел и пренес Реалу победу. Молодцы, хороший матч сыграли. Валлядолиду сложно гол забить, эта команда очень строгая в обороне. Хорошо что удалось взломать ихний автобус. В прошлой сезоне с ними потеряли очки в домашней матче. Сегодня удалось этого избежать.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
01 октября в 00:29
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    01 октября в 00:25
    С победой лучший клуб в истории футбола!!!
    По игре очень много вопросов.
    Реализация очень плохая, можно сказать почти никакая!
    У Йовича очень хороший момент был.
    Победы Реалу Мадрид в следующих турах!!!
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    01 октября в 00:25
    Тяжеловато пока вкатываемся в сезон, ну набираем ) Сыгранности мало, реализация очень слаба, но такие матчи тоже нужны )) Марсело и Каз слабенькое выступление че то. С победой Мадридисты!
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    01 октября в 00:00
    Тараканы ждут осечки чтобы выйти наружу :)
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ vastudio (раскрыть)
    30 сентября в 23:54
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса
      30 сентября в 23:51
      Неужели!Родили наконец!!
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      30 сентября в 23:50
      Марсело очень резко сдал...с сожалением это констатирую. Пора переходить в клуб попроще и играть в свое удовольствие. Думаю, это его последний сезон в Реале.
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса
      30 сентября в 23:35
      Офигеть, реализация моментов на таком же уровне как и руководство Барселоны...
      gentlewolf
      gentlewolf
      30 сентября в 22:54, ред.
      Какой умник составы на соккере расставлял? там игроки не те.
      vastudio
      vastudio
      30 сентября в 22:43
      Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
      Город: Мадрид
      Вместимость: 6000 Стадион подстать уровню команд) Хотя я немного обидел фаворита-Вальядолид,сори)
      vastudio
      vastudio
      30 сентября в 22:40
      Уверенная выездная победа гостей! 0-3
      eleven LC
      eleven LC
      30 сентября в 21:03
      Реал наберёт ход и такие матчи это помогут сделать
      3:1
      Gahi
      Gahi
      30 сентября в 02:35
      Победа Реала = П.1.
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