В 13 Роберто Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

З 3 Гарсия Рауль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

З 6 Гонсалес Бруно Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 94

З 5 Хавьер Санчес Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

П 21 Мичел Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 87

З 12 Орельяна Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 63

П 20 Феде Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 64

П 11 Эрвиас Пабло Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

П 9 Вейсманн Шон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 74

П 10 Плано Оскар Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

Н 23 Рубио Вальдо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 26 Перес Самуэль

З 34 Лопес Серхио

З 22 Мартинес Начо

З 2 Перес Луис

З 30 Рубио Мигель

З 15 Эль Ями Джавад Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 7

П 8 Перес Кике Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 31

П 29 Рей Ури

П 19 Тони Суарес Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 20

Н 7 Гвардиола Серхи Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 20

Н 27 Куки