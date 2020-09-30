|Реал
|1:0
|Вальядолид
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1 : 0
завершен
30 сентября 2020, 22:30
среда
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|Винисиус Жуниор
|1:0
|65’
|71’
|Гонсалес Бруно
|Каземиро
|78’
|Марсело
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Карвахаль Даниэль
|Одриосола Альваро
|57’
|Асенсио Марко
|Иско
|57’
|Винисиус Жуниор
|Йович Лука
|58’
|63’
|Перес Кике
|Орельяна Фабиан
|64’
|Мараньяо
|Феде
|74’
|Тони Суарес
|Вейсманн Шон
|74’
|Гвардиола Серхи
|Рубио Вальдо
|Майораль Борха
|Бензема Карим
|87’
|87’
|Эль Ями Джавад
|Мичел
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|15
|Удары по воротам
|11
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|5
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|1
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|5
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|1
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на последнее место в этой тройке
на последнее место в этой тройке
3 сезон пошел, после ухода Роналду, а все еще некому "подставлять ножку ©", правда же фанаты Барселоны, а???
3 сезон пошел, после ухода Роналду, а все еще некому "подставлять ножку ©", правда же фанаты Барселоны, а???
Иными словами, увы, позитива искать тут не надо, даже пусть и 3 очка взяты. Проблема не в невезении у Мадрида. Проблема структурная, старая и крайне серьезная (которая со старением лидеров усугубляется еще больше).
Иными словами, увы, позитива искать тут не надо, даже пусть и 3 очка взяты. Проблема не в невезении у Мадрида. Проблема структурная, старая и крайне серьезная (которая со старением лидеров усугубляется еще больше).
По игре очень много вопросов.
Реализация очень плохая, можно сказать почти никакая!
У Йовича очень хороший момент был.
Победы Реалу Мадрид в следующих турах!!!
По игре очень много вопросов.
Реализация очень плохая, можно сказать почти никакая!
У Йовича очень хороший момент был.
Победы Реалу Мадрид в следующих турах!!!
Город: Мадрид
Вместимость: 6000 Стадион подстать уровню команд) Хотя я немного обидел фаворита-Вальядолид,сори)
Город: Мадрид
Вместимость: 6000 Стадион подстать уровню команд) Хотя я немного обидел фаворита-Вальядолид,сори)
3:1
3:1