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Атлетико - Барселона
Леванте - Эльче
Вильярреал - Реал
Севилья - Сельта

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико против Барселона

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    Голы
    Карраско Янник
    ассистент Корреа Анхель     		1:0 45+3’
    Наказания
    Коке 9’
    Карраско Янник 26’
    Савич Стефан 79’
    Хименес Хосе 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Коутиньо Филиппе Педри
    62’ Дест Сержиньо Пике Жерар
    Коста Диего Льоренте Маркос 73’
    83’ Тринкан Франсишку Гризманн Антуан
    83’ Брейтуэйт Мартин Пьянич Миралем
    Лемар Тома Фелиш Жоау 84’
    Кондогбиа Жоффре Корреа Анхель 84’
    Фелипе Карраско Янник 90+1’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 13
    		2 Удары в створ 4
    		12 Фолы 6
    		8 Угловые 8
    		2 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		4 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 03:57
    Не унывайте барсафаны в следущей туре у вас игра с Осасуной вот на ней отыграетесь, вернется ваш "король Осасун" и будете снова кричать что он лучший в мире!)
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 03:55
    Так должно было быть, рад за матрасников!
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 02:46
    Ожидаемый итог. Победа фаворита и поражение аутсайдера с 12 места. Барселоне нужно готовиться к борьбе за выживание.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 02:00
    Ожидаемо, хотя я ждал более ярого сопративленияот Барсы, итог Барса разрушена изнутри, МеСси уйдёт, и может Хави спасёт еёот банкротства!!! Ибо Эль-Классико умрёт, а Мадридское дерби не так интересно,если туда не пойдут звёзды!!!
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov ответ feris1 (раскрыть)
    сегодня в 01:54
    Гом твой уже давно сдулся
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 01:49
    барса стала середняком
    da da da
    da da da ответ feris1 (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    а чем Рон то лучше?Юве с ним за 3 года деградировал от клуба играющей в полуфинале/финале ЛЧ стабильно бравший Серию А и игравший раз на раз в финале кубка в топ клуб не знающий что такое 1/4 ЛЧ,забыли про кубко,и в чемпе траблы в целом,а по игре что я видео против Барсы это кошмар реальный)))
    feris1
    feris1
    сегодня в 01:42, ред.
    Гном сдулся,а что будет с ним когда ему стукнет как Рону 35?
    Китай ему в помощь разве что.
    da da da
    da da da ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    так подожди,этот Юве же ЧИ действующий,что то изменилось с составом?или Пирло еще хуже чем Саррри?))
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    во-первых отвозила не барса, а судья (вымышленное удаление и левый пенальти)
    во-вторых не вынесли, а обыграли дубль самого слабого в 21 веке Ювентуса, при поддержке свистуна.
    в третьих, я не возбуждённый, а весёлый.)
    da da da
    da da da ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    ты то такой возбужденный,вас слабевшая Барса в21 веке отвозила)))
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Барсучья кошёлка не выдержала торпеды Караско. Аха-ха)
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    че там? и очко не спасли? )) а ты так радовался очку Вильяреала )))
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    Эта Ковтинья разрывала барселону, играя за Баварию)
    Ноющий Барсук
    Ноющий Барсук
    сегодня в 01:19
    Я так и знал.(
    Спаси нас, Мессия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вот это номер
    Вот это номер
    сегодня в 01:19
    Хе-хе-хе, снова жиденько обделались)
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 01:17
    ОФИЦИАЛЬНО.

    Глоры Месси, теперь когда вы будете вспоминать о том, сколько голов забил Месси Реалу и Атлетико, в конце всегда добавляйте: "в эпоху Хави и Иньесты"
    da da da
    da da da ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    нет конечно,виноват трансферы,и кто за это отвечает.
    с каждым годом всю хуже и хуже,от непонятных игроков начиная от Коутининьо и заканчивая Бретуйат.
    берите в свое время Коке,нет взяли ДеЙонга который под стиль не похохид,берите в своей время Фабиана Руиза,взяли Артура,который только катать мяч может а при прессинге теряется,и так далее.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 01:14
    Вам ли сетовать?
    В угоду барсе устранили Арсенал, Челси, Ювентус, ПСЖ. Так что имейте совесть. Аха-ха)
    NedvedJuve
    NedvedJuve ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 01:13, ред.
    Да не только) у голубых парнях с манчестера шейхи виноваты, у ливерки Пикфорд так как ван накидайка сломал) короче плохому танцору мешают клавишы!!!
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    Ты что у него в игноре?)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    В группе поддержки Дзюбы барса на первом. А в ЛЧ не надолго, до очередного плей оф. Аха-ха)
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 01:09
    Тео Джонс
    Сегодня 00:55
    Пока в Барсе не появится нормальный президент, никакого намека на какой то прогресс не будет.
    ___________

    Опять президент виноват, да что ж ты будешь делать.

    Кто-нибудь слышал в других клубах, что команда проигрывает виноваты бывают президенты?
    По моему такой идиотизм, лишь в Барселоне практикуют?!
    NedvedJuve
    NedvedJuve ответ Bom Bom (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    А там лучше?))) ТОТ сегодня показал что такое голубое дно из манчестера!!!
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ NedvedJuve (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    Аха-ха)
    Барсуки с зебриными калачами в мадридском соусе)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ волгодон 2 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Не удивительно, ведь каталонские ветки это сортир и не только для туринцев. Кто только тут нужду не справляет. Аха-ха)
    Не воспаляйся, Влад, 1:0 это не 8:2. Аха-ха)
    Спокойной ночи)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:07, ред.
    С победой мадридский Атлетико, с победой Диего Симеоне! Наконец-то он сделал это, выиграл у каталонцев впервые в Ла Лиге. У Атлетико хорошие шансы на первое место, так как у них ещё игры в запасе имеются. А вот у Барселоны всё больше и больше проблем в игре. Лидер атаки Ансумане Фати выбыл из-за серьёзной травмы. Месси не может тащить команду. Другой лидер- Тер Штеген, допускает роковую ошибку, которая привезла это поражение. Зачем он так далеко пошёл туда? Тренерской руки не видно. Может Куман не подходит под стиль Барселоны.
    Джон Смит 1
    Джон Смит 1
    сегодня в 01:07
    Какое же днище Варселона ! Удручающее зрелище, а не команда.
    NedvedJuve
    NedvedJuve ответ волгодон 2 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Представляешь и все тебе на ужин) так как за языком следить надо, тебе в гарячем виде или ты натуртпродукт любишь?
    razdvatri
    razdvatri
    сегодня в 01:06, ред.
    12. Барселона
    сити к слову на 11, так что пойдет на повышение
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