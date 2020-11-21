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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Карраско Янник
ассистент Корреа Анхель
|1:0
|45+3’
|Коке
|9’
|Карраско Янник
|26’
|Савич Стефан
|79’
|Хименес Хосе
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Коутиньо Филиппе
|Педри
|62’
|Дест Сержиньо
|Пике Жерар
|Коста Диего
|Льоренте Маркос
|73’
|83’
|Тринкан Франсишку
|Гризманн Антуан
|83’
|Брейтуэйт Мартин
|Пьянич Миралем
|Лемар Тома
|Фелиш Жоау
|84’
|Кондогбиа Жоффре
|Корреа Анхель
|84’
|Фелипе
|Карраско Янник
|90+1’
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|9
|Удары по воротам
|13
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|2
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|6
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|8
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|4
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|0
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Китай ему в помощь разве что.
Китай ему в помощь разве что.
во-вторых не вынесли, а обыграли дубль самого слабого в 21 веке Ювентуса, при поддержке свистуна.
в третьих, я не возбуждённый, а весёлый.)
во-вторых не вынесли, а обыграли дубль самого слабого в 21 веке Ювентуса, при поддержке свистуна.
в третьих, я не возбуждённый, а весёлый.)
Спаси нас, Мессия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спаси нас, Мессия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Глоры Месси, теперь когда вы будете вспоминать о том, сколько голов забил Месси Реалу и Атлетико, в конце всегда добавляйте: "в эпоху Хави и Иньесты"
Глоры Месси, теперь когда вы будете вспоминать о том, сколько голов забил Месси Реалу и Атлетико, в конце всегда добавляйте: "в эпоху Хави и Иньесты"
с каждым годом всю хуже и хуже,от непонятных игроков начиная от Коутининьо и заканчивая Бретуйат.
берите в свое время Коке,нет взяли ДеЙонга который под стиль не похохид,берите в своей время Фабиана Руиза,взяли Артура,который только катать мяч может а при прессинге теряется,и так далее.
с каждым годом всю хуже и хуже,от непонятных игроков начиная от Коутининьо и заканчивая Бретуйат.
берите в свое время Коке,нет взяли ДеЙонга который под стиль не похохид,берите в своей время Фабиана Руиза,взяли Артура,который только катать мяч может а при прессинге теряется,и так далее.
В угоду барсе устранили Арсенал, Челси, Ювентус, ПСЖ. Так что имейте совесть. Аха-ха)
В угоду барсе устранили Арсенал, Челси, Ювентус, ПСЖ. Так что имейте совесть. Аха-ха)
Сегодня 00:55
Пока в Барсе не появится нормальный президент, никакого намека на какой то прогресс не будет.
___________
Опять президент виноват, да что ж ты будешь делать.
Кто-нибудь слышал в других клубах, что команда проигрывает виноваты бывают президенты?
По моему такой идиотизм, лишь в Барселоне практикуют?!
Сегодня 00:55
Пока в Барсе не появится нормальный президент, никакого намека на какой то прогресс не будет.
___________
Опять президент виноват, да что ж ты будешь делать.
Кто-нибудь слышал в других клубах, что команда проигрывает виноваты бывают президенты?
По моему такой идиотизм, лишь в Барселоне практикуют?!
Барсуки с зебриными калачами в мадридском соусе)
Барсуки с зебриными калачами в мадридском соусе)
Не воспаляйся, Влад, 1:0 это не 8:2. Аха-ха)
Спокойной ночи)
Не воспаляйся, Влад, 1:0 это не 8:2. Аха-ха)
Спокойной ночи)
сити к слову на 11, так что пойдет на повышение
сити к слову на 11, так что пойдет на повышение