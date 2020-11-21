В 13 Облак Ян Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

З 15 Савич Стефан Фолов совершено: 1 Блоки: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 95

З 23 Триппьер Киран Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 95

З 2 Хименес Хосе Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

З 22 Эрмосо Марио Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

З 21 Карраско Янник Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 91

П 6 Коке Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 95

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 73

П 8 Ньигес Сауль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

Н 10 Корреа Анхель Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 84

Н 7 Фелиш Жоау Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 12 Лоди Ренан

З 29 Санчес Рикард

З 18 Фелипе Пасы: 1 Минут сыграно: 4

П 20 Витоло

П 4 Кондогбиа Жоффре Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

П 11 Лемар Тома Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 34 Мойя Антонио

Н 27 Камельо Серхио

Н 19 Коста Диего Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 22