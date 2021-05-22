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Эйбар - Барселона
Сельта - Бетис
Уэска - Валенсия
Осасуна - Реал Сосьедад
Реал - Вильярреал
Вальядолид - Атлетико
Эльче - Атлетик

Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар против Барселона

Эйбар Логотип футбольный клуб Эйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Эйбар
0 : 1
завершен
22 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2.1
Средний возраст: 29.1 - 24.4
Средний рост: 180.5 - 182.5
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 3-4-3
Барселона
Испания. Примера 2020/2021, 38 тур
Стадион Мунисипал де Ипуруа
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.584.371.64
Лига Ставок 5.00 4.70 1.60
Мелбет 5.51 4.86 1.56
1XBET 4.80 4.64 1.69
BetBoom 4.74 4.25 1.66
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    46' Сальватиерра Брайан (25) уходит с поля, Леон Педро (21) вышел на поле
     
    62' Диоп Папакули (8) уходит с поля, Альварес Серхио (6) вышел на поле
     
    2
    76' Корреа Робер (20) уходит с поля, Посо Алехандро (22) вышел на поле
    76' Оливейра Паулу (4) уходит с поля, Бигас Педро (3) вышел на поле
     
    77' Энрих Серхио (9) уходит с поля, Кике (7) вышел на поле
     
    23' Фирпо Эктор (24)
     
    3
    46' Тринкан Франсишку (17) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
    46' Фирпо Эктор (24) уходит с поля, Альба Жорди (18) вышел на поле
    46' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Умтити Самюэль (23) вышел на поле
     
    55' Мориба Илайш (27) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    2
    74' Бускетс Серхио (5)
    74' Де Йонг Френки (21) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
     
    78' Араухо Рональд (4)
     
    81' (0:1) Гризманн Антуан (7)
    Голы
    81’ 0:1 Гризманн Антуан
    Наказания
    23’ Фирпо Эктор
    74’ Бускетс Серхио
    78’ Араухо Рональд
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Леон Педро Сальватиерра Брайан 46’
    46’ Брейтуэйт Мартин Тринкан Франсишку
    46’ Альба Жорди Фирпо Эктор
    46’ Умтити Самюэль Мингеса Оскар
    55’ Пуч Рикард Мориба Илайш
    Альварес Серхио Диоп Папакули 62’
    74’ Пьянич Миралем Де Йонг Френки
    Посо Алехандро Корреа Робер 76’
    Бигас Педро Оливейра Паулу 76’
    Кике Энрих Серхио 77’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 3
    		11 Фолы 15
    		6 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		32% Владение мячом 68%
    		2 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ Captain Marvel (раскрыть)
    23 мая в 08:50
    Останутся 100%.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ League1 (раскрыть)
    23 мая в 08:45, ред.
    Жаль Реал. Команда собралась и практически вытянула чемпионат, но судейский беспредел с Севильей свёл всё к нулю.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    23 мая в 08:44
    Как и положено провинциалам позади столичных клубов. Дальше будут ещё ниже.
    League1
    League1
    22 мая в 22:14
    Очень хорошее достижение, я думал, что будет хуже.
    Dauletbek
    Dauletbek
    22 мая в 22:10
    Кумана могут уволить
    goalaktika
    goalaktika
    22 мая в 22:00
    Будет глупо, если Куман покинет свой пост
    ESPANOL
    ESPANOL ответ Шишанутый (раскрыть)
    22 мая в 21:22
      ESPANOL
      ESPANOL ответ Шишанутый (раскрыть)
      22 мая в 21:19
      Твой Рон бы ответил: А они у меня вообще не гнуться, деревянные, впрочем, как и голова.
      allemz
      allemz ответ bonek (раскрыть)
      22 мая в 21:16
      Так себе утешение
      bonek
      bonek
      22 мая в 20:54
      Уря!!! Всех болельщиков Барселоны поздравляю с долгожданной победой
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ bonek (раскрыть)
      22 мая в 20:49
      В больших матчах не достаточно чтобы играли пару игроков. В больших матчах нужно чтобы каждая позиция блистала. Один, два, даже три на поле не воин. Еслиб было так, то ПСЖ с Неймаром и Мбаппе давно рвалибы всех подряд. В футболе должны быть 11 воинов. И у Ливерпуля и у Баварии так и было. 11 воинов.
      Сломался Вандейк поплыла конструкция, сломался Левандовски поплыла игра Баварии в нападении против ПСЖ.
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Captain Marvel (раскрыть)
      22 мая в 20:43
      Гризманну и КО мешает дух Месси.
      bonek
      bonek ответ Captain Marvel (раскрыть)
      22 мая в 20:42
      Согласен..в больших матчах даа, проваливался(((
      bonek
      bonek
      22 мая в 20:41
      Уряяя)))тандем французиков реабилитировался))
      Captain Marvel
      Captain Marvel ответ bonek (раскрыть)
      22 мая в 20:15
      Зачем? В больших матчах он проваливается уже несколько лет.
      bonek
      bonek ответ Captain Marvel (раскрыть)
      22 мая в 20:14
      Ну можно Альбу оставить
      bonek
      bonek
      22 мая в 20:13
      Что за поле у эйбара..морибы выход--не повезло
      Captain Marvel
      Captain Marvel
      22 мая в 19:52
      Гризманн, Коутиньо, Дембеле, Пьянич, Альба, Роберто, Фирпо, Тринкану, Брэтуэйт, Пике, Лангле, Умтити . . . Если все эти бездари останутся, следующий сезон можно не смотреть.
      bonek
      bonek
      22 мая в 19:49
      Гризман не о чем..брака очень много у гризмана
      Elliada
      Elliada
      22 мая в 19:34
      Куман мог бы Пьяничу дать поиграть
      Шишанутый
      Шишанутый
      21 мая в 21:38
      Месси травмировался. Врач говорит:
      - Согни колено.
      - А в какую сторону?
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