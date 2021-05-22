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0 : 1
завершен
22 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2.1
Средний возраст: 29.1 - 24.4
Средний рост: 180.5 - 182.5
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 3-4-3
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Стадион Мунисипал де Ипуруа
|81’
|0:1
|Гризманн Антуан
|23’
|Фирпо Эктор
|74’
|Бускетс Серхио
|78’
|Араухо Рональд
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леон Педро
|Сальватиерра Брайан
|46’
|46’
|Брейтуэйт Мартин
|Тринкан Франсишку
|46’
|Альба Жорди
|Фирпо Эктор
|46’
|Умтити Самюэль
|Мингеса Оскар
|55’
|Пуч Рикард
|Мориба Илайш
|Альварес Серхио
|Диоп Папакули
|62’
|74’
|Пьянич Миралем
|Де Йонг Френки
|Посо Алехандро
|Корреа Робер
|76’
|Бигас Педро
|Оливейра Паулу
|76’
|Кике
|Энрих Серхио
|77’
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|17
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|15
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|6
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|2
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|3
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Сломался Вандейк поплыла конструкция, сломался Левандовски поплыла игра Баварии в нападении против ПСЖ.
Сломался Вандейк поплыла конструкция, сломался Левандовски поплыла игра Баварии в нападении против ПСЖ.
- Согни колено.
- А в какую сторону?
- Согни колено.
- А в какую сторону?