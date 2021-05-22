В 13 Нето Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 4 Араухо Рональд Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 2 Дест Сержиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 28 Мингеса Оскар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 45

П 24 Фирпо Эктор Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 45

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 74

П 27 Мориба Илайш Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 55

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 17 Тринкан Франсишку Фолов заработано: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 18 Альба Жорди Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

З 3 Пике Жерар

З 23 Умтити Самюэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 45

П 12 Пуч Рикард Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 35

П 8 Пьянич Миралем Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 16

П 19 Фернандес Матеус

Н 9 Брейтуэйт Мартин Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

Н 29 Конрад

Пропускают

(П) - Травма колена

Не играл с 29.12.20 , с ним 18 из 79 очков в нац. чемпионате Коутиньо Филиппе (П) - Травма колена

(З) - Дисквалифицирован

Не играл с 16.05.21 , с ним 69 из 79 очков в нац. чемпионате Ленгле Клеман (З) - Дисквалифицирован

(Н) - Отдых

Не играл с 16.05.21 , с ним 72 из 79 очков в нац. чемпионате Месси Лионель (Н) - Отдых

(Н) - Отдых

Не играл с 16.05.21 , с ним 76 из 79 очков в нац. чемпионате Педри (Н) - Отдых

(З) - Мышечная травма

Не играл с 11.05.21 , с ним 25 из 79 очков в нац. чемпионате Роберто Серхи (З) - Мышечная травма

(В) - Травма колена

Не играл с 16.05.21 , с ним 68 из 79 очков в нац. чемпионате Тер Штеген Марк-Андре (В) - Травма колена