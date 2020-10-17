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1 : 2
завершен
17 октября 2020, 19:00
суббота
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Стадион Джузеппе Меацца
|12’
|0:1
|Ибрагимович Златан
|16’
|0:2
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Ибрагимович Златан
ассистент Леау Рафаэл
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Лукаку Ромелу
ассистент Перишич Иван
|1:2
|28’
|22’
|Кьер Симон
|45+1’
|Кессье Франк
|60’
|Ибрагимович Златан
|Брозович Марцело
|64’
|67’
|Тренеру Пиоли Стефано
|Видаль Артуро
|69’
|Хакими Ашраф
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Крунич Раде
|Леау Рафаэл
|62’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|Эриксен Кристиан
|Брозович Марцело
|67’
|Санчес Алексис
|Видаль Артуро
|84’
|87’
|Тонали Сандро
|Кессье Франк
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|19
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|4
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|18
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|3
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Кстати, в последнее время сборную России судили мариани и оливер. Куда только дюков смотрит. Ещё пара назначений таких орбитров и его снимать надо будет.
Кстати, в последнее время сборную России судили мариани и оливер. Куда только дюков смотрит. Ещё пара назначений таких орбитров и его снимать надо будет.
Бойтесь.
Бойтесь.
Поздравляю болельщиков Милан. Но с такой игрой в ЛЧ вряд ли вы пробьетесь.
Поздравляю болельщиков Милан. Но с такой игрой в ЛЧ вряд ли вы пробьетесь.
А разваливают его псевдо президенты Бартомеу и ему подобные люди.
А разваливают его псевдо президенты Бартомеу и ему подобные люди.
Ну а Ибра блин топ. Это так. Пи. Си
Ну а Ибра блин топ. Это так. Пи. Си
Вообще, учитывая, как Рома возила Жуве, как Наполи трахнул Аталанту, как сегодня страдал Интер, сезон обещает быть достаточно интересным)
Вообще, учитывая, как Рома возила Жуве, как Наполи трахнул Аталанту, как сегодня страдал Интер, сезон обещает быть достаточно интересным)
Именно по причине доходов был приглашён Роналду в Турин, а там как дело пойдёт в ЛЧ.
Ливерпуль, МЮ тоже недавно пропустили по 6-7 мячей, и там близко нет так называемых идолов)
Великие империи распадались не потому, что у них были свои яркие лидеры.
Именно по причине доходов был приглашён Роналду в Турин, а там как дело пойдёт в ЛЧ.
Ливерпуль, МЮ тоже недавно пропустили по 6-7 мячей, и там близко нет так называемых идолов)
Великие империи распадались не потому, что у них были свои яркие лидеры.