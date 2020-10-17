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Интер - Милан
Наполи - Аталанта
Сампдория - Лацио
Кротоне - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Милан

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    Голы
    12’ 0:1 Ибрагимович Златан
    16’ 0:2 Ибрагимович Златан
    ассистент Леау Рафаэл
    Лукаку Ромелу
    ассистент Перишич Иван     		1:2 28’
    Наказания
    22’ Кьер Симон
    45+1’ Кессье Франк
    60’ Ибрагимович Златан
    Брозович Марцело 64’
    67’ Тренеру Пиоли Стефано
    Видаль Артуро 69’
    Хакими Ашраф 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Крунич Раде Леау Рафаэл
    62’ Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис
    Эриксен Кристиан Брозович Марцело 67’
    Санчес Алексис Видаль Артуро 84’
    87’ Тонали Сандро Кессье Франк
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 4
    		18 Фолы 11
    		3 Угловые 5
    		2 Офсайды 2
    		55% Владение мячом 45%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    18 октября в 02:04
    Он только в связке с орсато и ирратти может.
    Кстати, в последнее время сборную России судили мариани и оливер. Куда только дюков смотрит. Ещё пара назначений таких орбитров и его снимать надо будет.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ Тео Джонс (раскрыть)
    18 октября в 02:02

    Бойтесь.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса
    18 октября в 02:01
    Молодцы Милан. Приятно видеть возрождение того, кто действительно может.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ Agamaga (раскрыть)
    18 октября в 02:00
      Maximiliano_777
      Maximiliano_777
      18 октября в 01:20, ред.
      Счет не по игре. Играли лучше Милана, но кого теперь это волнует?!... Коларов дно, Брозович....недоразумение какое-то. Зачем его выпускают в старте, не понимаю. Один хороший матч выдать сыграть из 10.. Ему уже 27. когда играть научится, интересно?! Перишич тоже неважно сыграл. Лукаку хорош. Чуток не повезло в конце. Момент с отменой пенальти не совсем понятен...
      Поздравляю болельщиков Милан. Но с такой игрой в ЛЧ вряд ли вы пробьетесь.
      Agamaga
      Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
      18 октября в 00:36
      Лучший в нырянии - это да.
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
      18 октября в 00:33, ред.
      да мне он побоку))но он в Юве играет.Ну он реально был лучшим в 34
      Agamaga
      Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
      18 октября в 00:30
      С вами любителями дельфина спорить....
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
      18 октября в 00:27
      ну как-то быстро месси закончился...по сути в 28 лет
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
      18 октября в 00:27
      особенно в лч)
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ allemz (раскрыть)
      18 октября в 00:25
      не ну да пенальти я думаю он и в 50 сможет пробивать))
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
      18 октября в 00:24, ред.
      хахахаха при это быть единственными кто реально с судьями работал)))
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      17 октября в 23:25
      С победой Милан и болелов!!! Второй из лучших в истории ЛЧ клуб!
      spectator
      spectator
      17 октября в 23:07, ред.
      Хакими тоже был неплох у Интера, играли с одним цз, вот и пропустили два тупых гола, Коларову привет и двум хорватам!
      spectator
      spectator
      17 октября в 23:06
      Игра вообще 62о со стороны Интера. И Милан полутруп, но Интер выше всех "похвал". Столько брака и ошибок в действиях, что складывается впечатление, будто Конте на тренировках вообще нет, будто в первый раз футболисты увидели друг друга. Понятно, что выводы будем делать в конце сезона, но старт такой, будто Интер уже в двух первых турах выдохся. Сейчас такой Интер не выдерживает никакой критики. Дико нестабильны. Будь у Интера Шриньяр и Бастони, была бы победа. Я уже не говорю про Сенси с Янгом. Но история не терпит сослагательного наклонения. Де Врэй - Ромелу - Барелла норм отыграли остальные провалили игру.
      Agamaga
      Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
      17 октября в 23:05
      Вот и по этой причине, один из лучших игроков в истории - Месси вознес Барсу на Олимп футбола и удержал там на долгий период в жизни клуба.
      А разваливают его псевдо президенты Бартомеу и ему подобные люди.
      Agamaga
      Agamaga ответ Abbath (раскрыть)
      17 октября в 22:58
      Как сказать. Македонская не монгольская, всё равно есть конец всему.
      lobsterdam
      lobsterdam
      17 октября в 22:56
      Ибрагим - бей!
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь
      17 октября в 22:41
      Ответ пользователю ValidFccessBANK. Ибрагимович всю карьеру забивал топам, но интер топом не является. Только по бюджету и составу)))
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
      17 октября в 22:33
      Великие Империи создавались яркими лидерами, а разваливались псевдолидерами и лжепророками, представителем которых является месе)
      ValidAccessBANK
      ValidAccessBANK
      17 октября в 22:27
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
        17 октября в 22:15
        Нам хватит и деревяшки с Невы, пешком за большую зарплату ходит
        СТИГЛИЦ
        СТИГЛИЦ
        17 октября в 22:11
        БОХ
        zooveterinar
        zooveterinar
        17 октября в 22:09
        Матч интересный, но много ошибок,со стороны обеих команд.
        milan-f
        milan-f
        17 октября в 22:04
        Давно столько комментов не было на ветках Милана. Матч понравился очень, не то, что было в предыдущкм туре. Скоростной, без какого-то там катания мяча. Пиоли желтая, Конте желтая. Мне кажется, нам повезло. Но это футбол. Удачи всем. Ждкм следующей игры.
        Ну а Ибра блин топ. Это так. Пи. Си
        Abbath
        Abbath ответ Agamaga (раскрыть)
        17 октября в 22:01
        Как сказать. Македонскую империю диадохи довольно быстро растащили на куски после смерти Александра.
        Timeless
        Timeless
        17 октября в 22:01
        Игра показала что Коларов, ДД (по крайней мере цз играть не умеют) они токо для выхода из запаса и игр с Кротоне, Дженоа и т.д. Хорваты вообще нулевые , Брозо точно а Ваню лишь на замены выпускать. Понравились очень Барелла, Хакими, ЛуЛа, Де Врей.
        Вообще, учитывая, как Рома возила Жуве, как Наполи трахнул Аталанту, как сегодня страдал Интер, сезон обещает быть достаточно интересным)
        протон1
        протон1
        17 октября в 21:51
        хаааааааааааааааааааа. чел. только с ковида отошел. и кют. вот бы его в росс чемпионат . что бы он смог?.
        Agamaga
        Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        17 октября в 21:50
        Это всего лишь громкое словечко комментаторов и журналюг. Допустим, отпустили игрока, который был на пике своей карьеры и забивал за сезон 50+ мячей, не считая коммерческих доходов, что бы выиграли от этого?)
        Именно по причине доходов был приглашён Роналду в Турин, а там как дело пойдёт в ЛЧ.
        Ливерпуль, МЮ тоже недавно пропустили по 6-7 мячей, и там близко нет так называемых идолов)
        Великие империи распадались не потому, что у них были свои яркие лидеры.
        allemz
        allemz
        17 октября в 21:41
        Крайне рад успеху Милана, заслуженная виктория. А Ибра есть Ибра, на кую вертит как хочет.
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