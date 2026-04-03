Барриос и Сантос обсудят новые соглашения с «Зенитом» по окончании сезона

03 апреля 2026, 09:25

По информации источника, легионеры «Зенита» Вильмар Барриос и Дуглас Сантос планируют вступить в переговоры о продлении соглашений по окончании сезона-2025/26.

32-летний колумбийский полузащитник вместе со своим представителем начнет обсуждение условий сразу после завершения клубного сезона. В свою очередь, капитан команды Дуглас Сантос приступит к переговорам после окончания чемпионата мира.

Несмотря на готовность выслушать предложения других клубов, оба игрока рассматривают пролонгацию контракта с «Зенитом» в качестве приоритетного варианта.

Брулин
03 апреля в 10:22
Барик даже в хреновом нынешнем состоянии один из лучших в РПЛ. А Сантоса после ЧМ надо впыжить в СА
lotsman
03 апреля в 10:13
Обоим по 32. Самый оптимальный вариант - заканчивать карьеру в Зените.
fy3g5paywavg
03 апреля в 09:30
