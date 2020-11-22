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Наполи - Милан
Фиорентина - Беневенто
Интер - Торино
Рома - Парма
Сампдория - Болонья
Верона - Сассуоло
Удинезе - Дженоа

Текстовая онлайн трансляция матча Наполи против Милан

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    Голы
    20’ 0:1 Ибрагимович Златан
    ассистент Эрнандес Тео
    54’ 0:2 Ибрагимович Златан
    ассистент Ребич Анте
    Мертенс Дрис 1:2 63’
    90+5’ 1:3 Хауге Йенс
    ассистент Беннасер Исмаэль
    Наказания
    Бакайоко Тьему 16’
    47’ Калабрия Давиде
    59’ Ребич Анте
    Бакайоко Тьему 65’
    76’ Кессье Франк
    Мариу Руй 81’
    85’ Кастильехо Самуэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Зелински Петр Лосано Ирвинг 56’
    Петанья Андреа Политано Маттео 68’
    73’ Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис
    73’ Хауге Йенс Ребич Анте
    79’ Коломбо Лоренцо Ибрагимович Златан
    87’ Крунич Раде Чалханоглу Хакан
    Элмас Эльхиф Руис Фабиан 90’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 15
    		8 Удары в створ 7
    		8 Фолы 16
    		8 Угловые 5
    		1 Офсайды 3
    		62% Владение мячом 38%
    		4 Cэйвы 7
    		3 Предупреждения 4
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    feris1
    feris1
    сегодня в 09:22, ред.
    Милан с победой!
    Буратинович тащит.
    Хватит ли его на весь сезон другой вопрос.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 09:18
    Гигант мыслей
    An Jo
    An Jo
    сегодня в 09:18
    Если такой Милан с таким Иброй станет чемпионом, будет просто великолепно. Смотрятся они на ступень выше остальных в серии А. Красавцы.
    Homelander
    Homelander
    сегодня в 08:44
    Вместо Месси Криштиан получил Иброгимовича! Пора валить в Германию!
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:27
    Златан ты что творишь?!!! Пенальда и туринские судьи не успеют за тобой......... дед Ибра в свои 39 просто тащит милан к скудетто.
    Сергей Яценко
    Сергей Яценко
    сегодня в 08:21
    а чё он за сборную не играет? там пацаны потеют, стараются а этот "бог" то в АПЛ то в Милане!?
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 07:30
    а ведь многие говорили,что Ибра это клоун на футбольном поле.А он хорошие матчи проводит,в каком бы клубе или сборной не играл.Кто ещё в этом сомнивается?
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 07:17
    Ибрагим...ты монстр. Играть так в 39...ты сейчас лучший игрок серия А...без вопросов.
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 07:06
    Ай да Ибра, что ты творишь в свои 39 лет. Покажите его любителям нарцисса. Киборг какой-то, и это после прихода из МЛС. Тянет Милан на первое место - это вам не присмыкаться к сильнейшему клубу Италии, который 8 сезонов подряд выигрывает сериал.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
    сегодня в 07:03
    Возможно с Пирло и нет)
    kts
    kts
    сегодня в 06:57, ред.
    СуперИбра
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 06:19
    Ах ИБРА, какой же ты таллант, какие голы ложишь, фантастика, вот кому нужно давать золотые мячи и бутсы, а не всяким там Мессиям,который вне Барсы ничего не может.... С победой Милан.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 05:39
    Похоже Ибре все равно кого обыгрывать .... Хоть в одиночку !
    zorro_74
    zorro_74 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 02:48
    Зато лучше чем мароканская плакса.
    zorro_74
    zorro_74
    сегодня в 02:47
    Вот кто лучший игрок мира а ни какой то мароканец и гном.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:24
    вот уж кто нестареющий, молодец Ибра
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Давидофф Фармонов (раскрыть)
    сегодня в 01:42
    Россонери чемпион????Когда последний раз они были чемпионами???Уже наверное и не помнит никто!!!!И завидовать мне нечего,я в Италии не за кого не болею.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:31
    Вот это 39- летний Златан Ибрагимович даёт. Один гол краше другого. Смотрел, так четко и по-мастерски он забил первый гол головой почти с линии штрафной площади в дальний нижний угол ворот соперника. А потом второй гол забил очень красиво ударом коленом, как в восточных единоборствах. Эти голы укрепили Милан на первом месте. И это всё в гостях у неуступчивого соперника- Наполи. Дженнаро Гаттузе остаётся пш больше поработать.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:29
    Милан радует игрой и результатами, с победой очередной!! Ибра - красавчик, тащит команду, держит в тонусе остальных!
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    сегодня в 01:27
    Вся эта возня временна. В конце все равно как обычно чемпионом станет Ювентус. Традиция.
    Давидофф Фармонов
    Давидофф Фармонов ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    Сиди молча и завидуй, Россонери чемпион
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:21
    В таком возрасте и впереди на три головы всех напов пенсионерской лиги)
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:20
    Ибра топарь, наказывает Серию А как могет ахах)
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Жека10 (раскрыть)
    сегодня в 01:16
    Я не болею за Юве,вообще не за кого там не болею,поэтому называть меня гоббом тоже самое,что смотреть в зеркало и кричать,обезьяна,обезьяна....
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Casey Ryback (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    Золотой мяч не за 8 туров дают,а по итогам года,ну и все таки,что бы на него претендовать,команда должна что-то серьезное выиграть.Напомните,что выиграл Милан???
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ milan-f (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    Нет,не смотрел,не получилось.Сегодня выходной,вот и смотрел футбол.
    juvenale
    juvenale ответ Casey Ryback (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    лучше Погребняку,больше заслужил...или ЗМ дается за 10 голов в чемпионате в 8 турах?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    сегодня в 00:59
    Ну вот не знаю,посмотрел два матча миланских команд и вопросов больше чем ответов....Скажите кто-нибудь,почему судья не смотрел видео на предмет красной карточки в моменте когда Златан ударил локтем Кулибали???Ладно бы это было бы без ВАРа,а так мне непонятно.Не знаю как Милан будет играть без Ибры,играя в большинстве,Милан трусливо жался к своей штрафной.Не очень понимаю,как с такой зависимостью от одного игрока,можно на что-то претендовать...
    Про пенальти в матче Интера это вообще непонятно,что,там "киллометровый" офсайд,это видит вар-арбитр и молчит.Не знаю как это объяснить...
    vastudio
    vastudio ответ Остынь Бомбящий (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    ....ну и ?)))) Допускатель))
    milan-f
    milan-f
    сегодня в 00:58
    Супер
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