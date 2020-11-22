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1 : 3
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Сан-Паоло
|20’
|0:1
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Ибрагимович Златан
ассистент Эрнандес Тео
|54’
|0:2
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Ибрагимович Златан
ассистент Ребич Анте
|Мертенс Дрис
|1:2
|63’
|90+5’
|1:3
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Хауге Йенс
ассистент Беннасер Исмаэль
|Бакайоко Тьему
|16’
|47’
|Калабрия Давиде
|59’
|Ребич Анте
|Бакайоко Тьему
|65’
|76’
|Кессье Франк
|Мариу Руй
|81’
|85’
|Кастильехо Самуэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Зелински Петр
|Лосано Ирвинг
|56’
|Петанья Андреа
|Политано Маттео
|68’
|73’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|73’
|Хауге Йенс
|Ребич Анте
|79’
|Коломбо Лоренцо
|Ибрагимович Златан
|87’
|Крунич Раде
|Чалханоглу Хакан
|Элмас Эльхиф
|Руис Фабиан
|90’
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|20
|Удары по воротам
|15
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|8
|Удары в створ
|7
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|8
|Фолы
|16
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|8
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|3
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|4
|Cэйвы
|7
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|3
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|0
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Буратинович тащит.
Хватит ли его на весь сезон другой вопрос.
Буратинович тащит.
Хватит ли его на весь сезон другой вопрос.
Про пенальти в матче Интера это вообще непонятно,что,там "киллометровый" офсайд,это видит вар-арбитр и молчит.Не знаю как это объяснить...
Про пенальти в матче Интера это вообще непонятно,что,там "киллометровый" офсайд,это видит вар-арбитр и молчит.Не знаю как это объяснить...