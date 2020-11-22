В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Спасений: 7 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 13 Романьоли Алессио Отборы: 2 Выносы: 6 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 4 Беннасер Исмаэль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 79 Кессье Франк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 73

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 87

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 79

П 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 46 Габбиа Маттео

З 5 Далот Диогу

З 43 Дуарте да Силва Леонардо

З 14 Конти Андреа

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 17

П 33 Крунич Раде Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

П 8 Тонали Сандро

П 15 Хауге Йенс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 17

Н 21 Диас Браим