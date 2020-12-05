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Ювентус - Торино
Специа - Лацио
Интер - Болонья

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Торино

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    51' Кулусевски Деян (44)
     
    57' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
     
    2
    71' Данило (13) уходит с поля, Сандро Алекс (12) вышел на поле
    71' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    72' де Лигт Матийс (4)
     
    77' (1:1) МакКенни Уэстон (14) (Куадрадо Хуан (16))
     
    89' (2:1) Бонуччи Леонардо (19) (Куадрадо Хуан (16))
     
    3
    90' Пинсольо Карло (31)
    90+1' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
    90+3' Куадрадо Хуан (16)
     
    9' (0:1) Н'Кулу Николя (33)
     
    70' Лянко (4)
     
    75' Дзадза Симоне (11) уходит с поля, Лукич Саша (7) вышел на поле
     
    76' Лукич Саша (7)
     
    3
    90+1' Линетти Кароль (77) уходит с поля, Сегре Якопо (6) вышел на поле
    90+2' Ансальди Кристиан (15) уходит с поля, Бонаццоли Федерико (26) вышел на поле
    90+5' Бонаццоли Федерико (26)
    Голы
    9’ 0:1 Н'Кулу Николя
    МакКенни Уэстон
    ассистент Куадрадо Хуан     		1:1 77’
    Бонуччи Леонардо
    ассистент Куадрадо Хуан     		2:1 89’
    Наказания
    Кулусевски Деян 51’
    70’ Лянко
    де Лигт Матийс 72’
    76’ Лукич Саша
    Пинсольо Карло 90’
    Куадрадо Хуан 90+3’
    90+5’ Бонаццоли Федерико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рэмзи Аарон Кулусевски Деян 57’
    Сандро Алекс Данило 71’
    МакКенни Уэстон Рабьо Адриен 71’
    75’ Лукич Саша Дзадза Симоне
    Бернардески Федерико Дибала Пауло 90+1’
    90+1’ Сегре Якопо Линетти Кароль
    90+2’ Бонаццоли Федерико Ансальди Кристиан
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 2
    		17 Фолы 10
    		13 Угловые 1
    		3 Офсайды 0
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    cool4back
    cool4back ответ Juve14 (раскрыть)
    06 декабря в 17:34, ред.
    Так то речь о пользователе соккера, а ты всё в адрес своего клуба.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    06 декабря в 15:47
    когда на поле Роналду,то Синьора всегда побеждает,потому что у игроков появляется стимул и они прилагают максимум усилий,что бы не подвести своего капитана.
    ballak144
    ballak144 ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    06 декабря в 05:02
    ахаха))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    06 декабря в 02:19
    Орсато судит только матчи мю и юве
    773sergeytank
    773sergeytank ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    05 декабря в 23:40
    Попробуйте договориться с мердюками об аренде Орсато, замена Скомины не помешает.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    05 декабря в 23:01
    Торино был лучше, но всё решил тащер юве Орсато
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    05 декабря в 22:58
    Уже с Торина отскакивают какой позор
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    05 декабря в 22:42
    Для климата есть Марокко, прыгнул в самолёт к нарциссу и к дружкам.
    Agamaga
    Agamaga ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 22:41
    Он хорошо смотрится с геем в Турине, пусть для него зарабатывает левые пенки с нырков))
    milan-f
    milan-f ответ juvenale (раскрыть)
    05 декабря в 22:33
    Я думаю, Шахтёр оставит за бортом ЕК весну Интора
    Поживем увидим
    DEIVID
    DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
    05 декабря в 22:30
    И что? Это вообще не аргумент.
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    05 декабря в 22:27
    климат поменяет,снюхается с гномом и попрет
    Сантус
    Сантус
    05 декабря в 22:26
    Мне как то пофиг на Старушку,но судейка явно их хотел утопить...:)
    juvenale
    juvenale ответ DEIVID (раскрыть)
    05 декабря в 22:26
    он уже прыгал)))
    juvenale
    juvenale ответ milan-f (раскрыть)
    05 декабря в 22:25
    там разгром Шахтера будет к сожалению
    milan-f
    milan-f ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 22:23
    Посмотрим, будут ли у Шахтера яйца, чтобы в последнем туре ЛЧ оставить змеюк на их месте. Удачи
    milan-f
    milan-f
    05 декабря в 22:21
    Посмотрим, будут ли у Шахтера яйца, чтобы в последнем туре ЛЧ оставить змеюк на их месте. Удачи
    Agamaga
    Agamaga ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 22:18
    Не нужен он совсем. За счёт чего он усилит игру?) 6 матчей 0 голов и 0 передач.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    05 декабря в 22:17
    С очень тяжёлой победой, лучший клуб Италии последних 10 лет!!! Бонуччи принёс важную победу Ювентусу. Торино очень жёсткий бой даёт в туринском дерби! Это Севилья, которая очень хорошо настраивается именно против мадридского Реала! Для Ювентуса очень нужна была победа, потому что Милан идёт почти без промахов. Казалось, что всё, Ювентус уже не сумеет победить в этом матче. Но у Куадрадо были другие планы. Его супер передачи вывели сначала МакКенни и потом и Бонуччи на убойную позицию, которым пришлось подставить голову. К Пирло пока много вопросов. Это можно списать на неопытность. Но с другой стороны, у него нет такого огромного выбора.
    milan-f
    milan-f ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 22:15
    Согласен. Одну Ибра левую. Одну левую Кесье не забил. И справедливо. Тем не менее и так левые пенки, как ты говоришь, не ы нашу сторону
    Сантус
    Сантус
    05 декабря в 22:15
    Посмотрел игру,покемарил...что за тенденция нынче катать вату?)
    milan-f
    milan-f ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 22:11
    Ты хоткл сказать миланского змеиного середняка? А то пока что я вижу больше левых пенок итд в ворота Милана, а не в его пользу
    Agamaga
    Agamaga ответ milan-f (раскрыть)
    05 декабря в 22:09
    Какой Интер, когда матч Барселоны идёт?))
    Agamaga
    Agamaga
    05 декабря в 22:07
    Торино точно не заслуживал поражения, как и Ювентус победу.
    Дибала как тёлка, вообще ни о чём. Чёлка в глаза лезет, а его это совсем не беспокоит, поэтому и по воротам не попадает ахахах
    DEIVID
    DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
    05 декабря в 22:06
    Он видел только момент удара, а затем Бонуччи ему перекрыл обзор. Это активный офсайд. Стоял бы в другом углу - гол бы чистым был.
    Juve14
    Juve14 ответ cool4back (раскрыть)
    05 декабря в 22:06
    Когда такое было? Мы болелы Юве в отличии от глоров других клубов не стесняемся ругать свой клуб, потому что по делу, и мы прнимаем что наш клуб реально силен и должен выступать на много сильнее и увереннее чем сегодня, так что мы не радуемся вымученным победам как некоторые, которые праздник на неделю устраивают и кричат что их клуб это лучший в мире, смешные же, и жалкие
    juvenale
    juvenale ответ DEIVID (раскрыть)
    05 декабря в 22:04
    да ты что?и как он мешал вратарю?вратарь полностью видел удар и он даже в прыжке мяч не достал
    juvenale
    juvenale
    05 декабря в 22:02
    судья продажная,козел ты....не дали пеналь в ворота быков,отменил чистый гол Юве,добавил 7 минут)))и никто ничего не пишет)))
    а вообще Ювентус ужасен,Дубалу продать срочно,пока нормальные деньги дают.Мердуччи красава,из-за него забил Торо,потом типо (по мнению судьи)помешал квадрадо забить-хотя вратарь видел удар и забил победный
    milan-f
    milan-f ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 22:02
    Эээ там. С победой. Думал что 0 1 так и останется. Матч Интора смотреть не буду принципиально ахаха
    milan-f
    milan-f ответ cool4back (раскрыть)
    05 декабря в 21:59
    Зря матч смотреть начал, хехе. Но закамбечили хорошо.
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