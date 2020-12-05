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2 : 1
завершен
05 декабря 2020, 20:00
суббота
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|9’
|0:1
|Н'Кулу Николя
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МакКенни Уэстон
ассистент Куадрадо Хуан
|1:1
|77’
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Бонуччи Леонардо
ассистент Куадрадо Хуан
|2:1
|89’
|Кулусевски Деян
|51’
|70’
|Лянко
|де Лигт Матийс
|72’
|76’
|Лукич Саша
|Пинсольо Карло
|90’
|Куадрадо Хуан
|90+3’
|90+5’
|Бонаццоли Федерико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рэмзи Аарон
|Кулусевски Деян
|57’
|Сандро Алекс
|Данило
|71’
|МакКенни Уэстон
|Рабьо Адриен
|71’
|75’
|Лукич Саша
|Дзадза Симоне
|Бернардески Федерико
|Дибала Пауло
|90+1’
|90+1’
|Сегре Якопо
|Линетти Кароль
|90+2’
|Бонаццоли Федерико
|Ансальди Кристиан
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|16
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|10
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|13
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|0
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Поживем увидим
Поживем увидим
Дибала как тёлка, вообще ни о чём. Чёлка в глаза лезет, а его это совсем не беспокоит, поэтому и по воротам не попадает ахахах
Дибала как тёлка, вообще ни о чём. Чёлка в глаза лезет, а его это совсем не беспокоит, поэтому и по воротам не попадает ахахах
а вообще Ювентус ужасен,Дубалу продать срочно,пока нормальные деньги дают.Мердуччи красава,из-за него забил Торо,потом типо (по мнению судьи)помешал квадрадо забить-хотя вратарь видел удар и забил победный
а вообще Ювентус ужасен,Дубалу продать срочно,пока нормальные деньги дают.Мердуччи красава,из-за него забил Торо,потом типо (по мнению судьи)помешал квадрадо забить-хотя вратарь видел удар и забил победный