|
1 : 1
завершен
15 декабря 2020, 22:45
вторник
|
Стадион Чиро Виджорито
|25’
|0:1
|
Иммобиле Чиро
ассистент Милинкович-Савич Сергей
|Скьяттарелла Паскуале
|1:1
|45’
|Туйя Алессандро
|23’
|Лападула Джанлука
|30’
|54’
|Фелипе Луис
|Скьяттарелла Паскуале
|90+3’
|90+4’
|Габаррон Патрик Хиль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фулон Даам
|Туйя Алессандро
|46’
|59’
|Габаррон Патрик Хиль
|Фелипе Луис
|Импрота Риккардо
|Инсинье Роберто
|61’
|Фальке Яго
|Лападула Джанлука
|71’
|80’
|Перейра Андреас
|Альберто Луис
|80’
|Катальди Данило
|Эскаланте Гонсало
|80’
|Кайседо Фелипе
|Раду Штефан
|Ди Серио Джузеппе
|Капрари Джанлука
|81’
|Дабо Брайан
|Хетемай Перпарим
|81’
|
|15
|Удары по воротам
|13
|
|
|6
|Удары в створ
|2
|
|
|14
|Фолы
|15
|
|
|4
|Угловые
|8
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|36%
|Владение мячом
|64%
|
|
|1
|Cэйвы
|5
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
|
|1
|Удаления
|0
|