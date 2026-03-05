Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Лацио» и «Аталанта» не выявили победителя в первой игре 1/2 Кубка Италии

сегодня, 01:00
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии встречались «Лацио» и «Аталанта». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Фисайо Деле Баширу (47'), Булайе Диа (87'). За гостей забивали Марио Пашалич (51'), Юнус Муса (90').

Ответная игра состоится 22 апреля.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:11
ну вот же игра, в которую должен играть Лацио. почему так не играть всегда. обидно что не победили. но и такой счет по сравнению с ужасом, что происходит в чемпе нормален. не скажу что бергамаски прям в экономе играли, просто может сложиться такое мнение - забивал Лацио и тут же включалось Бергамо. они тоже подустали. в целом по игре счет.
но сейчас опять начнется чемп и опять эта сарриевская вата с пасами поперек и назад вратарю без забитых голов. не понимаю почему так происходит. решили слить тренера, но взять трофей-кубок, поэтому там выкладываются??? что говорить если Диа раз в два года забил даже))
дааа, были времена Лацио так играл все игры, с задором несясь вперед. вся команда бежала как Тавареш сегодня. надеюсь в след сезоне команду отпустит.
