«Лацио» и «Аталанта» не выявили победителя в первой игре 1/2 Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии встречались «Лацио» и «Аталанта». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились: Фисайо Деле Баширу (47'), Булайе Диа (87'). За гостей забивали Марио Пашалич (51'), Юнус Муса (90').
Ответная игра состоится 22 апреля.
но сейчас опять начнется чемп и опять эта сарриевская вата с пасами поперек и назад вратарю без забитых голов. не понимаю почему так происходит. решили слить тренера, но взять трофей-кубок, поэтому там выкладываются??? что говорить если Диа раз в два года забил даже))
дааа, были времена Лацио так играл все игры, с задором несясь вперед. вся команда бежала как Тавареш сегодня. надеюсь в след сезоне команду отпустит.
