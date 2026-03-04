Top.Mail.Ru
Дом футболиста молодежного «Спартака» пострадал при пожаре в Южном Бутове

сегодня, 15:41

Дом футболиста молодежного клуба «Спартак» Артема Рогова серьезно поврежден в результате пожара в районе Южное Бутово. Об этом сообщила пресс‑служба академии «Спартак» имени Федора Черенкова.

В доме, помимо Артема, проживают его родители, два брата и сестра; никто из них не пострадал.

«Дорогие красно‑белые, сейчас нам особенно важно быть одним целым. Клуб окажет всестороннюю поддержку Артему и его семье. Однако любая помощь со стороны фанатов будет очень ценна», — отмечается в заявлении академии.

Для желающих помочь семье футболиста клуб оставил реквизиты. «Если у вас есть возможность поддержать семью Роговых в этот трудный период, мы будем вам искренне благодарны», — подчеркнули в пресс‑службе академии.

Артем Рогов выступает за московскую молодежную команду «Спартака‑2» среди игроков 2009 года рождения и является самым молодым дебютантом в истории этой команды, выйдя на поле в матче Второй лиги в возрасте 15 лет в октябре 2025 года.

Источник: itar-tass.com
lotsman
lotsman
сегодня в 16:13
Молодцы спартаковцы, действуют по принципу - Своих не бросаем. Похвально.
Гость
