«Интер» определился с главной трансферной целью на летнее окно

сегодня, 09:31

«Интер» рассматривает защитника «Удинезе» Омара Соле как приоритетную цель на летнее трансферное окно.

На фоне вероятного ухода в конце сезона опытного Стефана де Врея миланский клуб ищет ему замену в центре обороны. По данным французского издания Foot Mercato, «нерадзурри» серьезно заинтересованы в подписании 26‑летнего Соле из «Удинезе».

Кандидатура француза является для руководства «Интера» приоритетной — на это повлияли его стабильные выступления за клуб из Удине. С момента перехода из «РБ Зальцбург» в январе 2025 года Соле провёл за «Удинезе» 48 матчей во всех турнирах и стал одним из ключевых игроков команды.

