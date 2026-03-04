Александр Кержаков назначен спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга

1772652580

сегодня, 22:29

Известный российский футболист и тренер получил новое назначение. Он стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга . Об этом Кержаков сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию двери своего нового кабинета, на которой уже висит табличка с его новой должностью.

43-летний Кержаков имел яркую футбольную карьеру. Он играл за несколько известных клубов, включая «Зенит» из Санкт-Петербурга, московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В составе «Зенита» Кержаков стал трехкратным чемпионом России и выиграл кубок и суперкубок страны. Его время в «Севилье» также было отмечено успехами, включая победу в Кубке УЕФА (ныне известном как Лига Европы), а также в Кубке и Суперкубке Испании.

За сборную России Кержаков провел 90 матчей и забил 30 мячей.