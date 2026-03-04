Top.Mail.Ru
Александр Кержаков назначен спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга

сегодня, 22:29

Известный российский футболист и тренер Александр Кержаков получил новое назначение. Он стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом Кержаков сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию двери своего нового кабинета, на которой уже висит табличка с его новой должностью.

43-летний Кержаков имел яркую футбольную карьеру. Он играл за несколько известных клубов, включая «Зенит» из Санкт-Петербурга, московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В составе «Зенита» Кержаков стал трехкратным чемпионом России и выиграл кубок и суперкубок страны. Его время в «Севилье» также было отмечено успехами, включая победу в Кубке УЕФА (ныне известном как Лига Европы), а также в Кубке и Суперкубке Испании.

За сборную России Кержаков провел 90 матчей и забил 30 мячей.

Scorp689
Scorp689
сегодня в 23:11
Оголодал Александр... После начала СВО сбежал, "было страшно"... Ну а Россия-матушка всегда готова принять обратно истинных патриотов-спецпредставителей...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 23:07
Спецпредставителем по каким вопросам? Интересно, зачем это Газпрому нужно или Миллер так развлекается?
isamsn
isamsn
сегодня в 22:50
Ну вот упростили игру и все наладилось. Ещё бы с реализацией подправить и совсем будет хорошо. Ну а вообще согодня за игру зачёт. С победой!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:48
А Саша то Растёт - Поздравления !
Гость
