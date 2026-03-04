Top.Mail.Ru
Игра женских сборных Испании и Украины в Турции может не состояться

вчера, 23:33

Угроза срыва нависла над предстоящим матчем между женскими сборными Украины и Испании в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2027 года, который должен пройти 7 марта в турецком городе Анталье. Эту информацию сообщила журналистка Андреа Пелаэс на своей странице в соцсети X.

Основная причина потенциального срыва матча связана с серьезными опасениями по поводу безопасности игроков, которые испытывают Королевская испанская федерация футбола (RFEF) и клубы. В настоящее время RFEF ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

