Игра женских сборных Испании и Украины в Турции может не состояться

1772656388

вчера, 23:33

Угроза срыва нависла над предстоящим матчем между женскими сборными Украины и Испании в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2027 года, который должен пройти 7 марта в турецком городе Анталье. Эту информацию сообщила журналистка Андреа Пелаэс на своей странице в соцсети X.