Стоимость трансфера из Дохи до границы превысила тысячу долларов

сегодня, 16:43

Стоимость трансфера из Дохи к границе Катара возросла в 1,5 раза за короткий период времени с момента начала событий вокруг Ирана. Об этом сообщили матери юных футболистов московской школы франшизы французского «Пари Сен-Жермен», которые уже несколько дней не могут покинуть Катар.

Ранее сообщалось, что около 100 юных футболистов из московской школы франшизы ПСЖ столкнулись с проблемой выезда из Катара из-за складывающейся ситуации вокруг Ирана.

«Часть родителей самостоятельно разъезжается, основной путь для этого через Саудовскую Аравию, на машине они доезжают до границы, там ее переходят и возвращаются самолетом в Россию. Мы сейчас частично рассматриваем этот вариант, но среди сопровождающих в основном мамы, поэтому немного страшно сделать такой шаг. К тому же стоимость трансфера с каждым днем растет. Из того, что узнавали, на 1 марта такой трансфер к границе стоил от $1 тыс. Сейчас это стоит уже от $1,5 тыс. и больше в зависимости от вместимости и класса машины».

