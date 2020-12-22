В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 88

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 68 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 16 Куадрадо Хуан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 18

П 14 МакКенни Уэстон Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 73

П 8 Рэмзи Аарон Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 7 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Н 9 Мората Альваро Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 13 Данило Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 70

З 37 Дрэгушин Раду

З 3 Кьеллини Джорджо

З 38 Фработта Джанлука Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

П 44 Кулусевски Деян Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

П 39 Портанова Маноло

П 5 Рамос Артур

Н 33 Бернардески Федерико Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Н 34 Да Граса Козимо