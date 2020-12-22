|Ювентус
|0:3
|Фиорентина
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0 : 3
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
|3’
|0:1
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Влахович Душан
ассистент Рибери Франк
|76’
|0:2(А)
|Сандро Алекс
|81’
|0:3
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Касерес Мартин
ассистент Бираги Кристиано
|Куадрадо Хуан
|18’
|22’
|Бираги Кристиано
|37’
|Рибери Франк
|47’
|Валеро Борха
|84’
|Пеццелья Херман
|Данило
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Данило
|Рэмзи Аарон
|20’
|Бернардески Федерико
|Мората Альваро
|46’
|52’
|Пульгар Эрик
|Валеро Борха
|Кулусевски Деян
|МакКенни Уэстон
|73’
|75’
|Куаме Кристиан
|Влахович Душан
|82’
|Бонавентура Джакомо
|Рибери Франк
|82’
|Венути Лоренцо
|Бираги Кристиано
|Фработта Джанлука
|де Лигт Матийс
|87’
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|13
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|17
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|5
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|0
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Проверьте.
Проверьте.
Ты извини, если где борщнул. Просто со стороны не красиво смотрелось, когда ты сквозерам подпевал. Не теряй самобытность.
Ты извини, если где борщнул. Просто со стороны не красиво смотрелось, когда ты сквозерам подпевал. Не теряй самобытность.
Чья заслуга была, так их давно уже разбомбили в лагерях сирийских полей в качестве вознаграждения))
Чья заслуга была, так их давно уже разбомбили в лагерях сирийских полей в качестве вознаграждения))
Почему удали ли то? И пошутить уже нельзя?
Почему удали ли то? И пошутить уже нельзя?