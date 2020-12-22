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Ювентус - Фиорентина
Кротоне - Парма

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Фиорентина

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 0:3 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) Фиорентина
Ювентус
Фиорентина
0 : 3
завершен
вчера, 22:45
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Италия. Серия А 2020/2021, 14 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
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1.355.509.67
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Мелбет 1.35 5.57 8.94
Лига ставок 1.39 5.40 8.60
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    18' Куадрадо Хуан (16)
     
    20' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Данило (13) вышел на поле
     
    46' Мората Альваро (9) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    73' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    76' (0:2) Автогол Сандро Алекс (12)
     
    85' Данило (13)
     
    87' де Лигт Матийс (4) уходит с поля, Фработта Джанлука (38) вышел на поле
     
    3' (0:1) Влахович Душан (9) (Рибери Франк (7))
     
    22' Бираги Кристиано (3)
     
    37' Рибери Франк (7)
     
    47' Валеро Борха (6)
     
    52' Валеро Борха (6) уходит с поля, Пульгар Эрик (78) вышел на поле
     
    75' Влахович Душан (9) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
     
    81' (0:3) Касерес Мартин (22) (Бираги Кристиано (3))
     
    2
    82' Рибери Франк (7) уходит с поля, Бонавентура Джакомо (5) вышел на поле
    82' Бираги Кристиано (3) уходит с поля, Венути Лоренцо (23) вышел на поле
     
    84' Пеццелья Херман (20)
    Голы
    3’ 0:1 Влахович Душан
    ассистент Рибери Франк
    76’ 0:2(А) Сандро Алекс
    81’ 0:3 Касерес Мартин
    ассистент Бираги Кристиано
    Наказания
    Куадрадо Хуан 18’
    22’ Бираги Кристиано
    37’ Рибери Франк
    47’ Валеро Борха
    84’ Пеццелья Херман
    Данило 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Данило Рэмзи Аарон 20’
    Бернардески Федерико Мората Альваро 46’
    52’ Пульгар Эрик Валеро Борха
    Кулусевски Деян МакКенни Уэстон 73’
    75’ Куаме Кристиан Влахович Душан
    82’ Бонавентура Джакомо Рибери Франк
    82’ Венути Лоренцо Бираги Кристиано
    Фработта Джанлука де Лигт Матийс 87’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 5
    		9 Фолы 17
    		5 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 4
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 02:14
    Обидели Старушку, Аха-ха... Весло только прописным аутсайдерам может пенки заносить, ну и с пеналей, если попадет. Песочек начинает сыпаться все больше...
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов
    сегодня в 01:54
    Теперь Кристина Марокко поедет
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы
    сегодня в 01:52
    Фиалки молодцы, не ожидал!
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить
    сегодня в 01:40
    Ладно. Всем спокойной ночи. Сегодня был нанесён серьёзный удар по самодержавию, но его не сломить.)
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    А мои носят. Хотя вроде и начинал с приколов, но вошло в привычку, даже не знаю плохую или хорошую)
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ alexgurzan (раскрыть)
    сегодня в 01:36
    спасибо.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    Поправил.
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    сегодня в 01:35
    Да уж, Ювентус полный тризвездец!
    allemz II
    allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    Я не участвую в виртуальных войнах, в отношениях между клубами и юзерами на Соккере, просто делюсь мыслями и люблю позлорадствовать, иногда. Мои действия не носят систематический характер))
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ alexgurzan (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    Я конечно дико извиняюсь, но комментарий не скрыт, а именно удалён. Да и пользователь там ни как не задет.
    Проверьте.
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:31
    Аха-ха), жестокая правда жизни)
    Ты извини, если где борщнул. Просто со стороны не красиво смотрелось, когда ты сквозерам подпевал. Не теряй самобытность.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    Было адресовано в сторону пользователя, поэтому скрыто.
    allemz II
    allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:29
    Они все герои))
    Чья заслуга была, так их давно уже разбомбили в лагерях сирийских полей в качестве вознаграждения))
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Так там же его заслуги нет)
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить
    сегодня в 01:27
    Админ, почему троллинг месси удаляется? Я же не оскорбил никого, просто назвал месси клиенткой Левши, то есть блохой.
    Почему удали ли то? И пошутить уже нельзя?
    allemz II
    allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Ну дык
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    Ты имеешь ввиду карабах-барабах?)
    allemz II
    allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    Ага, и результат на табло)
    allemz II
    allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    У него до сих пор эйфория в свете недавних событий, не буду мешать, после драки кулаками не машут))
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Ты матч сегодняшний смотрел? Данило как раз неплохо вошёл в игру.
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    Ты носатого овощевода больше не гоняешь? Распили мировой кумыс?)
    allemz II
    allemz II ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    Здравый смысл взял вверх, в итоге отдали агента под прикрытием Днонило и взяли топчика Канселу с копеечной доплатой))
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Верно, но результаты ведь он по-каталонски давал, как интер. А потом в АПЛ и ЛЧ появились новые герои - Оливеры и Скомины.
    allemz II
    allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:20
      Самодержавие не сломить
      Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
      сегодня в 01:20
      Я тут вынужден по 5 раз в день прописываться, даже не спрашивай почему. Аха-ха)
      allemz II
      allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
      сегодня в 01:19
      Жесть, ты запоминаешь комменты двухдневной давности)) На Соккере прописался, походу))
      juvenale
      juvenale ответ Oplot (раскрыть)
      сегодня в 01:19
      во видишь и поладили в итоге)))
      Самодержавие не сломить
      Самодержавие не сломить ответ Oplot (раскрыть)
      сегодня в 01:19, ред.
      Игнор снял. Молодец)
      Самодержавие не сломить
      Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
      сегодня в 01:18
      Ты так и не ответил мне. Почему когда я раньше писал, что Пеп шарлатан, ты со мной ругался? А теперь и сам так пишешь)
      Oplot
      Oplot ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
      сегодня в 01:18
      А с тобой приятно общаться)я теперь тебе в первую очередь напишу,ахахаха
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