В «Атлетико» задумались об увольнении Симеоне

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность увольнения Диего Симеоне после его 15 лет работы в клубе. 55-летний аргентинец считается лучшим тренером в истории «матрасников», он привел команду к двум титулам Ла Лиги, двум победам в Лиге Европы и Кубку Испании.
Однако, по данным испанского издания Sport, несмотря на все достижения, клуб размышляет о возможном расставании с Симеоне. Причиной называют напряжённые отношения наставника с новым спортивным директором Матеу Алемани, который выступает за смену тренера.
Алемани уже начал поиск преемника Симеоне и присматривается к главному тренеру «Борнмута» Андони Ираоле.
…Диего Симеоне — это и есть «Атлетико». Не тренер клуба, не эпоха даже — а фундамент, на котором этот клуб вообще снова стал большим. А дальше логика сама раскручивается: Он вытащил «Атлетико» из ниоткуда и поставил его на вершину Ла Лиги, причём не один раз и не случайно. Сделал это без звездного бюджета, без глянца, но с абсолютно чёткой идентичностью: злой, упрямой, неудобной для всех. Можно сколько угодно морщиться от его футбола, (как я!), от вечных 1:0, от «автобусов» и драматических лиц у бровки — но факт простой: без Симеоне этого «Атлетико» не существует. Смена тренера — это не просто «обновление». Это снос несущей стены. Особенно если на выходе — Ираола, интересный, современный, симпатичный… но абсолютно не атлетиковский по ДНК. Это уже другой клуб, другой характер, другой риск — и вовсе не гарантированный апгрейд. Так что да, можно не любить Симеоне. Можно устать от него. Можно хотеть «чего-то нового». Но увольнять человека, который 15 лет держал клуб в элите, — это всегда шаг в пустоту. Иногда — в будущее. А иногда — просто вниз.
И вот тут «Атлетико» сейчас стоит на очень тонком краю.
