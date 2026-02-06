Top.Mail.Ru
В «Атлетико» задумались об увольнении Симеоне

вчера, 22:08

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность увольнения Диего Симеоне после его 15 лет работы в клубе. 55-летний аргентинец считается лучшим тренером в истории «матрасников», он привел команду к двум титулам Ла Лиги, двум победам в Лиге Европы и Кубку Испании.

Однако, по данным испанского издания Sport, несмотря на все достижения, клуб размышляет о возможном расставании с Симеоне. Причиной называют напряжённые отношения наставника с новым спортивным директором Матеу Алемани, который выступает за смену тренера.

Алемани уже начал поиск преемника Симеоне и присматривается к главному тренеру «Борнмута» Андони Ираоле.

112910415
сегодня в 08:14
пример МЮ не настораживает ?
y-ago
y-ago
сегодня в 00:57, ред.
Я повторяю эту мантру всегда: хоть я и терпеть не могу Симеоне, но…
…Диего Симеоне — это и есть «Атлетико». Не тренер клуба, не эпоха даже — а фундамент, на котором этот клуб вообще снова стал большим. А дальше логика сама раскручивается: Он вытащил «Атлетико» из ниоткуда и поставил его на вершину Ла Лиги, причём не один раз и не случайно. Сделал это без звездного бюджета, без глянца, но с абсолютно чёткой идентичностью: злой, упрямой, неудобной для всех. Можно сколько угодно морщиться от его футбола, (как я!), от вечных 1:0, от «автобусов» и драматических лиц у бровки — но факт простой: без Симеоне этого «Атлетико» не существует. Смена тренера — это не просто «обновление». Это снос несущей стены. Особенно если на выходе — Ираола, интересный, современный, симпатичный… но абсолютно не атлетиковский по ДНК. Это уже другой клуб, другой характер, другой риск — и вовсе не гарантированный апгрейд. Так что да, можно не любить Симеоне. Можно устать от него. Можно хотеть «чего-то нового». Но увольнять человека, который 15 лет держал клуб в элите, — это всегда шаг в пустоту. Иногда — в будущее. А иногда — просто вниз.
И вот тут «Атлетико» сейчас стоит на очень тонком краю.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:12
Мало у Атлетико титулов, а денег много уходит, в песок. Рано или поздно это произойдёт... И небо на землю не упадёт...
Константин 87
Константин 87
вчера в 23:39
Семак уже собирает чемоданы 🫡😎
Capral
Capral
вчера в 23:30, ред.
Не представляю себе другого тренера, кроме Симеоне в Атлетико. Новый тренер- это перестройка, ломка состава, смена стиля, схем и тп. А зачем, для чего? Разве судьба Анчелотти в Реале не учит? И где гарантия, что новый тренер замахнется на большее? Симеоне- конструктор, архитектор нынешнего Атлетико, он знает команду. Симеоне и Атлетико- синонимы. Такой системный и прагматичный Атлетико как сейчас, любому другому тренеру, перестроить, перекроить- будет максимально не комфортно...
a8jax4yk6fu8
a8jax4yk6fu8
вчера в 23:15
Новость вызывает шок, как они будут друг без друга
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:07
Давно пора. Составы хорошие были и есть у Атлетико, но ни одной ЛЧ за 15 лет с Симеоне. Прогресса нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:57
А вот это зря. Эту команду создал и может тренировать только Диего Симеоне. Это очевидно
la-respect0
la-respect0 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 22:57
Не такая там конкуренция , как в АПЛ.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:50
Симеоне и Атлетико синонимы!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:31, ред.
Будет второй МЮ после Фергюссона. Такой срок привязки к одному тренеру не может пройти без потерь. Арсенал тоже долго искал своего после Венгера. Это специфика таких клубов. Им нужен постоянный тренер. Ливерпуль, МЮ, Арсенал. И естественно Атлетико.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:19
Симеоне самый высокооплачиваемый футбольный тренер в мире с большим отрывом (34 млн.евро в год).
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:15
Какие страшные новости на ночь глядя!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:14
Да ему пора уже уходить, но будет ли лучше атлетам??
