В «Атлетико» задумались об увольнении Симеоне

1770404917

вчера, 22:08

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность увольнения после его 15 лет работы в клубе. 55-летний аргентинец считается лучшим тренером в истории «матрасников», он привел команду к двум титулам Ла Лиги, двум победам в Лиге Европы и Кубку Испании.

Однако, по данным испанского издания Sport, несмотря на все достижения, клуб размышляет о возможном расставании с Симеоне. Причиной называют напряжённые отношения наставника с новым спортивным директором Матеу Алемани, который выступает за смену тренера.

Алемани уже начал поиск преемника Симеоне и присматривается к главному тренеру «Борнмута» Андони Ираоле.