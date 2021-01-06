В 95 Голлини Пьерлуиджи Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 65

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 81

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

Н 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 58

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 65

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио

З 13 Кальдара Маттиа Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

З 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 25

З 26 Мохика Хоан

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 32

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 25

Н 7 Ламмерс Сэм