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3 : 0
завершен
06 января 2021, 17:00
среда
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Муриэль Луис
ассистент Иличич Йосип
|1:0
|15’
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Сапата Дуван
ассистент Госенс Робин
|2:0
|49’
|Госенс Робин
|3:0
|61’
|39’
|Сиприен Вилан
|Пессина Маттео
|45’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|10’
|Михаила Валентин
|Карамо Янн
|33’
|Пеццелла Джузеппе
|Гальоло Риккардо
|Сапата Дуван
|Муриэль Луис
|46’
|46’
|Корнелиус Андреас
|Инглезе Роберто
|Малиновский Руслан
|Иличич Йосип
|58’
|Мехле Йоаким
|Госенс Робин
|65’
|Миранчук Алексей
|Фройлер Ремо
|65’
|Кальдара Маттиа
|Хатебур Ханс
|81’
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|17
|Удары по воротам
|2
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|6
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|6
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|12
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Теперь вовек не отмоется....
Теперь вовек не отмоется....
Вот также и с тренерами было, и есть. Свою бездарность, или неудачника возвеличивают, а других не замечают.
"Рожей" не вышли?
Шанс даётся Миранчуку. Пора.
Вот также и с тренерами было, и есть. Свою бездарность, или неудачника возвеличивают, а других не замечают.
"Рожей" не вышли?
Шанс даётся Миранчуку. Пора.
25 минут у него было, пасы поперёк или назад, несколько потерь мяча, ни отдать ни принять не может
Потом ещё удивляются люди почему ДПГ не выпускает его в старте. Пахать в Европе надо и за шансы хвататься. Ещё пару таких игр и даже на замену выходить не будет
25 минут у него было, пасы поперёк или назад, несколько потерь мяча, ни отдать ни принять не может
Потом ещё удивляются люди почему ДПГ не выпускает его в старте. Пахать в Европе надо и за шансы хвататься. Ещё пару таких игр и даже на замену выходить не будет