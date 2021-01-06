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Аталанта - Парма
Кальяри - Беневенто
Болонья - Удинезе
Кротоне - Рома
Лацио - Фиорентина
Сампдория - Интер
Сассуоло - Дженоа
Торино - Верона
Наполи - Специа
Милан - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Парма

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Лига ставок 1.25 7.20 12.00
 
15' (1:0) Муриэль Луис (9) (Иличич Йосип (72))
 
45' Пессина Маттео (32)
 
46' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Сапата Дуван (91) вышел на поле
 
49' (2:0) Сапата Дуван (91) (Госенс Робин (8))
 
58' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
 
61' (3:0) Госенс Робин (8)
 
2
65' Госенс Робин (8) уходит с поля, Мехле Йоаким (3) вышел на поле
65' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
 
81' Хатебур Ханс (33) уходит с поля, Кальдара Маттиа (13) вышел на поле
 
10' Карамо Янн (10) уходит с поля, Михаила Валентин (28) вышел на поле
 
33' Гальоло Риккардо (7) уходит с поля, Пеццелла Джузеппе (3) вышел на поле
 
39' Сиприен Вилан (18)
 
46' Инглезе Роберто (45) уходит с поля, Корнелиус Андреас (11) вышел на поле
Голы
Муриэль Луис
ассистент Иличич Йосип 		1:0 15’
Сапата Дуван
ассистент Госенс Робин 		2:0 49’
Госенс Робин 3:0 61’
Наказания
39’ Сиприен Вилан
Пессина Маттео 45’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
10’ Михаила Валентин Карамо Янн
33’ Пеццелла Джузеппе Гальоло Риккардо
Сапата Дуван Муриэль Луис 46’
46’ Корнелиус Андреас Инглезе Роберто
Малиновский Руслан Иличич Йосип 58’
Мехле Йоаким Госенс Робин 65’
Миранчук Алексей Фройлер Ремо 65’
Кальдара Маттиа Хатебур Ханс 81’
Статистика
 17 Удары по воротам 2
6 Удары в створ 0
10 Фолы 6
12 Угловые 3
3 Офсайды 1
51% Владение мячом 49%
0 Cэйвы 3
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:38
освоится постепенно
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
06 января в 22:42
Что за негатив если наш в Европе сразу дно днище и т.д. днище не за какие деньги не берут даже бесплатно , дзагоев уехал? Дзюба? Чалов? Да у нас "супер" игроков что конь "наеб"))))
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
06 января в 22:39
Головин вон первую игру после травмы вышел и забил
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
06 января в 22:37
Головин так же начинал , потом стал игроком основы , не гоните на парня дайте время
Little Caprice
Little Caprice
06 января в 22:11
Ощущение, что Миранчуку игровое время дают только в знак признательности за ничью с Интером. Вот правда, выглядит пока пятым колесом, что весьма иронично.
Hypnoz
Hypnoz
06 января в 21:38
Угораздило его, получить прозвище-призрак..
Теперь вовек не отмоется....
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
06 января в 20:49
Как там Олеша?
рже
рже
06 января в 20:35
Такой футбол любят наши,ничего не делать а в карман капает!!!
порт
порт
06 января в 20:18
Какого стабильного игрока приобрела Аталанта, стабильно начинает игру со скамейки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 января в 20:09
Шомуродов забил, с чем его и поздравляю. Два игрока с РПЛ, но внимание разное к футболистам. Нехорошо.
Вот также и с тренерами было, и есть. Свою бездарность, или неудачника возвеличивают, а других не замечают.
"Рожей" не вышли?
Шанс даётся Миранчуку. Пора.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
06 января в 19:56
После таких Игр Миранчук ещё долго с лавки не слезет
25 минут у него было, пасы поперёк или назад, несколько потерь мяча, ни отдать ни принять не может
Потом ещё удивляются люди почему ДПГ не выпускает его в старте. Пахать в Европе надо и за шансы хвататься. Ещё пару таких игр и даже на замену выходить не будет
cska1948
cska1948 ответ R0100V (раскрыть)
06 января в 19:35
Так Миранчук свой, а Шомуродов иностранец!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ R0100V (раскрыть)
06 января в 19:29
А до этого Шомуродов 10 игр по полю ходил, хлопок собирал
nikoladolgov
nikoladolgov
06 января в 19:21
А где Миранчку или Головин ?
R0100V
R0100V ответ ilyafrom (раскрыть)
06 января в 19:16, ред.
Плющит ньюсмейкеров от этой фамилии - она их в литературный экстаз приводит
ilyafrom
ilyafrom
06 января в 19:14
Не понимаю, зачем писать про Миранчука? Когда вышел, сколько поиграл
zooveterinar
zooveterinar
06 января в 19:10
Миранчук так и незабил!!!???
Bom Bom
Bom Bom
06 января в 19:09
Аталанта с запасом победила. Миранчук после выхода несколько минут был потерянным, но потом освоился и неплохо работал.
R0100V
R0100V
06 января в 19:07, ред.
Шомуродов две игры - гол и передача, и все СМИ на эту тему молчок, а Миранчук одно выходит и заходит бестолку и только его одну фамилию и слышно
zsb1961
zsb1961
06 января в 16:40
П1
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
06 января в 16:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами явным аутсайдером матча является футбольный клуб Парма
David Young
David Young ответ Azamat_777_ (раскрыть)
06 января в 14:12
Не исключено, что голов будет много, здесь сложно предсказать общий тотал голов. Но Аталанта, скорее всего, победит.
Azamat_777_
Azamat_777_
06 января в 14:09
Аталанта должна победить, но матч должен быть низовым
ОПС
ОПС
06 января в 14:05
Аталанта победит.
1bear
1bear
06 января в 12:58
ожидаю крупную победу хозяев...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
06 января в 11:58
итб1(2)
MaxRnD
MaxRnD
06 января в 09:53
3-0
Voron392
Voron392
06 января в 09:03
хозева
R0100V
R0100V
05 января в 15:36
Хозяева
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