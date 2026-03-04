«Вулверхэмптон» выиграл у «Ливерпуля» во встрече Английской Премьер-Лиги

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Родриго Гомеш (78'), Триндаде Андре (90+4'). За гостей забил Мохамед Салах (83').
По итогам встречи «Вулверхэмптон» имеет 16 очков (20-е место), у гостей — 48 очков (5-я позиция).
В следующем матче «Вулверхэмптон» сыграет 16 марта, соперником будет «Брентфорд». «Ливерпуль» проведет следующий матч 15 марта, (соперник — «Тоттенхэм»).
так украсть гол Ливерпуля...
во втором сезоне болельщики красных вспомнили всю родословную лысого и проклинают тот день когда его назначили в Ливерпуль.
