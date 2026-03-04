Top.Mail.Ru
«Вулверхэмптон» выиграл у «Ливерпуля» во встрече Английской Премьер-Лиги

сегодня, 01:15
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Родриго Гомеш (78'), Триндаде Андре (90+4'). За гостей забил Мохамед Салах (83').

По итогам встречи «Вулверхэмптон» имеет 16 очков (20-е место), у гостей — 48 очков (5-я позиция).

В следующем матче «Вулверхэмптон» сыграет 16 марта, соперником будет «Брентфорд». «Ливерпуль» проведет следующий матч 15 марта, (соперник — «Тоттенхэм»).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК «Ливерпуль»
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:19
Гакпо. конечно, редкий клоун.
так украсть гол Ливерпуля...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:51
Поздновато Волки ожили однако
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:18
Вулвз жаль вылетят в шип команда симпатичная
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:10
Слот замечательный долбоящер: в первом сезоне хватило ума не ломать команду Юргена и команда взяла АПЛ,
во втором сезоне болельщики красных вспомнили всю родословную лысого и проклинают тот день когда его назначили в Ливерпуль.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:30
Ливер весь матч лучше играл, 2 отскока и судья
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:27
Ожили второй матч подряд победа
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:23
Вот и "Волки" "зубы показали"...)
