В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 5 Далот Диогу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 81

П 2 Калабрия Давиде Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 81

З 24 Кьер Симон Фолов совершено: 2 Блоки: 2 Выносы: 7 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 81

З 13 Романьоли Алессио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

З 19 Эрнандес Тео Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 87

П 79 Кессье Франк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

П 15 Хауге Йенс Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 67

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 95

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 43 Дуарте да Силва Леонардо

З 20 Калулу Пьер Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 14

З 14 Конти Андреа Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 14

З 22 Мусаккьо Матео

П 97 Фриджерио Марко

Н 21 Диас Браим Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 28

Н 29 Коломбо Лоренцо Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8