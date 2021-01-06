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1 : 3
завершен
06 января 2021, 22:45
среда
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Стадион Джузеппе Меацца
|18’
|0:1
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Кьеза Федерико
ассистент Дибала Пауло
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Калабрия Давиде
ассистент Леау Рафаэл
|1:1
|41’
|62’
|1:2
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Кьеза Федерико
ассистент Дибала Пауло
|76’
|1:3
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МакКенни Уэстон
ассистент Кулусевски Деян
|60’
|Бентанкур Родриго
|72’
|Данило
|Романьоли Алессио
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Кулусевски Деян
|Кьеза Федерико
|64’
|МакКенни Уэстон
|Дибала Пауло
|Диас Браим
|Хауге Йенс
|67’
|74’
|Рамос Артур
|Бентанкур Родриго
|74’
|Бернардески Федерико
|Рэмзи Аарон
|Калулу Пьер
|Кьер Симон
|81’
|Конти Андреа
|Калабрия Давиде
|81’
|Мальдини Даниэль
|Далот Диогу
|81’
|Коломбо Лоренцо
|Кастильехо Самуэль
|87’
|87’
|Демирал Мерих
|Фработта Джанлука
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|20
|Удары по воротам
|14
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|8
|Удары в створ
|6
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|17
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|4
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|3
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|2
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==========
Ложь ты написал.
Я имел ввиду, что Роналду вывел его на голевой момент, но тот не сумел нормально пробить.
==========
Ложь ты написал.
Я имел ввиду, что Роналду вывел его на голевой момент, но тот не сумел нормально пробить.
Роналду сыграл великолепно и пустиь даже не забил мяч,зато какие передачи-конфетки выкладывал на ножку МакКенни. Всё таки КР7 очень сильно передаёт партнёрам бойцовский дух. И даже гол в наши ворота,после вопиющего нарушения,не сломил боевые качества и команда уверенно доминировала и шла к победе. Даже не догадывался,что так в лёгкую разгромят "лидера".
Виват Король,Виват Роналду!
Роналду сыграл великолепно и пустиь даже не забил мяч,зато какие передачи-конфетки выкладывал на ножку МакКенни. Всё таки КР7 очень сильно передаёт партнёрам бойцовский дух. И даже гол в наши ворота,после вопиющего нарушения,не сломил боевые качества и команда уверенно доминировала и шла к победе. Даже не догадывался,что так в лёгкую разгромят "лидера".
Виват Король,Виват Роналду!
Юве с победой
Милан продолжай свое преображение
СерииА нужно побольше сильных клубов
Юве с победой
Милан продолжай свое преображение
СерииА нужно побольше сильных клубов
https://www.soccer.ru/news/1225502/milan-yuventus
https://www.soccer.ru/news/1225502/milan-yuventus
Я про этот дом
Я про этот дом
После паса Месси, была ещё одна передача.
Но это не отменяет заслуг Месси)
После паса Месси, была ещё одна передача.
Но это не отменяет заслуг Месси)