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Милан - Ювентус
Кальяри - Беневенто
Аталанта - Парма
Болонья - Удинезе
Кротоне - Рома
Лацио - Фиорентина
Сампдория - Интер
Сассуоло - Дженоа
Торино - Верона
Наполи - Специа

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Ювентус

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Мелбет 3.81 3.48 2.08
Лига ставок 3.45 3.45 2.27
 
41' (1:1) Калабрия Давиде (2) (Леау Рафаэл (17))
 
67' Хауге Йенс (15) уходит с поля, Диас Браим (21) вышел на поле
 
3
81' Кьер Симон (24) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
81' Калабрия Давиде (2) уходит с поля, Конти Андреа (14) вышел на поле
81' Далот Диогу (5) уходит с поля, Мальдини Даниэль (27) вышел на поле
 
87' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Коломбо Лоренцо (29) вышел на поле
 
90' Романьоли Алессио (13)
 
18' (0:1) Кьеза Федерико (22) (Дибала Пауло (10))
 
60' Бентанкур Родриго (30)
 
62' (1:2) Кьеза Федерико (22) (Дибала Пауло (10))
 
63' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
 
64' Дибала Пауло (10) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
 
72' Данило (13)
 
2
74' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Рамос Артур (5) вышел на поле
74' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
 
76' (1:3) МакКенни Уэстон (14) (Кулусевски Деян (44))
 
87' Фработта Джанлука (38) уходит с поля, Демирал Мерих (28) вышел на поле
Голы
18’ 0:1 Кьеза Федерико
ассистент Дибала Пауло
Калабрия Давиде
ассистент Леау Рафаэл 		1:1 41’
62’ 1:2 Кьеза Федерико
ассистент Дибала Пауло
76’ 1:3 МакКенни Уэстон
ассистент Кулусевски Деян
Наказания
60’ Бентанкур Родриго
72’ Данило
Романьоли Алессио 90’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
63’ Кулусевски Деян Кьеза Федерико
64’ МакКенни Уэстон Дибала Пауло
Диас Браим Хауге Йенс 67’
74’ Рамос Артур Бентанкур Родриго
74’ Бернардески Федерико Рэмзи Аарон
Калулу Пьер Кьер Симон 81’
Конти Андреа Калабрия Давиде 81’
Мальдини Даниэль Далот Диогу 81’
Коломбо Лоренцо Кастильехо Самуэль 87’
87’ Демирал Мерих Фработта Джанлука
Статистика
 20 Удары по воротам 14
8 Удары в створ 6
17 Фолы 11
7 Угловые 4
42% Владение мячом 58%
3 Cэйвы 8
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ 3веpобой (раскрыть)
08 января в 11:37
А другими клубами, получается, руководят серые мыши без связей и возможностей? Ну-ну) Моджи вон вообще контролировал федерацию, судей и СМИ, за что пожизненно и отстранён от футбола
3веpобой
3веpобой ответ Baggio R. (раскрыть)
08 января в 10:51
Сочинения ни при чём. До прихода Берла в политику он и так контролировал все СМИ и имел огромное влияние в политических кругах, ведь спонсировал предвыборные компании многих политиков. Берл это была мощная фигура в то время.
95-shishani-95
95-shishani-95
07 января в 23:58
CharismaticCharismatic ответ 95-shishani-95 (раскрыть) 235 / 495
==========
Ложь ты написал.
Я имел ввиду, что Роналду вывел его на голевой момент, но тот не сумел нормально пробить.
Baggio R.
Baggio R. ответ 3веpобой (раскрыть)
07 января в 22:44, ред.
До прихода Берлускони в политику в 1994 его Милан трижды становился чемпионом, 2 раза выиграл Кубок чемпионов и ещё раз доходил до финала ЛЧ. Так что не надо сочинять
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
07 января в 19:22
с Кротоне было сложнее играть,чем с этим Миланом и вы объясните мне,как они идут на Первом месте? Им 10 место и то аванс.
Роналду сыграл великолепно и пустиь даже не забил мяч,зато какие передачи-конфетки выкладывал на ножку МакКенни. Всё таки КР7 очень сильно передаёт партнёрам бойцовский дух. И даже гол в наши ворота,после вопиющего нарушения,не сломил боевые качества и команда уверенно доминировала и шла к победе. Даже не догадывался,что так в лёгкую разгромят "лидера".
Виват Король,Виват Роналду!
3веpобой
3веpобой ответ A.S.A (раскрыть)
07 января в 18:16
Сильные клубы в Италии есть, просто их пытаются отодвинуть путём админресурса в угоду миланским коллективам. Как показывает практика в ЕК, Рома, Лацио, Наполи и Аталанта играют ярче и успешнее, чем Милан и Интер. Было время, когда Милан был успешен в Европе, но это оказалось лишь следствием премьерства Берлускони. Как Берл отошёл от дел, так и закончилось величие Милана. Ну а Интер с сильнейшим составом в серии А даже с клубом УПЛ проигрывает спор за место в еврокубковой весне.
A.S.A
A.S.A
07 января в 17:18
Вот так в одном матче прервались сразу две серии Милана...серия без поражений и уникальная для всей СерииА из 17 матчей подряд в которой команда забивала не менее 2х мячей...
Юве с победой
Милан продолжай свое преображение
СерииА нужно побольше сильных клубов
LyonBest2
LyonBest2
07 января в 13:28
Люди поют дифирамбы Юве и говорят, что Милан просто перегорел, что без Ибры они ни что, хотя последние матчи играли без него и брали очки. А то, что в команде отсутствовали другие другие игроки основы мало кого волнует. То, что у Юве скамейка на два состава мало кого волнует. Милан вчера смотрелся достойно, просто исходя из того, что в первом тайме была ставка на высокий прессинг, который давал определенный результат и Юве очень часто ошибался у своих ворот, что могло привести к более плачевному результату, чем ничья в первом тайме. Во втором тайме Милан физически подсел, что дало возможность для Юве закончить матч в свою пользу. Вот и все. Так что у Милана все впереди. Если смогут в это зимнее ТО взять игроков на проблемные позиции, то вполне смогут побороться за ЛЧ. Будем реалистами, скудетто после 10 лет без ЛЧ было бы слишком жирно, команде нужно планомерно прогрессировать, хотя я не против от такого развития событий)
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ Wolf77785 (раскрыть)
07 января в 13:08
У Месси важный матч с Атлетиком из середины таблицы, а у Роналду с лидером Миланом, вот и вся разница.
Wolf77785
Wolf77785
07 января в 12:56
пока Месси тащил в важном матче, симулянт растворился на поле
Valeron112
Valeron112
07 января в 12:54
Кьеза дал жару , по первому тайму ничья закономерна. Матч всё же за Юве.
SHMEL
SHMEL
07 января в 11:49
С победой Юве.
R0100V
R0100V
07 января в 10:30
Без Ибрагимовича = без мотивации
Baggio R.
Baggio R. ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
07 января в 10:00
А, вспомнил, это когда он к Дибале целоваться лез, а тот еле увернулся)
petrovich58
petrovich58
07 января в 09:56
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян ответ Baggio R. (раскрыть)
    07 января в 09:39
    С чего вы решили? Масса видосов, где он радуется за партнёров.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
    07 января в 09:37
    Но празднует он лишь свои голы
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян ответ Baggio R. (раскрыть)
    07 января в 09:20
    Он профи, не думаю, что личная статистика сейчас его волнует. Он и так побил все рекорды.
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    07 января в 09:19
    Смешно теперь читать недоброжелателей, отписавшихся вот в этой теме:
    https://www.soccer.ru/news/1225502/milan-yuventus
    Baggio R.
    Baggio R. ответ allemz (раскрыть)
    07 января в 09:19
    Во время празднования голов командой Роналду, как всегда, в сторонке рыдал и злился, что забил не он)
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
    07 января в 09:08
    Ты к чему это тут написал?)
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    07 января в 08:54
    Отличный результат. С победой. Удачи в дальнейшем.
    Fred Devil
    Fred Devil
    07 января в 08:36
    Результат закономерен с точки зрения человеческой психологии. Милан вытягивал последние матчи, спасался. И тут надо доказывать всему миру состоятельность своих амбиций и сил, да не с кем-нибудь, а с гегемоном Италии. Перегорели... Эта закономерность в футболе всегда была. Просто сгорели от возложенной ответственности, общественного давления СМИ, и психологической нагрузки.
    КэП на МеСтЕ
    КэП на МеСтЕ ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
    07 января в 04:37
      fanliverpoolfan23
      fanliverpoolfan23
      07 января в 02:13, ред.
        fanliverpoolfan23
        fanliverpoolfan23
        07 января в 02:09
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ juvenale (раскрыть)
          07 января в 01:57, ред.
          Это в Милане что ли?))
          Я про этот дом
          Project Pandora
          Project Pandora
          07 января в 01:55
          Судья конечно творил полную дичь в обе стороны на протяжении всей игры.
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ 3веpобой (раскрыть)
          07 января в 01:54
          Дубль и две предголевые передачи))
          После паса Месси, была ещё одна передача.
          Но это не отменяет заслуг Месси)
          juvenale
          juvenale ответ 3веpобой (раскрыть)
          07 января в 01:39
          итальянцы)
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