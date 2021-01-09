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1 : 4
завершен
09 января 2021, 17:00
суббота
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Стадион Чиро Виджорито
|30’
|0:1
|Иличич Йосип
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Сау Марко
ассистент Пастина Кристиан
|1:1
|50’
|69’
|1:2
|Толой Рафаэль
|71’
|1:3
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Сапата Дуван
ассистент Иличич Йосип
|86’
|1:4
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Муриэль Луис
ассистент Малиновский Руслан
|17’
|Де Рон Мартен
|Фулон Даам
|24’
|26’
|Паломино Хосе Луис
|Лападула Джанлука
|53’
|Дабо Брайан
|56’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пастина Кристиан
|Фулон Даам
|46’
|Хетемай Перпарим
|Дабо Брайан
|58’
|Ди Серио Джузеппе
|Сау Марко
|58’
|Инсинье Роберто
|Лападула Джанлука
|58’
|63’
|Малиновский Руслан
|Пессина Маттео
|73’
|Мехле Йоаким
|Госенс Робин
|73’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|Дель Пинто Лоренцо
|Ионицэ Артур
|80’
|87’
|Миранчук Алексей
|Иличич Йосип
|87’
|Депаоли Фабио
|Фройлер Ремо
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|5
|Удары по воротам
|27
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|2
|Удары в створ
|12
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|13
|Фолы
|21
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|1
|Угловые
|11
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|0
|Офсайды
|4
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|8
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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Господи, если он зимой не свалит хотя в аренду, то пролетит с ЧЕ как фанера над Парижом
Господи, если он зимой не свалит хотя в аренду, то пролетит с ЧЕ как фанера над Парижом
Миранчук - ни о чем
Миранчук - ни о чем
Миранчука поздно выпустил.
Миранчука поздно выпустил.