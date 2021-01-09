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Беневенто - Аталанта
Дженоа - Болонья
Милан - Торино

Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто против Аталанта

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Лига ставок 8.00 5.60 1.39
 
24' Фулон Даам (18)
 
46' Фулон Даам (18) уходит с поля, Пастина Кристиан (58) вышел на поле
 
50' (1:1) Сау Марко (25) (Пастина Кристиан (58))
 
53' Лападула Джанлука (9)
 
56' Дабо Брайан (14)
 
3
58' Дабо Брайан (14) уходит с поля, Хетемай Перпарим (56) вышел на поле
58' Сау Марко (25) уходит с поля, Ди Серио Джузеппе (20) вышел на поле
58' Лападула Джанлука (9) уходит с поля, Инсинье Роберто (19) вышел на поле
 
80' Ионицэ Артур (29) уходит с поля, Дель Пинто Лоренцо (4) вышел на поле
 
17' Де Рон Мартен (15)
 
26' Паломино Хосе Луис (6)
 
30' (0:1) Иличич Йосип (72)
 
63' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
 
69' (1:2) Толой Рафаэль (2)
 
71' (1:3) Сапата Дуван (91) (Иличич Йосип (72))
 
2
73' Госенс Робин (8) уходит с поля, Мехле Йоаким (3) вышел на поле
73' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
 
86' (1:4) Муриэль Луис (9) (Малиновский Руслан (18))
 
2
87' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
87' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Депаоли Фабио (27) вышел на поле
Голы
30’ 0:1 Иличич Йосип
Сау Марко
ассистент Пастина Кристиан 		1:1 50’
69’ 1:2 Толой Рафаэль
71’ 1:3 Сапата Дуван
ассистент Иличич Йосип
86’ 1:4 Муриэль Луис
ассистент Малиновский Руслан
Наказания
17’ Де Рон Мартен
Фулон Даам 24’
26’ Паломино Хосе Луис
Лападула Джанлука 53’
Дабо Брайан 56’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Пастина Кристиан Фулон Даам 46’
Хетемай Перпарим Дабо Брайан 58’
Ди Серио Джузеппе Сау Марко 58’
Инсинье Роберто Лападула Джанлука 58’
63’ Малиновский Руслан Пессина Маттео
73’ Мехле Йоаким Госенс Робин
73’ Муриэль Луис Сапата Дуван
Дель Пинто Лоренцо Ионицэ Артур 80’
87’ Миранчук Алексей Иличич Йосип
87’ Депаоли Фабио Фройлер Ремо
Статистика
 5 Удары по воротам 27
2 Удары в створ 12
13 Фолы 21
1 Угловые 11
0 Офсайды 4
41% Владение мячом 59%
8 Cэйвы 1
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
St David
St David ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 января в 07:21
Ну разумеется. Малиновский второй год является одним из лидеров топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади.
Джон Иванов
Джон Иванов
09 января в 23:12
Скоро будет так, Алексей Миранчук вышел на поле поздравить партнеров с победой)
Crooclin
Crooclin
09 января в 20:30
Зачем перманентно позориться "Миранчук вышел на последних минутах", когда можно объявить Миранчука украинским футболистом до тех пор, пока он не станет железобетонным игроком бергамасков?
Санчо Панса
Санчо Панса
09 января в 20:22
Печально, что Алексей стабильно является игроком запаса в Аталанте...Хотя вместо кого он тут будет играть постоянно? У Гасперини основной состав не сложно угадать.
Futurista
Futurista
09 января в 20:22, ред.
Алеша помог Аталанте разгромить Беневенто)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
09 января в 20:03
Да уж, три минуты играть маловато будет. Перспективы туманные. Малиновский побольше играет.
SHMEL
SHMEL
09 января в 19:59
Похоже Леша проиграл борьбу за основу и стал твердым лавочником к сожалению...К этому он стремился?
ТТ
ТТ
09 января в 19:40
Выход Миранчука в конце матчей - это как вишенка на торте!))
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 19:31
Ведьмы оказались бессильны против богини)
Q-J-G
Q-J-G ответ Bom Bom (раскрыть)
09 января в 19:27
Почему будет, так и есть на самом деле(
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 19:23
Выиграла Аталанта, проиграла Аталанта, ничья в матче, но для Алексея Миранчука-всегда одно и то...: Миранчук вышел в конце матча. В основном, это 84-87 минута, "любимое" время для гл.тренера Аталанты, когда он "выпускает" Алексея на поле... А жаль, парень может "зачахнуть" в Аталанте, не имея игрового времени на то, чтобы доказать, что он достоин большего... Хотя бы, больше игрового времени!
Палыч82
Палыч82 ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
09 января в 19:16
Теорема Эскобара
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
09 января в 19:14
Катёнок думаю действительно так.Очень жаль потерял игровую концепции.
Bom Bom
Bom Bom
09 января в 19:12
Скоро Леша будет на постоянной основе в добавленное время выходить)
nikoladolgov
nikoladolgov
09 января в 19:12
Кто доплачивает Аталанте за этого бездаря Миранчука , что он выходит на пять минут постоять ?
particular
particular
09 января в 19:05, ред.
Аталанта традиционно результативна, вклад Миранчука всё так же призрачный...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
09 января в 19:04
спасибо тебе макаронная паста,что выпустил проводника на 5 минут. Будешь иметь пожизненный проездной билет в электричке,тоже 5 минутный,а потом тебя под зад посреди дороги на ходу.... ахаха! Трениришка словил звёздочку,даже с Папочкой Гомесом в конфликт вступил. и Алёша тоже стал жертвой тренерских амбиций. Счёт сделан,выпусти парня погоды не испортит... выпустил на несколько минут,а потом скажет ничего он в матче выдающегося не сделал,даже толком до мяча не дотронулся.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
09 января в 19:04
Как же классно сегодня играл Миранчук...
Господи, если он зимой не свалит хотя в аренду, то пролетит с ЧЕ как фанера над Парижом
d_fincher
d_fincher
09 января в 19:03
Иличич - топ
Миранчук - ни о чем
Cat01
Cat01
09 января в 18:58
Может он им просто не нужен
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 18:48
Гасперини испортил мой прогноз(
Миранчука поздно выпустил.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
09 января в 18:46
Наверное лучше играть,чем сидеть на скамейке в затрипезной Аталанте
Bom Bom
Bom Bom
09 января в 18:32
Дожимают гости, как-то пассивно Беневенто обороняется в последние минуты
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
09 января в 18:31
Малиновский играет лучше Миранчука
dok66
dok66
09 января в 16:55
Команда Миранчука победит
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
09 января в 12:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Беневенто
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 01:28
1-4 и гол Миранчука
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