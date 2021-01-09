В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 93

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 73

З 6 Паломино Хосе Луис Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 93

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 93

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 93

Н 72 Иличич Йосип Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 87

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 64

П 11 Фройлер Ремо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 87

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 3 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 6

З 19 Джимсити Берат

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 20

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 18 Малиновский Руслан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 29

П 59 Миранчук Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 6

Н 7 Ламмерс Сэм