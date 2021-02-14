В 25 Рейна Пепе Голов пропущено: 3 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 103 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 4 Габаррон Патрик Хиль Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

П 77 Марушич Адам Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 14 Худт Уэсли Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 45

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 78

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 70

П 29 Лаццари Мануэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 6 Лейва Лукас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 45

П 21 Милинкович-Савич Сергей Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 55 Фурланетто Алессио

З 37 Мусаккьо Матео

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль

П 32 Катальди Данило

П 19 Лулич Сенад

П 16 Пароло Марко Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

П 7 Перейра Андреас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 12

П 96 Фарес Мохаммед

П 18 Эскаланте Гонсало Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 45

Н 20 Кайседо Фелипе Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 20