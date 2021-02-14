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3 : 1
завершен
14 февраля 2021, 22:45
воскресенье
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Стадион Джузеппе Меацца
|Лукаку Ромелу
|1:0(П)
|22’
|Лукаку Ромелу
|2:0
|45’
|61’
|2:1
|Милинкович-Савич Сергей
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Мартинес Лаутаро
ассистент Лукаку Ромелу
|3:1
|64’
|20’
|Худт Уэсли
|Лукаку Ромелу
|26’
|Хакими Ашраф
|60’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|46’
|Пароло Марко
|Худт Уэсли
|70’
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|70’
|Кайседо Фелипе
|Корреа Хоакин
|Гальярдини Роберто
|Эриксен Кристиан
|72’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|78’
|78’
|Перейра Андреас
|Альберто Луис
|Пинамонти Андреа
|Лукаку Ромелу
|90+1’
|Д'Амброзио Данило
|Хакими Ашраф
|90+1’
|Дармиан Маттео
|Перишич Иван
|90+1’
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|12
|Удары по воротам
|15
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|7
|Удары в створ
|6
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|7
|Фолы
|4
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|4
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|0
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|5
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|1
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Пенальти - это залог успеха,у Ибрагимовича спросите.
Пенальти - это залог успеха,у Ибрагимовича спросите.
Чесно говоря матч не смотрел, но Лукака красава, продолжает клепать голы, и их связка с Луатаро снова приносит свои плоды
Чесно говоря матч не смотрел, но Лукака красава, продолжает клепать голы, и их связка с Луатаро снова приносит свои плоды
Я такое вижу впервые)))))
Я такое вижу впервые)))))
Forza Inter!
Forza Inter!