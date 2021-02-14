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Интер - Лацио
Рома - Удинезе
Кальяри - Аталанта
Сампдория - Фиорентина
Кротоне - Сассуоло

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Лацио

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22' (1:0) Лукаку Ромелу (9)
 
26' Лукаку Ромелу (9)
 
45' (2:0) Лукаку Ромелу (9)
 
60' Хакими Ашраф (2)
 
64' (3:1) Мартинес Лаутаро (10) (Лукаку Ромелу (9))
 
72' Эриксен Кристиан (24) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
 
78' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
 
3
90+1' Лукаку Ромелу (9) уходит с поля, Пинамонти Андреа (99) вышел на поле
90+1' Хакими Ашраф (2) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
90+1' Перишич Иван (14) уходит с поля, Дармиан Маттео (36) вышел на поле
 
20' Худт Уэсли (14)
 
2
46' Худт Уэсли (14) уходит с поля, Пароло Марко (16) вышел на поле
46' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Эскаланте Гонсало (18) вышел на поле
 
61' (2:1) Милинкович-Савич Сергей (21)
 
2
70' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
70' Корреа Хоакин (11) уходит с поля, Кайседо Фелипе (20) вышел на поле
 
78' Альберто Луис (10) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
Голы
Лукаку Ромелу 1:0(П) 22’
Лукаку Ромелу 2:0 45’
61’ 2:1 Милинкович-Савич Сергей
Мартинес Лаутаро
ассистент Лукаку Ромелу 		3:1 64’
Наказания
20’ Худт Уэсли
Лукаку Ромелу 26’
Хакими Ашраф 60’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Эскаланте Гонсало Лейва Лукас
46’ Пароло Марко Худт Уэсли
70’ Мурики Ведат Иммобиле Чиро
70’ Кайседо Фелипе Корреа Хоакин
Гальярдини Роберто Эриксен Кристиан 72’
Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 78’
78’ Перейра Андреас Альберто Луис
Пинамонти Андреа Лукаку Ромелу 90+1’
Д'Амброзио Данило Хакими Ашраф 90+1’
Дармиан Маттео Перишич Иван 90+1’
Статистика
 12 Удары по воротам 15
7 Удары в створ 6
7 Фолы 4
4 Угловые 0
1 Офсайды 0
35% Владение мячом 65%
5 Cэйвы 4
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
15 февраля в 19:55
Интер молодцы,в отличии от соседей по улице или даже по стадиону. Сразу решили взять быка,т е орлов за их пёрышки. Пенальти конечно сама очевидность,даже несмотря на то,что защитник сыграл в мяч - пока есть шанс надо указывать на точку,а то вдруг в дальнейшем не предвидится. Рефери даже смотреть ВАР не захотел,а то вдруг и действительно подкат,а так стрелки можно перевести. Гол от рикошета,да и ещё с оффсайда. вроде бы и был отменён,но не надолго. Поступил звонок - что надо засчитывать,даже сине-чёрные были в недоумении.после того,как признали что это всё же оффсайд. Через почаса, нам предоставили наслаждаться линиями,где шип Лукаку был в правильном положении,находился ближе к центру,чем торчащий волос на ноге лациаля. Даже был слегка удивлён,что засчитали гол Савичева,ведь могли сказать что рикошет был из внеигры, всё таки счёт становился скользким.
Пенальти - это залог успеха,у Ибрагимовича спросите.
juvenale
juvenale ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
15 февраля в 17:03
с чего это им плакать?у зебр 20 трофеев за 10 лет ,можно и годик переждать
juvenale
juvenale
15 февраля в 17:02, ред.
мда обидно конечно,что у Италии будет такой чемпион...клуб,который занял последнее место в ЛЧ и вылетел со всех кубков и который играет на контратаках....в общем за последние лет 30 не припомню слабее
galem72
galem72
15 февраля в 10:18
Жаль, что Рим не смог. ((
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Рукалицо (раскрыть)
15 февраля в 09:07
Ты путаешь с Криштианой Пеналдой
Bavaria_N
Bavaria_N
15 февраля в 08:23
    Ravshan878
    Ravshan878
    15 февраля в 08:01
    Лукаку как всегда на поле хищник.)
    Camellot
    Camellot
    15 февраля в 08:00
    Теперь истинно достойный клуб на том месте которой заслуживает. Всех братьев с победой
    RR117
    RR117
    15 февраля в 07:51
    Поздравляю Интер.
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Тугарин Змый (комментарий удален) (раскрыть)
    15 февраля в 07:26
    Да, где то была такая новость.
    112910415
    112910415
    15 февраля в 07:17
    лидер работает на хорошем уровне
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 февраля в 07:13, ред.
    Интеристы сполна воспользовались осечками Милана и Ювентуса! Что скажешь, заслуженная победа над Лацио. Полагаю, что с Лукаку не расстанутся по окончании этого сезона)
    A.S.A
    A.S.A
    15 февраля в 05:59
    Смена лидера произошла, тем интересней будет гонка за победу!
    Чесно говоря матч не смотрел, но Лукака красава, продолжает клепать голы, и их связка с Луатаро снова приносит свои плоды
    Чойбалсан
    Чойбалсан ответ Тео Джонс (раскрыть)
    15 февраля в 01:44
    Угу, Хакими (Реал), Видаль (Ювентус), Лукаку (МЮ), Эриксен (ТТХ) не дадут соврать =))
    Василий 50
    Василий 50
    15 февраля в 01:36
    «Интер» набирает очки, а «Милан» их теряет
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    15 февраля в 01:15
    Интер предсказуемо вышел на первое место, так как состав не на один уровень выше Милана.
    Рукалицо
    Рукалицо ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
    15 февраля в 01:03
    Муссолини за Болонью топил.
    abrek123
    abrek123
    15 февраля в 00:55
    Неплохо Интер контратакует, но защита видно не без греха у Интера...Кто нибудь по мастеровитей насует им за то что бросают перед штрафной и не встречают соперников, а жмутся в штрафную...
    Чойбалсан
    Чойбалсан ответ Паоло Мальдини (раскрыть)
    15 февраля в 00:54
    Ох ты ж красавчик))) Милан обогнали в таблице -а ты радуешься))
    Я такое вижу впервые)))))
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    15 февраля в 00:53
    Зебрам плакать АХА)))
    Рукалицо
    Рукалицо
    15 февраля в 00:50
    Оденьте уже нервному бумажную корону вместо парика, пусть почувствует своё величие. Лукаку с иероглифами на спине - истинный китаец.
    Паоло Мальдини
    Паоло Мальдини
    15 февраля в 00:45
    Сегодня случился чёрный день для зеброфанов))) Пофиг что Милан обогнали, впереди как раз очный матч за лидерство. А кое-кто вне медалей, Рома обогнала. Другой вопрос - что Лацио тоже мог бы их сделать, тут промашка, конечно же.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    15 февраля в 00:42, ред.
    Интеристов с заслуженной победой!
    Forza Inter!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    14 февраля в 23:54
    Юани рулят;)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Паоло Мальдини (раскрыть)
    14 февраля в 23:51
    Не пройдет Порту в 1/4 ЛЧ.
    Паоло Мальдини
    Паоло Мальдини ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    14 февраля в 23:48
    И отнюдь не Милану)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    14 февраля в 23:47
    Интер кому-то делает очень плохо.
    abrek123
    abrek123
    14 февраля в 23:44
    интер неплох более опасно атакуют ,хоть и голы с пенальти и рикошета можно сказать шальные...
    Паоло Мальдини
    Паоло Мальдини ответ Чойбалсан (раскрыть)
    14 февраля в 23:43
    И без пенальти умеет. В отличие от замыкателей.
    Рукалицо
    Рукалицо ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    14 февраля в 23:41
    Ясен пень.
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