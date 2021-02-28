В 57 Спортиелло Марко Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 93

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 93

П 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 93

З 6 Паломино Хосе Луис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 93

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 54 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 93

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 93

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 93

Н 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 83

П 88 Пашалич Марио Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 59

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 93

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 41 Гисланди Давиде

З 13 Кальдара Маттиа

З 40 Руджери Маттео

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 34

П 20 Коваленко Виктор

П 59 Миранчук Алексей Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10