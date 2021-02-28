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0 : 2
завершен
28 февраля 2021, 14:30
воскресенье
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Стадион Луиджи Феррарис
|40’
|0:1
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Малиновский Руслан
ассистент Муриэль Луис
|70’
|0:2
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Госенс Робин
ассистент Мехле Йоаким
|10’
|Фройлер Ремо
|47’
|Толой Рафаэль
|Экдаль Альбин
|63’
|81’
|Де Рон Мартен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Иличич Йосип
|Муриэль Луис
|59’
|Пессина Маттео
|Пашалич Марио
|Кейта Бальде
|Верре Валерио
|61’
|Квальярелла Фабио
|Ла Гумина Антонио
|61’
|Рамирес Гастон
|Янкто Якуб
|67’
|Кандрева Антонио
|Дамсгаард Миккел
|67’
|83’
|Миранчук Алексей
|Малиновский Руслан
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|8
|Удары по воротам
|20
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|3
|Удары в створ
|7
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|7
|Фолы
|17
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|5
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|6
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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...но кто"любит погорячее"- можно и рискнуть...
...но кто"любит погорячее"- можно и рискнуть...