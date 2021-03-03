В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 86

З 19 Джимсити Берат Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 87 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 69

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 7 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 63

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 11 Фройлер Ремо Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 63

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 41 Гисланди Давиде Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 4

З 13 Кальдара Маттиа Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21

З 40 Руджери Маттео

З 2 Толой Рафаэль

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 27

П 88 Пашалич Марио Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 27