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5 : 1
завершен
03 марта 2021, 22:45
среда
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Госенс Робин
ассистент Иличич Йосип
|1:0
|12’
|23’
|1:1
|Нванкво Симеон
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Паломино Хосе Луис
ассистент Джимсити Берат
|2:1
|48’
|Муриэль Луис
|3:1
|50’
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Иличич Йосип
ассистент Муриэль Луис
|4:1
|58’
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Миранчук Алексей
ассистент Сапата Дуван
|5:1
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Рисполи Андреа
|Реца Аркадиуш
|51’
|Куомо Джузеппе
|Магальян Лисандро
|60’
|Петриччоне Якопо
|Ривьер Эммануэль
|Миранчук Алексей
|Малиновский Руслан
|63’
|Пашалич Марио
|Фройлер Ремо
|63’
|Сапата Дуван
|Муриэль Луис
|69’
|Кальдара Маттиа
|Ромеро Кристиан
|69’
|79’
|Марроне Лука
|Эдуардо
|Гисланди Давиде
|Госенс Робин
|85’
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|21
|Удары по воротам
|4
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|11
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|6
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|0
|Предупреждения
|2
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