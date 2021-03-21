В 95 Голлини Пьерлуиджи Спасений: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 93

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 93

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 64

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 93

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 6 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 87

П 59 Миранчук Алексей Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 64

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 77

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 41 Гисланди Давиде

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 29

З 40 Руджери Маттео

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 16

П 20 Коваленко Виктор Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 6

П 88 Пашалич Марио Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 29

Н 7 Ламмерс Сэм