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0 : 2
завершен
21 марта 2021, 14:30
воскресенье
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Стадион Марко Антонио Бентегоди
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 3
|33’
|0:1(П)
|Малиновский Руслан
|42’
|0:2
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Сапата Дуван
ассистент Малиновский Руслан
|Чеккерини Федерико
|27’
|Давидович Павел
|28’
|60’
|Толой Рафаэль
|64’
|Ромеро Кристиан
|Стураро Стефано
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Удожие Лиенома
|Чеккерини Федерико
|46’
|Стураро Стефано
|Велозу Мигель
|46’
|Лазович Дарко
|Димарко Федерико
|46’
|Фавилли Андреа
|Лазанья Кевин
|61’
|64’
|Пашалич Марио
|Миранчук Алексей
|64’
|Мехле Йоаким
|Толой Рафаэль
|77’
|Иличич Йосип
|Пессина Маттео
|77’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|Илич Иван
|Барак Антонин
|79’
|87’
|Коваленко Виктор
|Малиновский Руслан
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|3
|Удары по воротам
|16
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|1
|Удары в створ
|6
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|23
|Фолы
|20
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|4
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|3
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|4
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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Миранчук в основе!
Миранчук в основе!