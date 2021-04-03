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Торино - Ювентус
Милан - Сампдория
Наполи - Кротоне
Дженоа - Фиорентина
Беневенто - Парма
Сассуоло - Рома
Лацио - Специа
Аталанта - Удинезе
Кальяри - Верона
Болонья - Интер

Текстовая онлайн трансляция матча Торино против Ювентус

Ставки на футбольные матчи
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6.524.421.55
Лига Ставок 6.20 4.50 1.52
Фонбет Live! 21.00 1.25 4.80
Мелбет 7.78 4.60 1.46
Pin-Up.ru 6.60 4.45 1.54
BetBoom 6.46 4.37 1.53
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    27' (1:1) Санабрия Антонио (19)
     
    42' Ансальди Кристиан (15)
     
    46' (2:1) Санабрия Антонио (19)
     
    59' Ринкон Томас (88)
     
    66' Ринкон Томас (88) уходит с поля, Лукич Саша (7) вышел на поле
     
    72' Белотти Андреа (9) уходит с поля, Дзадза Симоне (11) вышел на поле
     
    83' Санабрия Антонио (19)
     
    87' Верди Симоне (24) уходит с поля, Базелли Даниэле (8) вышел на поле
     
    88' Мандрагора Роландо (38)
     
    13' (0:1) Кьеза Федерико (22) (Мората Альваро (9))
     
    68' Куадрадо Хуан (16)
     
    2
    71' Данило (13) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
    71' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    81' (2:2) Роналду Криштиану (7) (Кьеллини Джорджо (3))
     
    87' Сандро Алекс (12) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
     
    90+2' Бернардески Федерико (33)
    Голы
    13’ 0:1 Кьеза Федерико
    ассистент Мората Альваро
    Санабрия Антонио 1:1 27’
    Санабрия Антонио 2:1 46’
    81’ 2:2 Роналду Криштиану
    ассистент Кьеллини Джорджо
    Наказания
    Ансальди Кристиан 42’
    Ринкон Томас 59’
    68’ Куадрадо Хуан
    Санабрия Антонио 83’
    Мандрагора Роландо 88’
    90+2’ Бернардески Федерико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лукич Саша Ринкон Томас 66’
    71’ Рэмзи Аарон Данило
    71’ Бернардески Федерико Кулусевски Деян
    Дзадза Симоне Белотти Андреа 72’
    Базелли Даниэле Верди Симоне 87’
    87’ Рабьо Адриен Сандро Алекс
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 22
    		6 Удары в створ 8
    		16 Фолы 15
    		5 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		29% Владение мячом 71%
    		6 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Per4ick
    Per4ick ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 23:10
    какую еще ставку надо делать на кулушевски? дело даже не в его привозе когда забивали второй гол а в том что это не игрок топ клуба в принципе, а еще мне понравился обмен артура на пьянича, в итоге ни тот ни другой почти не играют. обмен века не иначе
    Black and white perfection
    Black and white perfection ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    сегодня в 23:08
    Говорят, что если бордель не приносит дохода, то менять нужно не кровать), тут аналогичный случай, нужно состав менять. Ни Сарри, ни Пирло нельзя назвать людьми далёкими от футбола. Значит дело в составе.
    Black and white perfection
    Black and white perfection ответ Scarlet Witch (раскрыть)
    сегодня в 23:05
    Нам ничего не нужно объяснять, мы не персофаны. То что Роналду не тащер не делает месю великой. Роналду имеет трофеи в трёх разных чемпионатах и титул со сборной, меся же имеет только разгромы в плейоф и провалы с одной из самых мощных по составу сборных. Даже не вижу предмета для спора. Но оба больше распиаренны, чем стоят, это факт. Сильными фигурами на футбольной, шахматной доске были Зидан, Анри, Беркамп, Дель Пьеро, Трезеге, Рауль, Тюрам, Каморанези, Недвед, Виера, Фиго, Рональдиньо, Ривалдо, Верон, и др.
    Scarlet Witch
    Scarlet Witch ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:49
      Black and white perfection
      Black and white perfection ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 22:37
      Не люблю Роналду, но без него сейчас бы в районе 10 места топтались. Проблема не в нем, а более глубоко. Хотя его нужно продать, это факт.
      allemz
      allemz
      сегодня в 21:59, ред.
      Персофаны путаны притаились, сегодня их героиня не наиграла на достаточное количество аргументов))
      allemz
      allemz
      сегодня в 21:54
      Кому там Мело советовал рот мыть?) У самого небось после визита в столицу Марокко зубов не разглядеть, вот и прорвало на бредовое вью!)
      Scarlet Witch
      Scarlet Witch
      сегодня в 21:47
      Миф о марокканском тащёре уже давно развеян. Без своих слуг из Реала и ручных судей Переса, он просто пустышка.
      ilyafrom
      ilyafrom
      сегодня в 21:46
        Valeriy Lutsak
        Valeriy Lutsak ответ ХУБУЛ (раскрыть)
        сегодня в 21:42
        Или плачет! Макс проделал такую работу , а эти клоуны все профукали!
        ilyafrom
        ilyafrom ответ sihafazatron (раскрыть)
        сегодня в 21:39
        Уже ЛЕ
        allemz
        allemz ответ ХУБУЛ (раскрыть)
        сегодня в 21:39
        Навряд ли, он серьезный человек.
        sihafazatron
        sihafazatron
        сегодня в 21:39
          allemz
          allemz ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
          сегодня в 21:36
            Qatar Airways
            Qatar Airways
            сегодня в 21:36
            Персофаны всё-таки сложный контингент. С момента прихода португальца в туринский клуб, смотрел примерно половину игр Ювентуса с сильными соперниками (не со Специей и Кальяри, разумеется). И в 80% этих игр не видел ничего от португальца. В лучшем случае (20 оставшихся процентов) он не мешал хоть команде. Последний пример - Порту. Что там Роналду сделал, скажите, любители игры португальца? А ничего он там не сделал, был одним из худших.
            Ставку нужно делать на Кьезу, на Кулушевски. Приглашать парочку топовых полузащитников и начинать строить игру. Роналду, равно как и Месси, пусть едут в США. Там и деньги подзаработают, и сил уже столько тратить не нужно.
            П.С. Что-то мне кажется, что те европейские клубы, кто свяжется дальше с Роналду или Месси, просто завалят назад себя, а не получат от этого сотрудничества выгоду.
            ХУБУЛ
            ХУБУЛ
            сегодня в 21:34
            Аллегри где то тихо хихикает
            juvenale
            juvenale ответ Gelious (раскрыть)
            сегодня в 21:34, ред.
            вот именно,что с его приходом Ювентус как команда просто уничтожилась...вся командная игра,которой славился Юве ,просто ушла,теперь играют все на него и на его стату.
            ilyafrom
            ilyafrom ответ Dima salev (раскрыть)
            сегодня в 21:32, ред.
            Точно. Ювентус в 2017 году в финале ЛЧ играл, выиграл кубок Италии и Серию А, а уже через год Роналду пришел в слабейший Ювентус за 15 лет
            Dima salev
            Dima salev
            сегодня в 21:29
            Роналду пришёл в слабейшый Ювентус за последний 15 лет,
            И теперь в каждый неудачи команде виноват делают Роналду, даже не тренер
            Gelious
            Gelious ответ juvenale (раскрыть)
            сегодня в 21:26
            Да-да, Роналду во всем виноват. В трех последних матчах три важных мяча (один неправильно отменили, но все же), но будем негативить. У него там статистика голов на матч ведь вполне так. Чего еще надо-то?
            ВиталикManUtdRus
            ВиталикManUtdRus
            сегодня в 21:25
            Да уж , Юве очень плох , нужно тренера им срочно менять
            112910415
            112910415
            сегодня в 21:23
            чем дальше в лес ...
            faneng
            faneng
            сегодня в 21:22
            Господи, уберите уже Пирло. Это превращается в фарс, это хуже Сарри. Они так в ЛЧ не попадут!
            juvenale
            juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
            сегодня в 21:20
            ну физрук да виноват,но больше виноват тот,кто его назначил...Все вопросы к Аньелли и его дружкам Недведу и Паратичи.После ухода Маротты и прихода Роналду Ювентус с каждым годом уничтожается
            youtomee
            youtomee ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
            сегодня в 21:19, ред.
            в ЛЕ, поиграете там сезон-другой, покажете силу, ну пока до какой нибудь Севильи не дойдете
            juvenale
            juvenale ответ Gelious (раскрыть)
            сегодня в 21:19
            я надеюсь Ювентус как можно скорее от него избавится
            Gelious
            Gelious
            сегодня в 21:18
            О, вновь важный мяч от Роналду. Все же рано списывать его еще.
            Василий Корнечук
            Василий Корнечук ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
            сегодня в 21:16
            в 30 тур
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            сегодня в 21:15
              Valeriy Lutsak
              Valeriy Lutsak
              сегодня в 21:14
              Что сделал с командой за год это тренерское недоразумение по имени Пирло! Боже мой!! Этот ещё более бездарный чем курильщик! Да уберите же его наконец хоть завтра !! Его присутствие на тренерской скамье абсолютно бесплатно! Выгнать немедленно и забыть о нем навсегда и не вспоминать никогда! Я уже не говорю про это рыжее бревно по имени Кулусевски!! Просто человек растворяется на поле , так ещё и соперникам помогает забить нам гол! Чего за него так уцепились не понимаю! Ленивое, медлительное , неповоротливое бревно! И это фактически игрок основного состава Такого клуба как Ювентус! Куда мы катимся? Куда?
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