|
2 : 2
завершен
сегодня, 19:00
|
Стадион Стадио Олимпико
|13’
|0:1
|
Кьеза Федерико
ассистент Мората Альваро
|Санабрия Антонио
|1:1
|27’
|Санабрия Антонио
|2:1
|46’
|81’
|2:2
|
Роналду Криштиану
ассистент Кьеллини Джорджо
|Ансальди Кристиан
|42’
|Ринкон Томас
|59’
|68’
|Куадрадо Хуан
|Санабрия Антонио
|83’
|Мандрагора Роландо
|88’
|90+2’
|Бернардески Федерико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лукич Саша
|Ринкон Томас
|66’
|71’
|Рэмзи Аарон
|Данило
|71’
|Бернардески Федерико
|Кулусевски Деян
|Дзадза Симоне
|Белотти Андреа
|72’
|Базелли Даниэле
|Верди Симоне
|87’
|87’
|Рабьо Адриен
|Сандро Алекс
|
|10
|Удары по воротам
|22
|
|
|6
|Удары в створ
|8
|
|
|16
|Фолы
|15
|
|
|5
|Угловые
|5
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|29%
|Владение мячом
|71%
|
|
|6
|Cэйвы
|4
|
|
|4
|Предупреждения
|2
|
Ставку нужно делать на Кьезу, на Кулушевски. Приглашать парочку топовых полузащитников и начинать строить игру. Роналду, равно как и Месси, пусть едут в США. Там и деньги подзаработают, и сил уже столько тратить не нужно.
П.С. Что-то мне кажется, что те европейские клубы, кто свяжется дальше с Роналду или Месси, просто завалят назад себя, а не получат от этого сотрудничества выгоду.
Ставку нужно делать на Кьезу, на Кулушевски. Приглашать парочку топовых полузащитников и начинать строить игру. Роналду, равно как и Месси, пусть едут в США. Там и деньги подзаработают, и сил уже столько тратить не нужно.
П.С. Что-то мне кажется, что те европейские клубы, кто свяжется дальше с Роналду или Месси, просто завалят назад себя, а не получат от этого сотрудничества выгоду.
И теперь в каждый неудачи команде виноват делают Роналду, даже не тренер
И теперь в каждый неудачи команде виноват делают Роналду, даже не тренер