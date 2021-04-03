В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 13 Данило Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 71

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 83 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 3 Кьеллини Джорджо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 95 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 12 Сандро Алекс Фолов заработано: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Выносы: 4 Пасы: 71 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 87

П 30 Бентанкур Родриго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 22 Точные навесы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 44 Кулусевски Деян Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 71

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 45 Исраэль Франко

В 31 Пинсольо Карло

З 59 Де Марино Давиде

З 36 Ди Пардо Алессандро

З 37 Дрэгушин Раду

З 38 Фработта Джанлука

П 25 Рабьо Адриен Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 3

П 8 Рэмзи Аарон Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 19

Н 33 Бернардески Федерико Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 19

Н 53 Коррея Фелиш