Ямаль обошел Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов

10 декабря 2025, 07:49

Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди игроков, не достигших 19-летнего возраста.

В домашней игре общего этапа против германского «Айнтрахта» (2:1) Ямаль отметился голевой передачей на Жюля Кунде. Это стало 17-м результативным действием в матчах Лиги чемпионов для испанца, всего он забил 8 голов и отдал 9 передач, по этому показателю он обошел француза Килиана Мбаппе.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль забил 8 голов и отдал 10 передач в 17 матчах разных турниров.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года.

10 декабря в 20:54, ред.
Новый батл аля Месси vs Роналду
Брулин
Брулин
10 декабря в 17:34
Перестаньте вы его хейтить. Сами вознесли до небес,а теперь требуете от него каждый матч выдавать топовый уровень. В свои 18 лет играет он очень круто.
Nenash
Nenash
10 декабря в 15:44
    КЭТиК
    КЭТиК
    10 декабря в 15:27
    Сначала Мбаппе будет бить рекорды Роналду, а потом Ямаль рекорды Мбаппе.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
    10 декабря в 14:41, ред.
      Nenash
      Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      10 декабря в 14:24
        VeniaminS
        VeniaminS
        10 декабря в 14:24
        Поздравляем Ямаля с новым рекордом !
        y-ago
        y-ago
        10 декабря в 14:10
        Несмотря на фантастические цифры Ямаля, его рекорд — скорее вопрос раннего старта и огромного доверия в клубе. Мбаппе же в юном возрасте доминировал не только статистикой, но и влиянием на игру, решающими голами и уровнем зрелости, который Ямалю пока недоступен.
        Килиан уже в 19 лет тащил «Монако» и сборную Франции, забивал на чемпионате мира и определял исходы матчей топ-уровня. Ямаль — безусловный талант, но сравнивать их по сухим цифрам в ЛЧ несправедливо: качество и масштаб влияния Мбаппе были выше.
        Лейтенант Коломбо 1
        Лейтенант Коломбо 1
        10 декабря в 14:07
        Кунде ростом 181 это высокий рост считается. Меньше 180 см средний рост. Вот и всё
        Grizly88
        Grizly88
        10 декабря в 13:33
        Мбаппе завершитель он получше будет
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Ruslik1982 (раскрыть)
        10 декабря в 13:28, ред.
        Точно. Оба - дно. Вот Федя Смолов и Заболотный, да, - другое дело.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        10 декабря в 13:16, ред.
        Да, Виктор. И амплитуда и скорость замаха. Плюс на силу удара влияет и пресс ( сам объём мышц ).
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        10 декабря в 13:13
        Другими словами- амплитуда слабая.
        bmbe7wghgzw2
        bmbe7wghgzw2
        10 декабря в 12:38
        До Роналду с Месси им ещё далеко
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        10 декабря в 12:38, ред.
        Удары у него не станут мощнее. Его мышцы бедра и голени к этому чисто анатомически не располагают. Кроме этого у Ямы не настолько развиты мышцы спины, чтоб придать удару резкость. Бог наградил его другим. Его удары могут стать точнее. Могут. Но могут и не стать, если за ум не возьмётся.
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        10 декабря в 12:36
        оба слабые игроки
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        10 декабря в 12:19
        удары с возрастом станут мощнее и точнее, у Ямаля и сейчас залетают чаще всего точные и сильные удары из за штрафной.
        проблема у каталонца в другом, разнообразия в его ударах и действиях мало, и слабая правая нога.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
        10 декабря в 11:50, ред.
        Всему этому грош цена, если игрок плохо бьёт по воротам..., тем более, если он крайний нападающий. Мбаппе бьёт по раме с обеих ног. Бьёт точно, сильно и результативно. У Ямаля же безобразный удар во всех смыслах, и ошибки молодости здесь - не причина. Причина же - ограниченность технического арсенала, на которую малой забил, считая себя уже состоявшимся игроком.

        Задатки ? Их надо развивать, как Месси, а не ложить на них... большой и толстый, убивая время на понты в пабликах.
        Нынешний сезон как раз таки свидетельствует об устойчивой стагнации кучерявого по всем элементам ( удар, дриблинг, обводка, ассисты, скорость) , в то время как Киля раскрывается по полной...

        Ямаль сильнее Мбаппе ? Это ты на футбольном форуме решил написать ? ))
        Чтобы понять кто сегодня Яма, достаточно было взглянуть на его лицо, когда его Флик во вчерашнем матче с поля попросил.
        Sergo81
        Sergo81 ответ Nenash (раскрыть)
        10 декабря в 11:30
        Плюс Мбаппе футбольный киллер, в этом он сильнее
        CCCP1922
        CCCP1922
        10 декабря в 11:26
        Рекорды ищут во всем... Но Ямалю и Мбаппе, такие достижения не нужны — они их ментально переросли. Сейчас значительным событием для обоих может быть очередной титул или высшие индивидуальные футбольные призы, такие как Золотой мяч или Золотая бутса... А еще они хотят выиграть Золото на Чемпионате мира по футболу. Вот такие запросы.
        112910415
        112910415
        10 декабря в 11:24
        на пятки наступает, однако
        Nenash
        Nenash
        10 декабря в 11:09
        Статистика ерунда.. Ямаль отлично видит поле, у него есть задатки плеймейкера.. Он способен быстро принимать решения в условиях отсутствия времени.. Это на уровне подсознания. Его ошибки в матчах - это результат возраста и отсутствия опыта.. Мбапа в этом плане уже остановился в развитии. Его козырь это скорость.. В интеллектуальном плане Ямаль уже сейчас сильнее черепахи.. ☝️
        CCCP1922
        CCCP1922
        10 декабря в 11:06, ред.
        Ямаль слишком переоценён, мне кажется.,
        Sergo81
        Sergo81
        10 декабря в 11:02
        А ведь Мбаппе так же ярко начинал, победа на ЧМ и феерия в ЛЧ в составе Монако. А потом года два созревал, был не стабилен. Может и ямаль перешагнёт этот переходный возраст и заблистает ярче ? Ему ещё 18 лет только…..
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        10 декабря в 10:53
        включил матч вчера наверное с 65 минуты, от Ямаля были только потери и передачи назад
        sv_1969
        sv_1969
        10 декабря в 10:48
        Все это для статистики. На деле нужна игра
        Drosmo
        Drosmo
        10 декабря в 10:43
        Эти все рекорды сейчас натягивают как сову на глобус, пытаясь выстроить хоть какое-то иллюзорное противостояние современных звёзд футбола. Но этого и близко нет. Да, есть Мбаппе, есть Ямаль, есть Холанд, но до тех же Роналду и Месси им как до Китая раком. Во-первых нет тех сумасшедших результатов, которые выдавали эти монстры футбола, во-вторых нет той стабильности, которая была у бывших звёзд Реала и Барсы, и в-третьих нет той химии, которая присутствовала в негласном противостоянии португальца с аргентинцем.
        Capral
        Capral ответ shlomo (раскрыть)
        10 декабря в 10:42
        Приветствую!!!
        Кунде не такой маленький, его рост 181см. Но вчера я писал, что оба гола можно занести в пасив вратарю.
        Варвар7
        Варвар7
        10 декабря в 10:35
        Ну так не честно, Ямаль может ещё улучшить этот рекорд, а вот Мбаппе нет- у него " поезд ушел"...)))
        Buzz Lightyear
        Buzz Lightyear
        10 декабря в 10:31
        Это весьма значительное достижение, но в будущем надо будет последовательно и усердно работать чтобы добиться сопоставимых рекордов и просто отличных личных и командных результатов.
