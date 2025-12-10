Ямаль обошел Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов

Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди игроков, не достигших 19-летнего возраста.
В домашней игре общего этапа против германского «Айнтрахта» (2:1) Ямаль отметился голевой передачей на Жюля Кунде. Это стало 17-м результативным действием в матчах Лиги чемпионов для испанца, всего он забил 8 голов и отдал 9 передач, по этому показателю он обошел француза Килиана Мбаппе.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль забил 8 голов и отдал 10 передач в 17 матчах разных турниров.
Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года.
Килиан уже в 19 лет тащил «Монако» и сборную Франции, забивал на чемпионате мира и определял исходы матчей топ-уровня. Ямаль — безусловный талант, но сравнивать их по сухим цифрам в ЛЧ несправедливо: качество и масштаб влияния Мбаппе были выше.
проблема у каталонца в другом, разнообразия в его ударах и действиях мало, и слабая правая нога.
Задатки ? Их надо развивать, как Месси, а не ложить на них... большой и толстый, убивая время на понты в пабликах.
Нынешний сезон как раз таки свидетельствует об устойчивой стагнации кучерявого по всем элементам ( удар, дриблинг, обводка, ассисты, скорость) , в то время как Киля раскрывается по полной...
Ямаль сильнее Мбаппе ? Это ты на футбольном форуме решил написать ? ))
Чтобы понять кто сегодня Яма, достаточно было взглянуть на его лицо, когда его Флик во вчерашнем матче с поля попросил.
Кунде не такой маленький, его рост 181см. Но вчера я писал, что оба гола можно занести в пасив вратарю.
