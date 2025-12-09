«Бавария» одержала победу над «Спортингом» в игре Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Бавария» и «Спортинг». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились: Гнабри (65'), Карл (69'), Та (77'). На 54-й гости отличились после автогола Киммиха.
По итогам встречи «Бавария» имеет 15 очков, у гостей — 10 очков.
В следующем матче «Бавария» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Юнион Сент-Жиллуаз». «Спортинг» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Пари Сен-Жермен»).
Кейну место в центре поля- на распасовке, где он может разогнать атаку или выдать длинный пас. Там же место и Киммиху, которого и близко нельзя допускать к своей штрафной! Вот сегодня от него автогол. Киммих неплох в подыгрыше, но не в обороне, где отлично играет Упомекано. Олисе, особый разговор. Как только пoлучает мяч, тут же заводится, прет танком, никого не видит и не слышит. Индивидуалист, хренов!
Карл!!! Это юное дарование!!! Как парнишка, при своих скромных физических данных играет, какая техника, как владеет мячом!!! Если и дальше будет прогрессировать в таком же темпе, в Баварии не останется, обратят внимание клубы покруче... Сегодня, Карл был призван заменить сразу двоих- Диаса и Мусиалу, и парень справился на отлично!!! Рад был видеть А.Девиса! С марта прошлого года парень не играл из-за крестов. Сегодня вышел и проявил себя не плохо.
Если по игре, то в принципе ничего особенного, это не лигa- чемпионовская игра Баварии. Маленькие скорости, невысокий темп и мало интересных комбинаций. Вобщем и целом- средняя игра. И всё же- Баварию с победой!!!
