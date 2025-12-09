Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Бавария» одержала победу над «Спортингом» в игре Лиги чемпионов

09 декабря 2025, 22:40
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Бавария» и «Спортинг». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились: Гнабри (65'), Карл (69'), Та (77'). На 54-й гости отличились после автогола Киммиха.

По итогам встречи «Бавария» имеет 15 очков, у гостей — 10 очков.

В следующем матче «Бавария» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Юнион Сент-Жиллуаз». «Спортинг» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Пари Сен-Жермен»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» в матче основного этапа Лиги чемпионов
09 декабря
«Реал» уступил дома «Сельте»
08 декабря
«Наполи» одолел «Ювентус»
08 декабря
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги
07 декабря
«Краснодар» обыграл ЦСКА и завершил 2025 год лидером РПЛ
07 декабря
«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Estiva (раскрыть)
11 декабря в 15:46
Ни в чем она не сильней, тем более Реала. Недавно, одним из авторитетнейших немецких экспертов было признано, что Бавария средний или даже слабый клуб для ЛЧ.
Estiva
Estiva ответ Capral (раскрыть)
11 декабря в 15:42
Бавария прямо сейчас сильнее реала и многих тобой перечисленных клубов. Про достижения я молчу.
Capral
Capral ответ Estiva (раскрыть)
10 декабря в 15:51
А Бавария по каким достижениям- не прошлым, не?
Estiva
Estiva ответ Шуня771 (раскрыть)
10 декабря в 15:50
Из всех только Реал, да и тот только по прошлым достижениям. Арсенал как клуб и рядом не стоял
Estiva
Estiva ответ Capral (раскрыть)
10 декабря в 15:50
из всех только Реал, да и тот только по прошлым достижениям
Sporting
Sporting
10 декабря в 15:17
Бавария была чють лучше
sir_Alex
sir_Alex
10 декабря в 11:46
Победили не особо напрягаясь.
Шуня771
Шуня771
10 декабря в 10:05
Первый тайм Бавария просто оформила необходимый. нулевой результат, даже разрешили два "прорыва" по флангам...., пару угловых...
Во втором спокойно сделали результат.
Скучно, обыденно, предсказуемо...
Шуня771
Шуня771 ответ Estiva (раскрыть)
10 декабря в 10:02
Арсенал, например..., Реал М., Барселона. ПСЖ...
112910415
112910415
10 декабря в 05:32
Бавария всё же не Спортинг !
pu6qwjtwn76s
pu6qwjtwn76s
10 декабря в 05:09
Уверенная победа Баварии , таких соперников дома она ещё обыгрывает
CCCP1922
CCCP1922
10 декабря в 05:04
Серьёзные испытания для Баварии начнутся в плей-офф. Кстати, она может их выдержать.. Глядишь, а уже и финал...
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 03:10
Спортинг при Амориме показывал более интересный футбол.
Capral
Capral
09 декабря в 23:45
Доктор, никого Спортинг не заставил изрядно нервничать. Бавария на классе победила, без нервотрёпки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 23:42
поздравляю Баварию с камбек победой
Capral
Capral ответ Estiva (раскрыть)
09 декабря в 23:25
Да те же Реал, Барселона, МС, Ливерпуль.
Estiva
Estiva ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 23:19
Клубы покруче Баварии — это какие же?
Capral
Capral
09 декабря в 23:02
Уж сколько раз твердили миру!!! Давно замечено, как только баварцы начинают искать в штрафной Кейна и играть на него- сразу теряется новизна в атаке, а сами атаки становятся стереотипными и предсказуемыми. Именно так и было в 1-м тайме, где фактически, немцы ничего не создали опасного. В тайме 2-м отошли от этого стереотипа и пошла игра- живая, интересная...

Кейну место в центре поля- на распасовке, где он может разогнать атаку или выдать длинный пас. Там же место и Киммиху, которого и близко нельзя допускать к своей штрафной! Вот сегодня от него автогол. Киммих неплох в подыгрыше, но не в обороне, где отлично играет Упомекано. Олисе, особый разговор. Как только пoлучает мяч, тут же заводится, прет танком, никого не видит и не слышит. Индивидуалист, хренов!

Карл!!! Это юное дарование!!! Как парнишка, при своих скромных физических данных играет, какая техника, как владеет мячом!!! Если и дальше будет прогрессировать в таком же темпе, в Баварии не останется, обратят внимание клубы покруче... Сегодня, Карл был призван заменить сразу двоих- Диаса и Мусиалу, и парень справился на отлично!!! Рад был видеть А.Девиса! С марта прошлого года парень не играл из-за крестов. Сегодня вышел и проявил себя не плохо.

Если по игре, то в принципе ничего особенного, это не лигa- чемпионовская игра Баварии. Маленькие скорости, невысокий темп и мало интересных комбинаций. Вобщем и целом- средняя игра. И всё же- Баварию с победой!!!
Nenash
Nenash
09 декабря в 22:54
Буднично по-немецки..
shur
shur
09 декабря в 22:48
...смотрел с 1:1 , концовка за баварцами вышли вперёд и под авации
публики третий хитро разыграли, с победой!!!
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 22:48
Спортинг голов не забивал , но изрядно понервничать поклонников Баварии заставил...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 