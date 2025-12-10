Top.Mail.Ru
«Интер» уступил «Ливерпулю» в Лиге чемпионов

10 декабря 2025, 01:05
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Интер» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Собослаи (88', пенальти).

По итогам встречи «Интер» имеет 12 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Интер» сыграет 20 января 2026, соперником будет «Арсенал». «Ливерпуль» проведет следующий матч 21 января 2026, (соперник — «Марсель»).

В других поединках игрового дня «Марсель» на выезде обыграл «Юнион Сент-Жиллуаз» со счётом 3:2, ПСВ дома уступил мадридскому «Атлетико» (2:3), «Монако» оказался сильнее «Галатасарая» (1:0), а «Тоттенхэм» крупно победил пражскую «Славию» (3:0).

Dauletbek
Dauletbek
10 декабря в 23:56
Это не пенальти...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ заDOOMчивый (раскрыть)
10 декабря в 23:40
игроки стареют. потому проигрывают даже Милану и Наполи.
Индзаги сбежал, имеются подозрения, что был связан с мафией.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
10 декабря в 23:12
матч был скучен и уныл... Красные играли чуть чуть лучше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
10 декабря в 23:10
возможно дали пеналь не за падение Виртца,а за то что ему не позволили добраться до мяча. Ну и когда его Бастони отпустил,он даже без актёрства .мог упасть,хотя конечно дорисовал этот эпизод.но и Интеристы тоже самое сделали.если бы Конате или ВВД до них только дотронулись,хватались бы за пах или стопу. Итальянские и испанские команды - ещё те симулянты.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 23:06
особенно с Лидсом тащили,когда дали весьма спорный пеналь. мяч уже уходил за линию. в прошлых сезонах за такое не давали Точку.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
10 декабря в 23:04
один убойный момент от лутаро,на этом интер и закончился,не начавшись. Интер был мертвецки мёртв от начало и до конца. Даже игра кризисного Ливерпуля, была слаженнее и гармоничней. Ушёл Индзаги - нет Интера.
Но и пенальти себе такой привезли,на ровном месте. В эпоху ВАР,ИГРАТЬ В ШТРАФНОЙ НАДО ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО.
Интересно было бы посмотреть,как их Арсенал или Ньюкасл возили по газону.
VeniaminS
VeniaminS
10 декабря в 16:28
Интер не смог осилеть Ливерпуль !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 14:40
Его ещё в финале ЛЧ против Милана затащили, и много ещё когда, против той же Ромы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
10 декабря в 13:51, ред.
Есть доля правды, что Ливерпуль при прочих равных тащат. Причем как в ЛЧ, так и дома, - смотрел их игру с Брентфордом, там так судья старался, что к дополнительному времени 2-го тайма ещё столько же добавил..., благо пчёлы всё же выстояли и победили 2 : 3.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga005 (раскрыть)
10 декабря в 11:55
    sir_Alex
    sir_Alex
    10 декабря в 11:03
    Игра была равна.
    Drosmo
    Drosmo
    10 декабря в 10:15
    Хлипкая, неуверенная победа Ливерпуля хоть немного смягчила общее падение команды и в частности Слота. Подобного рода пенальти - это просто подарок с барского плеча судьи "красным". Да, основания поставить мяч на "точку" были, и Вирца действительно хватали за футболку, но безобразная актёрская игра немца, который падал с большим опозданием, девять из десяти судей не убедила бы в правильности решения поставить пенальти. Но Ливерпулю вчера повезло, и им попался именно тот один из десяти судей, который поверил не умелому немецкому актёру.

    Но даже с этим поражением, для Интера ничего глобально в таблице не изменилось. А вот для Ливерпуля даже эта победа никак не решает проблему продолжающегося кризиса. Единой, цельной игры как не было, так и нет. Есть лишь небольшие фрагменты и полная потеря баланса команды. Не видно никаких, даже малейших намёков того, что Слот начал поднимать с колет команду. Возможно зимняя пауза пойдет на пользу команде, чтобы переосмыслить проблемы и причины падения. Но будет ли переосмысливать это команда под руководством Слота? Этот вопрос еще какое-то время останется открытым.
    Agamaga005
    Agamaga005
    10 декабря в 10:10
    А пенальти не было, нельзя такие ставить. Почему судьи перестали давать жёлтые за симуляции?
    shur
    shur
    10 декабря в 09:51, ред.
    ...Индзаги с Клоппом посмеивались в стороночке!!!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    10 декабря в 09:35
    важная в психологическом плане победа красных!
    но до "выздоровления" Ливерпуля далеко..... декабрьские игры в АПЛ могут усугубить кризис команды....
    AleS
    AleS
    10 декабря в 09:33, ред.
    Всем сильным командам в этом сезоне, кроме Ромы, проиграли.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    10 декабря в 09:28
    Вирц включил режим актера. Но и Бастони сглупил
    CCCP1922
    CCCP1922
    10 декабря в 09:05
    Ливерпуль выиграл у итальянской команды с самым итальянским счётом... Не думаю, что это можно считать возвращением. Пока Ливерпуль даже выход не искал.. Зато появились новые проблемы.
    sv_1969
    sv_1969
    10 декабря в 08:47
    Как Ливерпуль штормит, даже и не думалось о таком исходе
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    10 декабря в 08:17
    Слот заработал и реализовал пенальти, гениально
    gztmsn89xau2
    gztmsn89xau2
    10 декабря в 07:52
    Неожиданно, с учетом того как Ливерпуль играет в АПЛ.
    2ug9c8m53ku4
    2ug9c8m53ku4
    10 декабря в 07:27
    Равная игра, красным с пенальти повезло
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    10 декабря в 07:12
    жесткая борьба за топ-8 намечается.
    Romeo 777
    Romeo 777
    10 декабря в 06:40, ред.
    Да уж, при такой невнятной игре смогли как то выиграть с такой спорной пенки…сейчас Слот скажет, «я же вам говорил, что во всём виноват Салах»😁 а предыдущие игры без него в составе не в счет 🙃
    labasy
    labasy
    10 декабря в 06:30
    Хвича забьет
    112910415
    112910415
    10 декабря в 05:20
    дело шло к унылой ничьей ...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    10 декабря в 02:01
    Тут два в одном: и Бастони тупанул, и Вирц всё по системе Станиславского исполнил. Как тут не свиснуть ?
    vytiuxa
    vytiuxa
    10 декабря в 01:43
    С победой Liverpool.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    10 декабря в 01:41
    Скорее всего оба клуба по итогам данного этапа займут места с 1 по 8 включительно.
    Grizly88
    Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
    10 декабря в 01:35
    Я так и знал что игра была унылая ☹️
