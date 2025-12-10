В матче Лиги чемпионов встречались «Интер» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Собослаи (88', пенальти).
По итогам встречи «Интер» имеет 12 очков, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Интер» сыграет 20 января 2026, соперником будет «Арсенал». «Ливерпуль» проведет следующий матч 21 января 2026, (соперник — «Марсель»).
В других поединках игрового дня «Марсель» на выезде обыграл «Юнион Сент-Жиллуаз» со счётом 3:2, ПСВ дома уступил мадридскому «Атлетико» (2:3), «Монако» оказался сильнее «Галатасарая» (1:0), а «Тоттенхэм» крупно победил пражскую «Славию» (3:0).
Индзаги сбежал, имеются подозрения, что был связан с мафией.
Но и пенальти себе такой привезли,на ровном месте. В эпоху ВАР,ИГРАТЬ В ШТРАФНОЙ НАДО ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО.
Интересно было бы посмотреть,как их Арсенал или Ньюкасл возили по газону.
Но даже с этим поражением, для Интера ничего глобально в таблице не изменилось. А вот для Ливерпуля даже эта победа никак не решает проблему продолжающегося кризиса. Единой, цельной игры как не было, так и нет. Есть лишь небольшие фрагменты и полная потеря баланса команды. Не видно никаких, даже малейших намёков того, что Слот начал поднимать с колет команду. Возможно зимняя пауза пойдет на пользу команде, чтобы переосмыслить проблемы и причины падения. Но будет ли переосмысливать это команда под руководством Слота? Этот вопрос еще какое-то время останется открытым.
но до "выздоровления" Ливерпуля далеко..... декабрьские игры в АПЛ могут усугубить кризис команды....
