В Египте осудили планируемую акцию в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2026

10 декабря 2025, 00:06

Ассоциация футбола Египта (АФЕ) направила официальное письмо в Международную федерацию футбола ( ФИФА ), в котором осудила планируемую акцию в поддержку движения ЛГБТ (в РФ движение признано экстремистским по решению суда) во время матча сборных Ирана и Египта в США на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Ранее стало известно, что оргкомитет игр ЧМ -2026 в Сиэтле намерен провести акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе Lumen Field 26 июня во время матча чемпионата мира. Позже во время жеребьевки турнира определилось, что в этот день на данной арене сыграют команды Ирана и Египта. Ранее соответствующее письмо направила в ФИФА Федерация футбола Ирана.

«АФЕ направила официальное письмо в ФИФА , в котором категорически отвергает проведение любых мероприятий, связанных с поддержкой гомосексуализма, во время матча между сборными Египта и Ирана. Ассоциация отвергает мероприятия, которые напрямую противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям в регионе, особенно в арабских и исламских обществах. Ассоциация пояснила в письме, что в целях поддержания духа единства и мира необходимо избегать включения мероприятий, которые могли бы спровоцировать культурную и религиозную рознь между присутствующими болельщиками из обеих стран, Египта и Ирана, тем более что такие мероприятия несовместимы с культурой и религией этих двух стран», — говорится в заявлении ассоциации.