Головин оценил победу «Монако» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов

1765356143

10 декабря 2025, 11:42

Матч Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» получился непростым для футболистов «Монако», но они наиграли на победу. Такое мнение высказал полузащитник «Монако» .

Во вторник «Монако» дома обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0. Головин провел на поле 82 минуты.

«В Лиге чемпионов каждая игра особенная. Конечно, нам очень хотелось победить, тем более играли дома при своих болельщиках, — сказал Головин. — Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол».

«Плюс был еще незабитый пенальти. Важно, что правильно отреагировали на эту ситуацию, смогли добавить, продолжили создавать моменты и в итоге одержали победу», — добавил Головин.

«Монако» занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков в 6 матчах. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с мадридским «Реалом» 20 января.