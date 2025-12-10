Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига чемпионов 2025/2026

Головин оценил победу «Монако» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов

10 декабря 2025, 11:42
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Матч Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» получился непростым для футболистов «Монако», но они наиграли на победу. Такое мнение высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

Во вторник «Монако» дома обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0. Головин провел на поле 82 минуты.

«В Лиге чемпионов каждая игра особенная. Конечно, нам очень хотелось победить, тем более играли дома при своих болельщиках, — сказал Головин. — Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол».

«Плюс был еще незабитый пенальти. Важно, что правильно отреагировали на эту ситуацию, смогли добавить, продолжили создавать моменты и в итоге одержали победу», — добавил Головин.

«Монако» занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков в 6 матчах. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с мадридским «Реалом» 20 января.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов назвал долгожданным дебют за ПСЖ в нынешнем сезоне
07 декабря
Тренер ПСЖ ушел от ответа на вопрос о Сафонове
05 декабря
Леонида Слуцкого номинировали на звание тренера года в Китае
01 декабря
Оздоев оформил дубль в матче с командой Лодыгина в чемпионате Греции
30 ноября
«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу», Захарян вышел на замену
30 ноября
«Монако» победил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин сделал голевой пас
29 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
11 декабря в 08:27
вот если бы Реал одолеть ...
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
10 декабря в 16:40
...турецкий сарай, тьфу ты Дворец взяли, сложнее будет Мадридский Королевский штурмом брать!!!
VeniaminS
VeniaminS
10 декабря в 16:30
Монако сыграло неплохо,главное победа !
ЮЗИК
ЮЗИК
10 декабря в 14:41
Такой сразу разговорчивый после победы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 декабря в 14:32
Удачи в Мадриде. Мбаппе любит забивать родной команде)))
Rupertt
Rupertt
10 декабря в 13:28
Матч получился нервный, но «Монако» свою победу реально заслужил. Видно было, что ребята хотели взять три очка, тем более дома — атмосфера шикарная, стадион гнал вперед. У «Галатасарая» тоже моменты были, при 0:0 вообще чуть не привезли беду, но хорошо, что отбились и потом уже стали перехватывать инициативу.
КЭТиК
КЭТиК
10 декабря в 13:11
Выход в следующую стадию под большим вопросом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 