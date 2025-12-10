«Аталанта» обыграла «Челси» в поединке Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Аталанта» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Скамакка (55'), де Кетеларе (83'). За гостей забил Жанкейра де Жезус (25').
По итогам встречи «Аталанта» имеет 13 очков, у гостей — 10 очков.
В следующем матче «Аталанта» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Атлетик». «Челси» проведет следующий матч 21 января 2026, (соперник — «Пафос»).
сплошные непонятки...!
Написали бы просто - Жоао Педро. Имя, по которому его футбольный мир знает.
Что то частенько соккер стал писать имена игроков таким образом…смотришь и думаешь, кто это такой вообще 😁
Матч и хайлайты не смотрел. Я так понял, что на удержание хотели сыграть. У Фофаны вообще обратная замена ....
Как болельщику Челси мне грустно становится.
Из трех игр одно очко! Проиграли не самым топ клубам на этот момент.
Да, понимаю что нужно ротировать состав, чтобы полустеклянные игроки отдохнули и не получили снова длительные травмы. Но это же с целью, чтобы в нужных и важных матчах они выходили и делали результат.
Я не понимаю какие матчи для Марески важные? Где дух победителя? Не знаю....
Но прямо сейчас Мареска вот этот дух у игроков засовывает все глубже, А ведь его ох, как не просто прививать и долго приобретать!
