«Аталанта» обыграла «Челси» в поединке Лиги чемпионов

10 декабря 2025, 00:55
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Аталанта» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Скамакка (55'), де Кетеларе (83'). За гостей забил Жанкейра де Жезус (25').

По итогам встречи «Аталанта» имеет 13 очков, у гостей — 10 очков.

В следующем матче «Аталанта» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Атлетик». «Челси» проведет следующий матч 21 января 2026, (соперник — «Пафос»).

VeniaminS
VeniaminS
10 декабря в 16:27
Челси опять провалили игру !
shur
shur
10 декабря в 09:58
...да,поймал меня Челси в ловушку после Барсы (3:0) ,на самом деле
сплошные непонятки...!
КЭТиК
КЭТиК
10 декабря в 07:54
Обе команды пройдут в следующий этап.
CCCP1922
CCCP1922
10 декабря в 07:04
Аталанта выиграла заслуженно, у сильной команды... И что дальше?
Romeo 777
Romeo 777
10 декабря в 06:26
Главное, Мареска всем доволен 🔥
Romeo 777
Romeo 777
10 декабря в 06:25
Жанкейра де Жезус 🙃
Написали бы просто - Жоао Педро. Имя, по которому его футбольный мир знает.
Что то частенько соккер стал писать имена игроков таким образом…смотришь и думаешь, кто это такой вообще 😁
azkan
azkan ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
10 декабря в 05:29
Привет!
Матч и хайлайты не смотрел. Я так понял, что на удержание хотели сыграть. У Фофаны вообще обратная замена ....
Как болельщику Челси мне грустно становится.
Из трех игр одно очко! Проиграли не самым топ клубам на этот момент.
Да, понимаю что нужно ротировать состав, чтобы полустеклянные игроки отдохнули и не получили снова длительные травмы. Но это же с целью, чтобы в нужных и важных матчах они выходили и делали результат.
Я не понимаю какие матчи для Марески важные? Где дух победителя? Не знаю....
Но прямо сейчас Мареска вот этот дух у игроков засовывает все глубже, А ведь его ох, как не просто прививать и долго приобретать!
112910415
112910415
10 декабря в 05:28
полностью заслуженный успех !
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 02:41
Игроки Аталанты проявили характер и волю к победе
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
10 декабря в 02:19
боже, снова в защите непонятно что творит мареска, это уже даже не смешно, сколько можно экспериментировать, нет цензурных слов на это. У тебя на скамейке Гюсто и Джеймс в опорной, хотя он номинальный ПЗ. Поставь Фофана и Чалобу в центр, выпусти справа Джеймса, на свою родную позицию либо Гюсто с первых минут. Достал этот цирк..
sihafazatron
sihafazatron
10 декабря в 01:37
Аталанта возвращается или рано делать такие выводы? Начало сезона у них вроде не задалось
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 01:02
И притом это была волевая победа!
