«Барселона» победила «Айнтрахт» во встрече Лиги чемпионов

10 декабря 2025, 01:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Барселона» и «Айнтрахт». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился: Кунде (50', 53'). За гостей забил Кнауфф (21').

По итогам встречи «Барселона» имеет 10 очков, у гостей — 4 очка.

В следующем матче «Барселона» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Славия». «Айнтрахт» проведет следующий матч 21 января 2026, (соперник — «Карабах»).

Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
10 декабря в 21:08
Пильгуй неплохо играл на выходах. А его прыжок, я бы даже сказал- полёт орла, в Кубке Сезона-1977 против киевлян- вообще был за гранью!!! Он пролетел по воздуху несколько метров, после подачи углового В.Веремеевым!!!
После игры, отвечая на вопрос журналистов, капитан Динамо О.В.Долматов сказал: "Помните, отчаянный прыжок Пильгуя"!!!
От себя добавлю, что и Гонтарь неплохо играл на выходах, но его ошибка в 1/2 КК с Аустрией стоила команде поражения...
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
10 декабря в 21:01
Привет Витя!

Полностью и бесповоротно согласен!
Что то припоминается на выходах Пильгуй играл, может и ошибаюсь...)
"Босс" мог легко напихать и своим и чужим, как в штрафной, так и в раздевалке))
всё продинамил
всё продинамил ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 16:54
ПЕТЛЯ: "Пусть поменьше сидит в Инсте, хню строчит, собирая подписчиков - балбесов , и побольше тренируется"
Ямаль: ...
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
10 декабря в 12:40
Привет, Олег!!!
Вот поэтому, Л.И.Яшин, еще 500 лет будет ЕДИНСТВЕННЫМ, потому что, в отличие от нынешних, трусливых вратарей, был хозяином в штрафной!!!!!!!
Шуня771
Шуня771
10 декабря в 12:31
Удивило два обстоятельства.

1. Ямаль, с упорством достойного лучшего подражания, вновь и вновь идёт на безуспешную обводку... Дворовые мальчишки уже изучили его финты, скудные по репертуару, а защитники команд тем более. Изначально складывалось впечатление, что он делает гибрид "Аля Робен"... Оттачивает.... Но увы...
2. Неrr Капрал уже популярно нарисовал спортивный натюрморт - мяч, вратарь, задняя скорость... Удивительно, но такие вещи встречаются... Привоз "ловилы" стопудовый, обеих голешников...
sir_Alex
sir_Alex
10 декабря в 11:12
Невнятная игра хозяев.
shur
shur
10 декабря в 10:07
...важность игры - трёх очковая!!! Качество игры сомнительное...!!!
Гол Лёвы понравился,не засчитано!!!
Agamaga005
Agamaga005
10 декабря в 10:07
В нынешнем сезоне Барселона уже лучше играть не будет - это окончательная версия! До полуфинала как в прошлом году будет потолок, я так вижу.
В чемпионате победа возможна, там и Реал не очень надёжен.

Кунде с дублем! Нападающим показал как надо забивать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 декабря в 09:27
Последние 2 матча должны побеждать с любой ценой
ykncdg8t4y3f
ykncdg8t4y3f
10 декабря в 07:53
Можно сказать, что Барселона взяла свои два очка и может спать спокойно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 декабря в 07:18
матч в Праге Ямаль пропустит.
перебор ж.к.
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 07:11
Барселона испытывает судьбу. Везение когда-нибудь закончится...
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 05:47
Кунде сегодня в роли напал сыграл)))
112910415
112910415
10 декабря в 05:26
а ведь умеют лучше !
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 02:53
Довольно скромная по счёту домашняя победа Барсы...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
10 декабря в 02:46, ред.
"Возле штрафной защитники его плотно держат."

))) ОК. Оставим частично Ямаля в покое и разберем принцип построения позиционки в численном большинстве...
Итак... Что для тебя есть смысл слов плотно держат ? Кем держат плотно ? 12-м либо 13-м игроком ? ) Ну так нет их - лишних игроков. Есть игроки, которые бросают свои зоны и несутся тушить пожар, ибо Яма прёт на ворота, обыграв своего опекуна. Дальше - больше: в эти (свободные ) зоны несутся атакующие пзшники (Фермины, Ольмы и еже с ними) со всеми вытекающими... Ненадежная правая ? Ну так ты сам же пишешь , что он играет ей редко. Поэтому и ненадежная! ) Я и написал, чтоб Флик решал проблему. И ведь это далеко не повод, чтоб постоянно впадать в образ Марадоны и пытаться обыгрывать полкоманды, верно ?

Пусть поменьше сидит в Инсте, хню строчит, собирая подписчиков - балбесов , и побольше тренируется.
Bombon
Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 02:35, ред.
Передачи Ямаль делает левой ногой. Правой он пасует очень редко и выходит не очень.а зная это защитники не дают пасовать левой. У него хорошие передачи в этом сезоне шли, в основном, из глубины поля. Возле штиафной защитники его плотно держат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
10 декабря в 02:24, ред.
"Тем более, что он может обвести защитника, а через секунду этот же защитник оттеснит его от мяча или отберет мяч."

Через секунду оппонент перед ним вырастает вновь ?! А как иначе, если Ямаль берёт и начинает финтить со следующим соперником, теряя в скорости ? Разумеется первый его настигает вновь.

Ты не отделяй одно от другого. Если оппонент позади тебя, то его зону вынужден страховать другой игрок соперника, который при этом бросает СВОЮ зону, в которую вбегает уже свой игрок. Передачи же делать Ямаль умеет, но не делает. Почему ? Пусть Флик это лечит...
Bombon
Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 02:15
Действия в обводке классные. Были, правда, в прошлом сезоне. В этом все предсказуемо. В этом его съедают все кому не лень. Когда он уходит в лицевую игроки соперника страхуют друг друга и не дают отдать пас левой. А правой он играет очень плохо. Он вообще ей играть не умеет. Второе действие - смещение в центр и удар. Это тоже легко читается. Сколько у него там успешных обводок никому дела нет, когда все знают как он будет играть. Тем более, что он может обвести защитника, а через секунду этот же защитник оттеснит его от мяча или отберет мяч. Но обводку засчитывают как успешную
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 02:00
А вы с чувством юмора. Шашлык отдельно, мухи отдельно)))
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
10 декабря в 01:59
Ну, раньше я его не видел, не имею впечатления, но судя по Вашим рассказам могу легко себе представить его в прошлом, а в настоящем, имею уже возможность, лично лицезреть...)))
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
10 декабря в 01:57
Скорость, скорее всего от природы. У Рэшфорда таланта немеряно было. Но он много потерял по своей вине. По комплекции он больше подходит на позицию ЦФ. Но не хватает ему инстинкта убийцы и голевого чутья. А как вингер он хорош на скорости и пространстве. С места он уже не обыгрывает один в один. А раньше мог.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
10 декабря в 01:55, ред.
Давай так: мухи отдельно, и шашлык отдельно. Действия его в обводке правильные и классные. Весь вопрос - что после них следует... Если вингер обыграл своего визави, он априори рвёт оборону и может выбирать адресат для развития атаки, но наш мальчик это преимущество пускает коту под хвост, продолжая идти в следующий обыгрыш... до тех пор пока мячик не отнимут.
Вот в этом и собака зарыта.
Dauletbek
Dauletbek
10 декабря в 01:52
Матч не смотрел. Судя по комментариям многое не потерял...
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
10 декабря в 01:49
Мне Рэшфорд запомнился несколькими навесами и несколькими обостряющими пасами слева. Вот пожалуй и всё. Меня удивляет другое: как он, при своём росте, такой резкий, подвижный и способный на техничный рывок!
Bombon
Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 01:48
Я ведь про Ямаля писал в самом начале сезона. У него одни и те же действия как под копирку. Уже каждый защитник знает, что будет делать Ямаль. Раньше он хоть за счет передач выезжал, но в последнее время даже с ними у него проблемы. Похоже, что он окончательно решил, что он лучший в мире. А это ничем хорошим не закончится.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
10 декабря в 01:44
Во многом соглашусь. Но по Рэшфорду соглашусь лишь частично. Его выход дал остроту слева. А не создал он ничего, потому что после второго гола Барса снова свалилась на правый фланг, как это было в первом тайме. Там до него мяч особо и не доходил. И вот еще заметил одну особенность в этом сезоне Бальде и Рэшфорд сыграны лучше чем Бальде-Рафинья. Хотя, от Бальде мало толку что в защите, что в атаке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
10 декабря в 01:36, ред.
Ямаль ... из прошлогоднего начинающего мега-таланта превращается в чванливого единоличника, которого начинают воспринимать как бабочку-однодневку, ввиду однообразности действий последнего. Просто непонятно на что рассчитывает человек, когда из раза в раз прёт на троих, из раза в раз теряет после этого мяч..., и всё равно продолжает это делать снова, снова и снова... ? Не знаю... что это - то ли упоротость, то ли глупость, то ли ...молодость..., но чем больше я на это смотрю..., молодость в моём понимании, отметается всё чаще и чаще...

По остальным же в Барселоне всё ещё хуже. Лёва превратился в пенька; Рафа и не бежит, и не бьёт , и не видит поле; Фермин напрочь компас потерял - куда пуляет мяч и зачем, я хз; Кубарси и Мартин всё те же валенки, которые просто сегодня не попали под раздачу; Бальде ничего не может разумное из себя выдавить в принципе, - его левый фланг в 1-м тайме ну просто вывалился в аут...

P.S. Вкупе, как по мне, Барселона сегодня была безобразна. И я не думаю. что Флик, оценивая своих с Айнтрахтом, сегодня будет спать спокойно.
sihafazatron
sihafazatron
10 декабря в 01:34
А что же не 5:1?) любимый счёт Айнтрахта))))
Capral
Capral
10 декабря в 01:13, ред.
Возьму на себя смелость, если скажу, что два гола Барселоны- две ошибки вратаря. Да, пас Рэшфорда был в первом случае ювелирным, но вратарь обязан читать такие очевидные навесы на 30 метров и выходить на них, тем более, если мяч парит в районе вратарской. А на второй гол, вратарь рыпнулся, хотел было выйти, но передумал, попятился назад и потерял ворота, а правило гласит- решил выходить- иди до конца!

Кунде сегодня преуспел в атаке, но на своём фланге сыграл в защите не самым надежным образом, позволив сопернику, несколько раз провести острые контр выпады... В целом, Барса провела не самую яркую игру в атаке, ну а про оборону и ошибки в защите не говорит только ленивый. Гол в ворота Барселоны- уже фликовский штамп, как это не печально.

Ямаль не особо блистал. Рэшфорд, кроме нескольких навесов ничем не запомнился, ну и Раф маневрировал, старался, но как и вся его команда сыграл средне. Немцы организованно сражались в 1-м тайме, проводя неплохие контры, но во 2-м тайме прогнулись, как и положено середняку Бундеса. Сегодня барселонцы не провели такой яркий матч как против Бетиса, но и этого хватило для общей победы, с чем я команду и поздравляю!!!
