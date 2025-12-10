«Барселона» победила «Айнтрахт» во встрече Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Барселона» и «Айнтрахт». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметился: Кунде (50', 53'). За гостей забил Кнауфф (21').
По итогам встречи «Барселона» имеет 10 очков, у гостей — 4 очка.
В следующем матче «Барселона» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Славия». «Айнтрахт» проведет следующий матч 21 января 2026, (соперник — «Карабах»).
Кунде сегодня преуспел в атаке, но на своём фланге сыграл в защите не самым надежным образом, позволив сопернику, несколько раз провести острые контр выпады... В целом, Барса провела не самую яркую игру в атаке, ну а про оборону и ошибки в защите не говорит только ленивый. Гол в ворота Барселоны- уже фликовский штамп, как это не печально.
Ямаль не особо блистал. Рэшфорд, кроме нескольких навесов ничем не запомнился, ну и Раф маневрировал, старался, но как и вся его команда сыграл средне. Немцы организованно сражались в 1-м тайме, проводя неплохие контры, но во 2-м тайме прогнулись, как и положено середняку Бундеса. Сегодня барселонцы не провели такой яркий матч как против Бетиса, но и этого хватило для общей победы, с чем я команду и поздравляю!!!
По остальным же в Барселоне всё ещё хуже. Лёва превратился в пенька; Рафа и не бежит, и не бьёт , и не видит поле; Фермин напрочь компас потерял - куда пуляет мяч и зачем, я хз; Кубарси и Мартин всё те же валенки, которые просто сегодня не попали под раздачу; Бальде ничего не может разумное из себя выдавить в принципе, - его левый фланг в 1-м тайме ну просто вывалился в аут...
P.S. Вкупе, как по мне, Барселона сегодня была безобразна. И я не думаю. что Флик, оценивая своих с Айнтрахтом, сегодня будет спать спокойно.
