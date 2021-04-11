В 1 Ханданович Самир Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 82 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 36 Дармиан Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 84

З 6 де Врей Стефан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 15 Янг Эшли Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 70

П 77 Брозович Марцело Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 12 Сенси Стефано Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 81

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 81

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

З 13 Раноккья Андреа

З 2 Хакими Ашраф Голевые передачи: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

П 8 Весино Матиас Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 5 Гальярдини Роберто Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 9

П 14 Перишич Иван

Н 10 Мартинес Лаутаро Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20