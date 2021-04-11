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1 : 0
завершен
11 апреля 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 363.5 - 101
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 0.9
Средний возраст: 29.1 - 26.9
Средний рост: 182.4 - 182.9
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 8 - 0
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 13:25
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Дармиан Маттео
ассистент Хакими Ашраф
|1:0
|77’
|Брозович Марцело
|52’
|90+3’
|Наингголан Раджа
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хакими Ашраф
|Янг Эшли
|70’
|Мартинес Лаутаро
|Санчес Алексис
|70’
|72’
|Асамоа Квадво
|Данкан Альфред
|Гальярдини Роберто
|Эриксен Кристиан
|81’
|Весино Матиас
|Сенси Стефано
|81’
|Д'Амброзио Данило
|Дармиан Маттео
|84’
|85’
|Симеоне Джованни
|Ругани Даниэле
|90+1’
|Перейро Гастон
|Паволетти Леонардо
|90+1’
|Черри Альберто
|Дзаппа Габриэле
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|15
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|0
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|2
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|1
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а по делу, ну опять какая то скучная вата, хотя, что мне жаловаться, 11 лет ждать чемпионство, можно и такую вату посмотреть )
а по делу, ну опять какая то скучная вата, хотя, что мне жаловаться, 11 лет ждать чемпионство, можно и такую вату посмотреть )