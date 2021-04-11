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Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Кальяри

Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 1:0 Логотип футбольный клуб Кальяри Кальяри
Интер
1 : 0
завершен
11 апреля 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 363.5 - 101
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 0.9
Средний возраст: 29.1 - 26.9
Средний рост: 182.4 - 182.9
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 8 - 0
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Кальяри
Италия. Серия А 2020/2021, 30 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 13:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.6912.54
Лига Ставок 1.32 5.60 9.60
Фонбет Live! 1.03 15.00 100.00
Мелбет 1.26 6.27 12.60
 
52' Брозович Марцело (77)
 
2
70' Янг Эшли (15) уходит с поля, Хакими Ашраф (2) вышел на поле
70' Санчес Алексис (7) уходит с поля, Мартинес Лаутаро (10) вышел на поле
 
77' (1:0) Дармиан Маттео (36) (Хакими Ашраф (2))
 
2
81' Эриксен Кристиан (24) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
81' Сенси Стефано (12) уходит с поля, Весино Матиас (8) вышел на поле
 
84' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
 
72' Данкан Альфред (32) уходит с поля, Асамоа Квадво (19) вышел на поле
 
85' Ругани Даниэле (24) уходит с поля, Симеоне Джованни (9) вышел на поле
 
3
90+1' Паволетти Леонардо (30) уходит с поля, Перейро Гастон (20) вышел на поле
90+1' Дзаппа Габриэле (25) уходит с поля, Черри Альберто (27) вышел на поле
90+3' Наингголан Раджа (4)
Голы
Дармиан Маттео
ассистент Хакими Ашраф 		1:0 77’
Наказания
Брозович Марцело 52’
90+3’ Наингголан Раджа
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Хакими Ашраф Янг Эшли 70’
Мартинес Лаутаро Санчес Алексис 70’
72’ Асамоа Квадво Данкан Альфред
Гальярдини Роберто Эриксен Кристиан 81’
Весино Матиас Сенси Стефано 81’
Д'Амброзио Данило Дармиан Маттео 84’
85’ Симеоне Джованни Ругани Даниэле
90+1’ Перейро Гастон Паволетти Леонардо
90+1’ Черри Альберто Дзаппа Габриэле
Статистика
 15 Удары по воротам 7
7 Удары в створ 1
10 Фолы 12
5 Угловые 0
2 Офсайды 1
53% Владение мячом 47%
1 Cэйвы 6
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
11 апреля в 22:20
Болелы Интера , всех с очередной победой.
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Camellot (раскрыть)
11 апреля в 15:51
лучше у Шахтера попросите
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
11 апреля в 15:42
Интеристов с дежурной победой!
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
11 апреля в 15:40
я так понял, мы до конца будем по 1 - 0 выигрывать XD?
а по делу, ну опять какая то скучная вата, хотя, что мне жаловаться, 11 лет ждать чемпионство, можно и такую вату посмотреть )
Camellot
Camellot
11 апреля в 15:31, ред.
Хочу оформление скуДо на предпоследнию игру, чтобы люди в чернобелых футболках нам чемпионский коридор организовали
SAFqwer
SAFqwer
11 апреля в 13:31
Вылет из ЛЧ помог взять скудетто (этому уже ничего не помешает), а вот на 2 фронта пока силёнок не хватает. Интер лучший, брависсимо! Сегодня новая победа, однозначно!
VeniaminS
VeniaminS
11 апреля в 13:16
Интер
УЕСКА
УЕСКА
11 апреля в 12:33
Обе забьют + ТБ 2.5.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
11 апреля в 12:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Кальяри
modestregista
modestregista
11 апреля в 11:19
Потому что Интер будет продолжать набирать очки терпеливо и прагматично.
Мaлик
Мaлик
11 апреля в 11:12
Интер выиграет
ОПС
ОПС
11 апреля в 09:58
Победа Интера.
swed27
swed27
11 апреля в 09:13
П1
КЭТиК
КЭТиК
11 апреля в 08:09
Лёгкая победа Интера.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
11 апреля в 06:56
Forza Inter
1bear
1bear
11 апреля в 03:39
Интер всё чудесатее и чудесатее,идут на рекорд!!!
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