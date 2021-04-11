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0 : 1
завершен
11 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 82 - 206.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.9
Средний возраст: 27.5 - 30.6
Средний рост: 183.5 - 184.6
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 2
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Стадион Марко Антонио Бентегоди
|90+1’
|0:1
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Милинкович-Савич Сергей
ассистент Раду Штефан
|49’
|Кайседо Фелипе
|72’
|Альберто Луис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|68’
|Мурики Ведат
|Кайседо Фелипе
|Илич Иван
|Велозу Мигель
|69’
|75’
|Перейра Андреас
|Альберто Луис
|75’
|Лулич Сенад
|Фарес Мохаммед
|Бесса Даниэль
|Дзакканьи Маттиа
|76’
|Чеккерини Федерико
|Димарко Федерико
|76’
|83’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|83’
|Пароло Марко
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Сальседо Эдди
|Барак Антонин
|85’
|Калинич Никола
|Лазанья Кевин
|85’
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|5
|Удары по воротам
|12
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|0
|Удары в створ
|1
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|15
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|0
|Предупреждения
|2
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