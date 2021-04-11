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0 : 2
завершен
11 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 62.8 - 343
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2
Средний возраст: 28 - 27.6
Средний рост: 184 - 180
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
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Стадион Луиджи Феррарис
|35’
|0:1
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Руис Фабиан
ассистент Зелински Петр
|87’
|0:2
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Осимхен Виктор
ассистент Мертенс Дрис
|24’
|Манолас Константинос
|46’
|Кулибали Калиду
|78’
|Лосано Ирвинг
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кейта Бальде
|Квальярелла Фабио
|67’
|74’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|74’
|Мертенс Дрис
|Зелински Петр
|Верре Валерио
|Янкто Якуб
|86’
|Лерис Мехди
|Дамсгаард Миккел
|86’
|90’
|Элмас Эльхиф
|Инсинье Лоренцо
|90’
|Бакайоко Тьему
|Руис Фабиан
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|13
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|8
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|14
|Фолы
|10
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|8
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|5
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|6
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|3
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