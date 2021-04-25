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Фиорентина - Ювентус
Беневенто - Удинезе
Интер - Верона
Кальяри - Рома
Аталанта - Болонья

Протокол матча Фиорентина против Ювентус

Фиорентина Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) 1:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Фиорентина
1 : 1
завершен
25 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Средний возраст: 26.6 - 29.8
Средний рост: 183.8 - 185.1
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 1
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Ювентус
Италия. Серия А 2020/2021, 33 тур
Стадион Артемио Франки
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 15:55
Ставки на футбольные матчи
 
29' (1:0) Влахович Душан (9)
 
40' Игор (98)
 
46' Венути Лоренцо (23) уходит с поля, Мартинес Лукас (2) вышел на поле
 
61' Касерес Мартин (22)
 
2
72' Игор (98) уходит с поля, Бираги Кристиано (3) вышел на поле
72' Рибери Франк (7) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
 
85' Кастровилли Гаэтано (10) уходит с поля, Эйссерик Валентен (92) вышел на поле
 
88' Бираги Кристиано (3)
 
3
46' (1:1) Мората Альваро (9) (Куадрадо Хуан (16))
46' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
46' Бонуччи Леонардо (19) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
 
52' де Лигт Матийс (4)
 
69' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
Голы
Влахович Душан 1:0(П) 29’
46’ 1:1 Мората Альваро
ассистент Куадрадо Хуан
Наказания
Игор 40’
52’ де Лигт Матийс
Касерес Мартин 61’
Бираги Кристиано 88’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Мартинес Лукас Венути Лоренцо 46’
46’ Мората Альваро Дибала Пауло
46’ Кулусевски Деян Бонуччи Леонардо
69’ МакКенни Уэстон Рэмзи Аарон
Бираги Кристиано Игор 72’
Куаме Кристиан Рибери Франк 72’
Эйссерик Валентен Кастровилли Гаэтано 85’
Статистика
 12 Удары по воротам 9
4 Удары в створ 1
13 Фолы 16
7 Угловые 2
1 Офсайды 4
32% Владение мячом 68%
0 Cэйвы 3
3 Предупреждения 1
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Все комментарии
RR117
RR117 ответ juvenale (раскрыть)
29 апреля в 02:25
Не забил в 21 году Аталанте, навернное потому, что 21 году Роналду еще не играл против Аталанты,🤦🤦🤦
а два гола забитые Интеру в 21 году позволили слабейщему Ювентусу пройти Интер в кубке.

Ты сам прекрасно понимаешь, что состав Ювентуса уже давно не отвечает уровню топ-клуба, который еще добили сверху приглашением тренера с 0 опытом работы.
Идет перестройка, но строить команду надо с тренером, у которого есть большой тренерский опыт, а не с манекеном у бровки, который когда-то там хорошо играл за команду.
Либо приглашать мастеровитых игроков, а не отработанный материал в лице Ремзи, Рабье, выскочек вроде Маккени, Кулушевски и ставить в защиту уже трясушегося от старости Кьеллини.

Времена меняются, Интер и Милан уже не те, что были 5-6 лет назад, когда забивали за весь сезон по 50 голов(против нынешних 70 с неоконченым чемпионатом), Аталанта которая 5-6 лет назад забивала за сезон 40 голов(и пропускала по 50), а сейчас под 80 забивает.
У Ювентусу все эти годы почти не было конкурентов в СерииА, и вот сейчас настал такой момент, что Интер, Милан, Аталанта возмужали, а Ювентус решил начать нелепую и неподготовленную перестойку сэкономя на самом материале.
juvenale
juvenale
25 апреля в 21:20, ред.
Роналду в 2021 году 19 матчей, 13 голов,из них 0 голов командам из зоны лч(интер милан аталанта),два гола командам из зоны ле( наполи лацио рома) 0 голов в двух матчах лч
juvenale
juvenale ответ Doоm (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 20:57
да это клуб виноват,что португал был тенью с порту,Кьеза 3 забивал,это клуб убог,когда португалец в последних трех матчах мажет в моментах,где забить было легче,чем не забить
juvenale
juvenale ответ Doоm (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 20:55
Дель Пьеро выигрывал ЛЧ и еще в 3 финалах играл,а португалец в этом сезоне запорол все что можно
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
25 апреля в 19:52
Сегодня даже убогий и полумёртвый Удинезе выиграл у Беневенто 4:2 !!! А мы умудрились им проиграть и раз сыграть вничью!! Это вообще не подлежит объяснению!! Во всех неудачах сезона виновен один человек- это Пирло! Это абсолютно однозначно и даже не подлежит обсуждению. Когда увольняли Аллегри я говорил - ждите беды!! Это было ясно с самого начала. Сарри ещё как то проканал за счёт разгона что сделал Макс! После мучений Сарри было очевидно что нужно срочно возвращать Аллегри! Так нет же они захотели радикальных изменений, атакующий футбол, новые идеи и прочий бред! В результате мы проиграли все что только можно было проиграть! Пирло нужно было менять ещё зимой и мы спасли бы сезон! А теперь мы имеем то что заслуживаем!
Ozabot
Ozabot
25 апреля в 19:45
Всего один удар в створ за 90 минут. Это называется отскочили, а не «не повезло».
Рабьо с Рэмзи просто так по 7 миллионов на рыло получают что ли? Почему не доставляют мяч в нападение? Без Кьезы совсем все плохо.
Санчо Панса
Санчо Панса
25 апреля в 19:44
Аукнется эта потеря очков Старой Синьоре! Над Ювентусом повисла реальная угроза непопадания в зону ЛЧ по итогам этого сезона.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Lucky luciano (раскрыть)
25 апреля в 19:37
Ну Роналду тут не причём я думаю! Благодаря ему мы выиграли большинство матчей. Плюс он забил 25 мячей в сериале! Просто я понимаю что к нему пристальное внимание и завышенные требования! У нас пол команды сейчас это шлак! Поэтому он далеко не худшее звено в команде. А вот то что Макс бы без проблем взял бы 10
Скудетто я даже не сомневаюсь! Скажу честно, я ещё после первого круга был уверен что мы все наверстаем и возьмём скудетто! Но после перерыва мы с каждой игрой выглядели все хуже и хуже от матча к матчу! А Пирло продолжал твердить , что мы мол боремся за все трофеи и возьмём скудетто. Скорее бы его уже выгнали и можно было бы забыть что у нас был такой тренер!
Bom Bom
Bom Bom
25 апреля в 19:10
Дела не налаживаются, увы.
juvenale
juvenale
25 апреля в 19:00, ред.
петушка нужно было менять после первого тайма...возможно бы свалил летом
112910415
112910415
25 апреля в 18:57
с ним бы проиграли
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
25 апреля в 18:51
Аллегри бы конечно лучше выступил с этим шлаком,я думаю бы даже за чемпионство боролся,но это только без роналду
Sexual Harassment
Sexual Harassment
25 апреля в 18:48
Какой кошмар. Почеме опять мертвые Рабье и Бента в центре? Почему Артур вна банке? Щесный снова в раме - он не может управлять защитой, мы с ним не выигрываем. Я долго молчал, но Пирло должен уйти - дальше только хуже.
Comentarios
Comentarios
25 апреля в 18:48
Без Кокорина.. ))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
25 апреля в 18:40
У нас только убогие фиорентина и Беневенто отобрали 10 очков!! 10!!! Это вообще что такое?! Где они взяли этого ,,маэстро’’?! Мрак!
Elliada
Elliada
25 апреля в 18:25
Кажется я понял, что хочет Роналду. Он намеренно опускает Юве, чтобы попытаться выиграть Лигу Европы
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
25 апреля в 18:23
Ну когда же наконец уберут из команды это бревно неповоротливое Кьелини!! Что делают в команде Ремзи, Кулусевски, . Дибала просто теряется на поле. Как же он слаб физически. Ни скорости , ни чего! Наверное всё-таки лучше от него избавляться пока хоть чего то стоит! Опять 70 минут матча ПАС поперёк, ПАС назад, ПАС вперёд, ПАС назад ! Это все что мог привить команде Пирло?! Когда же наконец вернутся Аллегри!
волгодон 2
волгодон 2
25 апреля в 18:07
Скорее "Кокорин не смог помочь Фиорентине вырвать победу над Ювентусом"
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ karnager (раскрыть)
25 апреля в 18:07
Думаю Кокорин норм играет в ФИФУ) так что точно точно не на лёгком уровне.

В КС ГО он вообще монстр)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
25 апреля в 18:03
Ну что, Ювентус в этом сезоне не то что за побуду в чемпионате не борется, он будет бороться за попадание в еврокубки - и это будет ой как трудно, рядом не простые соперники ведь.
karnager
karnager
25 апреля в 18:03, ред.
Неправда. Кокорин играл за Фиорентина. Она выиграла 5:1 в fifa на легком уровне
RR117
RR117
25 апреля в 18:01
У команды, в игре которой 80% времени, перепасовкой между собой занимаются защитники, нет ни настоящего, ни будущего!
youtomee
youtomee ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 18:01
может в каком-нибудь виде и настанут, но из ближайших перед глазами маячит ЛЕ, а не суперлига)
Elliada
Elliada
25 апреля в 18:01
Лучший игрок Ювентуса Кьеза отсутствует. Вот и результат.
sihafazatron
sihafazatron
25 апреля в 18:00
«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Ювентусом»

-----------------------------------
а если был бы кокоша, то и выиграли бы наверняка)))
radone
radone
25 апреля в 18:00
Спасибо Кокорину, в очередной раз не подвёл команду и помог ей своим отсутствием!
Lucky luciano
Lucky luciano
25 апреля в 17:55
Ювентус играет в 9ом...валлийский инвалид и португальский эгоист только вредят команде
Ozabot
Ozabot ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 17:55
Сейчас вполне возможно, что команд-бунтарей будут засуживать. Так что ничему можно не удивляться. Так уже делали в прошлом году против Сити и «Ливерпуля», когда речь зашла про новую лигу. «Ювентус» и «Милан» будут всеми силами выпихивать из топ-4. Завтра в матче против «Лацио» будет удаление россонерца, два незасчитанных гола и пенальти в ворота «Милана».
faneng
faneng
25 апреля в 17:49
Как там Роналду, совсем завял после истории с Суперлигой?
А правда, после этой истории Реал и Ювентус оказались в психологической яме. Спасибо, Аньелли и Пересу - большую свинью своим игрокам подложили.
youtomee
youtomee ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 17:48
да вот она уже с первого мая начинается, жди)
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