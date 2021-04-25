|Фиорентина
|1:1
|Ювентус
|
1 : 1
завершен
25 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Средний возраст: 26.6 - 29.8
Средний рост: 183.8 - 185.1
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 1
|
Стадион Артемио Франки
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 15:55
|Влахович Душан
|1:0(П)
|29’
|46’
|1:1
|
Мората Альваро
ассистент Куадрадо Хуан
|Игор
|40’
|52’
|де Лигт Матийс
|Касерес Мартин
|61’
|Бираги Кристиано
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мартинес Лукас
|Венути Лоренцо
|46’
|46’
|Мората Альваро
|Дибала Пауло
|46’
|Кулусевски Деян
|Бонуччи Леонардо
|69’
|МакКенни Уэстон
|Рэмзи Аарон
|Бираги Кристиано
|Игор
|72’
|Куаме Кристиан
|Рибери Франк
|72’
|Эйссерик Валентен
|Кастровилли Гаэтано
|85’
|
|12
|Удары по воротам
|9
|
|
|4
|Удары в створ
|1
|
|
|13
|Фолы
|16
|
|
|7
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|4
|
|
|32%
|Владение мячом
|68%
|
|
|0
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|1
|
а два гола забитые Интеру в 21 году позволили слабейщему Ювентусу пройти Интер в кубке.
Ты сам прекрасно понимаешь, что состав Ювентуса уже давно не отвечает уровню топ-клуба, который еще добили сверху приглашением тренера с 0 опытом работы.
Идет перестройка, но строить команду надо с тренером, у которого есть большой тренерский опыт, а не с манекеном у бровки, который когда-то там хорошо играл за команду.
Либо приглашать мастеровитых игроков, а не отработанный материал в лице Ремзи, Рабье, выскочек вроде Маккени, Кулушевски и ставить в защиту уже трясушегося от старости Кьеллини.
Времена меняются, Интер и Милан уже не те, что были 5-6 лет назад, когда забивали за весь сезон по 50 голов(против нынешних 70 с неоконченым чемпионатом), Аталанта которая 5-6 лет назад забивала за сезон 40 голов(и пропускала по 50), а сейчас под 80 забивает.
У Ювентусу все эти годы почти не было конкурентов в СерииА, и вот сейчас настал такой момент, что Интер, Милан, Аталанта возмужали, а Ювентус решил начать нелепую и неподготовленную перестойку сэкономя на самом материале.
а два гола забитые Интеру в 21 году позволили слабейщему Ювентусу пройти Интер в кубке.
Ты сам прекрасно понимаешь, что состав Ювентуса уже давно не отвечает уровню топ-клуба, который еще добили сверху приглашением тренера с 0 опытом работы.
Идет перестройка, но строить команду надо с тренером, у которого есть большой тренерский опыт, а не с манекеном у бровки, который когда-то там хорошо играл за команду.
Либо приглашать мастеровитых игроков, а не отработанный материал в лице Ремзи, Рабье, выскочек вроде Маккени, Кулушевски и ставить в защиту уже трясушегося от старости Кьеллини.
Времена меняются, Интер и Милан уже не те, что были 5-6 лет назад, когда забивали за весь сезон по 50 голов(против нынешних 70 с неоконченым чемпионатом), Аталанта которая 5-6 лет назад забивала за сезон 40 голов(и пропускала по 50), а сейчас под 80 забивает.
У Ювентусу все эти годы почти не было конкурентов в СерииА, и вот сейчас настал такой момент, что Интер, Милан, Аталанта возмужали, а Ювентус решил начать нелепую и неподготовленную перестойку сэкономя на самом материале.
Рабьо с Рэмзи просто так по 7 миллионов на рыло получают что ли? Почему не доставляют мяч в нападение? Без Кьезы совсем все плохо.
Рабьо с Рэмзи просто так по 7 миллионов на рыло получают что ли? Почему не доставляют мяч в нападение? Без Кьезы совсем все плохо.
Скудетто я даже не сомневаюсь! Скажу честно, я ещё после первого круга был уверен что мы все наверстаем и возьмём скудетто! Но после перерыва мы с каждой игрой выглядели все хуже и хуже от матча к матчу! А Пирло продолжал твердить , что мы мол боремся за все трофеи и возьмём скудетто. Скорее бы его уже выгнали и можно было бы забыть что у нас был такой тренер!
Скудетто я даже не сомневаюсь! Скажу честно, я ещё после первого круга был уверен что мы все наверстаем и возьмём скудетто! Но после перерыва мы с каждой игрой выглядели все хуже и хуже от матча к матчу! А Пирло продолжал твердить , что мы мол боремся за все трофеи и возьмём скудетто. Скорее бы его уже выгнали и можно было бы забыть что у нас был такой тренер!
В КС ГО он вообще монстр)
В КС ГО он вообще монстр)
-----------------------------------
а если был бы кокоша, то и выиграли бы наверняка)))
-----------------------------------
а если был бы кокоша, то и выиграли бы наверняка)))
А правда, после этой истории Реал и Ювентус оказались в психологической яме. Спасибо, Аньелли и Пересу - большую свинью своим игрокам подложили.
А правда, после этой истории Реал и Ювентус оказались в психологической яме. Спасибо, Аньелли и Пересу - большую свинью своим игрокам подложили.