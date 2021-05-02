В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 87 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 44 Манолас Константинос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 4 Демме Диего Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 81

П 8 Руис Фабиан Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 81

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 68

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 46 Идасиак Хуберт

В 16 Контини Никита

З 3 Зедадка Карим

З 19 Максимович Никола

З 6 Мариу Руй

З 33 Ррахмани Амир

П 5 Бакайоко Тьему Отборы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

П 7 Элмас Эльхиф Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

Н 14 Мертенс Дрис Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 14

Н 37 Петанья Андреа

Н 21 Политано Маттео Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 22