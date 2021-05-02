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1 : 1
завершен
02 мая 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 382 - 85.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1
Средний возраст: 26.5 - 27.5
Средний рост: 182.1 - 183.2
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 2 - 3
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Осимхен Виктор
ассистент Инсинье Лоренцо
|1:0
|13’
|90+4’
|1:1
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Нандес Наитан
ассистент Данкан Альфред
|32’
|Годин Диего
|34’
|Дейола Алессандро
|46’
|Паволетти Леонардо
|Демме Диего
|56’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Политано Маттео
|Лосано Ирвинг
|67’
|70’
|Асамоа Квадво
|Дейола Алессандро
|Мертенс Дрис
|Осимхен Виктор
|75’
|76’
|Симеоне Джованни
|Чеппителли Лука
|Бакайоко Тьему
|Зелински Петр
|81’
|Элмас Эльхиф
|Руис Фабиан
|81’
|81’
|Черри Альберто
|Ликояннис Хараламбос
|81’
|Калабрези Артуро
|Дзаппа Габриэле
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|19
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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