В 96 Скуффет Симоне Голов пропущено: 2 Выносы: 3 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 96

З 50 Бекао Фолов заработано: 1 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

З 14 Бонифаци Кевин Ударов всего: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 84

П 19 Ларсен Йенс Стрюгер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

П 16 Молина Науэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 5 Пасы: 49 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

З 17 Нейтинк Брам Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 92

П 22 Арслан Толгай-Али Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 72

П 10 де Пауль Родриго Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 96

П 37 Перейра Роберто Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

П 11 Уолес Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

Н 7 Окака-Чука Стефано Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 31 Гаспарини Мануэль

З 87 де Майо Себастьян

З 90 Зегелар Марвин

З 3 Самир Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 12

З 5 Увежан Томас Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 4

П 6 Макенго Жан-Виктор

П 29 Мичин Петар

П 64 Палумбо Мартин

Н 32 Льоренте Фернандо