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Удинезе - Ювентус
Лацио - Дженоа
Сассуоло - Аталанта
Наполи - Кальяри
Болонья - Фиорентина
Сампдория - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе против Ювентус

Удинезе Логотип футбольный клуб Удинезе 1:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Удинезе
1 : 2
завершен
02 мая 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 83.5 - 381
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2
Средний возраст: 27.3 - 28.4
Средний рост: 184.7 - 185.2
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-5-1-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
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Ювентус
Италия. Серия А 2020/2021, 34 тур
Стадион Дачия Арена
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.414.931.45
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Мелбет 9.02 5.13 1.38
1XBET 8.00 1.50 3.40
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    10' (1:0) Молина Науэль (16) (де Пауль Родриго (10))
     
    44' Арслан Толгай-Али (22)
     
    55' Перейра Роберто (37)
     
    72' Арслан Толгай-Али (22) уходит с поля, Форестьери Фернандо (45) вышел на поле
     
    82' де Пауль Родриго (10)
     
    84' Бонифаци Кевин (14) уходит с поля, Самир (3) вышел на поле
     
    90+1' Нейтинк Брам (17) уходит с поля, Увежан Томас (5) вышел на поле
     
    59' Бернардески Федерико (33) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    66' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
     
    83' (1:1) Роналду Криштиану (7)
     
    2
    84' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
    84' Куадрадо Хуан (16) уходит с поля, Коррея Фелиш (53) вышел на поле
     
    89' (1:2) Роналду Криштиану (7) (Рабьо Адриен (25))
     
    90+1' Тренеру Пирло Андреа
    Голы
    Молина Науэль
    ассистент де Пауль Родриго     		1:0 10’
    83’ 1:1(П) Роналду Криштиану
    89’ 1:2 Роналду Криштиану
    ассистент Рабьо Адриен
    Наказания
    Арслан Толгай-Али 44’
    Перейра Роберто 55’
    де Пауль Родриго 82’
    90+1’ Тренеру Пирло Андреа
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Кулусевски Деян Бернардески Федерико
    66’ Мората Альваро Дибала Пауло
    Форестьери Фернандо Арслан Толгай-Али 72’
    Самир Бонифаци Кевин 84’
    84’ Рабьо Адриен МакКенни Уэстон
    84’ Коррея Фелиш Куадрадо Хуан
    Увежан Томас Нейтинк Брам 90+1’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 16
    		2 Удары в створ 4
    		14 Фолы 18
    		2 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		42% Владение мячом 58%
    		2 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ Beka_byaka (раскрыть)
    03 мая в 18:59
    те сейчас омоложения нет)))?кулусевски кьеза маккени демираль де лихт артур бентанккур рабье и тд)))наверное нужно ю23 играть и забыть о титулах на лет 10 и не факт,что они потом будут
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    02 мая в 23:02
    Думаю тут и Макс не помогбы. Надо обновлять, омолаживать состав, и нового тренера. Дать пару лет на настройку, и выйти на прежний уровень. Поражения заколяют, дают возможности на раздумий и делать правильные выводы. А это и есть то самое первое поражение Ювентуса. Вот настает и момент когда надо уже принимать решения.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ feris1 (раскрыть)
    02 мая в 22:58
    Иногда Гризманну отдает. Все в порядке!! Молодец Роналду. В свои столько лет не дал Ювентусу упасть ниже пояса. Следующая игра не менее важнее для них.
    Удачи!
    Gelious
    Gelious
    02 мая в 22:56
    Ювентус так просто не сдается. Еще вернется, чтобы вновь побеждать в лиге.
    iBragim2102
    iBragim2102
    02 мая в 22:46
    Даа,если б не рука фиг знает как закончилось бы.
    feris1
    feris1 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    02 мая в 22:38
    А гном в барсе пенки не бьёт?
    vastudio
    vastudio
    02 мая в 22:30
    Ну всё в духе старухи))) на 83 минуте пена, когда запахло жареным)))
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Spartach from kg (раскрыть)
    02 мая в 21:51
    С руководства никто ответственности не снимает! Так как это же именно они назначили тренером Пирло , вот это и была их главная ошибка! От их бездарного руководства команда фактически была без тренера год!! Тренирует команду и готовит к матчам , диктует тактику И так далее тренер и только тренер, а не руководство! А у нас он просто отсутствовал целый год! Просто стоял безразлично , без всяких эмоций бывший ( хороший) игрок Юве. Не более того!
    Шуnя771
    Шуnя771
    02 мая в 21:50
    А Мавр свое дело разумеет!
    Rovshan Yuldashev
    Rovshan Yuldashev
    02 мая в 21:39
    Почему теперь все молчать виноват Роналдо что выиграл с минимальной счётом
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ shlifen (раскрыть)
    02 мая в 21:39
    Если бы не эта игра, была бы девятка
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
    02 мая в 21:36
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      02 мая в 21:30
      Дело не в Пирло, а в руководстве
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      02 мая в 21:27
      Криштиану, как ни крути, молодчик! Тащит этот Ювентус к медалям. И он реально лучший в составе Старой Синьоры! С волевой победой, тиффози бьянконерри)
      kostjan 58
      kostjan 58
      02 мая в 21:26
      красава))))
      feris1
      feris1
      02 мая в 21:23
      Рон красавчик борется до конца!
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ RR117 (раскрыть)
      02 мая в 21:17, ред.
      Так и есть гелевый все уничтожил хахах)
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      02 мая в 21:16
      Как обычно без пенки никак гыгы)
      RR117
      RR117
      02 мая в 21:14
      Сейчас бы рот кому-то открывать, что из-за Роналду все игроки в Ювентусе косячат а Пирло из-за него не может раскрыть свой гениальный тренерский талант.

      Ювентус наверное показывает худшую игру, среди всех топ 5 команд, топ 5 чемпионатов.
      Ни идеи, не скорости в движении у Юве нет, это безусловно тренерский провал и такая же провальнная трансферная кампания боссов Юве.
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Bom Bom (раскрыть)
      02 мая в 21:09
      Идеи? Какие идеи? Идеи не воплощённые на поле игроками- это пустой звук и разговоры чтобы казаться умным( Пирло) либо просто хороший сон Пирло!
      SAFqwer
      SAFqwer
      02 мая в 21:09
      Без Роналду Юве вообще в середине таблицы погряз бы)))
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ dimagas2 (раскрыть)
      02 мая в 21:05
      Да его нужно было слить ещё после первых 10
      Матчей!!
      da da da
      da da da
      02 мая в 21:05
        Gelious
        Gelious
        02 мая в 21:04
        Браво, КриРо. Настоящий тащер. Хоть и с поправкой на возраст
        Bom Bom
        Bom Bom
        02 мая в 21:04
        Залезли на 3 место) Но глядя на расписание, думаю, что остаться в зоне ЛЧ будет архисложно с таким футболом)
        Valeriy Lutsak
        Valeriy Lutsak
        02 мая в 21:02
        Ну что? Нужно Роналду продать ?! И кто будет забивать у нас? Ужасная игра! Год прошёл по руководством Пирло - никакой мысли на поле, никаких идей!! Вот же бездарь амбициозная нам досталась! Ну видишь что не катит - уйди сам после первого круга! Глядишь и спасли бы чемпионат! Уверен Макс бы довёл дело до 10 скудетто! Жду не дождусь его возвращения, желательно хоть бы и завтра!
        волгодон 2
        волгодон 2 ответ juvenale (раскрыть)
        02 мая в 21:02
        Спасибо. Я уже было не верил. Каюсь.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        02 мая в 21:01
        Браво Юве, брависсимо Криштиану!
        juvenale
        juvenale ответ волгодон 2 (раскрыть)
        02 мая в 21:00
        поздравляю,снова статист тебе денег принес
        волгодон 2
        волгодон 2
        02 мая в 21:00
        Кристина браво! Затащил доходную ставочку.
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