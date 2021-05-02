|
1 : 2
завершен
02 мая 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 83.5 - 381
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2
Средний возраст: 27.3 - 28.4
Средний рост: 184.7 - 185.2
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-5-1-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
|
Стадион Дачия Арена
|
Молина Науэль
ассистент де Пауль Родриго
|1:0
|10’
|83’
|1:1(П)
|Роналду Криштиану
|89’
|1:2
|
Роналду Криштиану
ассистент Рабьо Адриен
|Арслан Толгай-Али
|44’
|Перейра Роберто
|55’
|де Пауль Родриго
|82’
|90+1’
|Тренеру Пирло Андреа
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Кулусевски Деян
|Бернардески Федерико
|66’
|Мората Альваро
|Дибала Пауло
|Форестьери Фернандо
|Арслан Толгай-Али
|72’
|Самир
|Бонифаци Кевин
|84’
|84’
|Рабьо Адриен
|МакКенни Уэстон
|84’
|Коррея Фелиш
|Куадрадо Хуан
|Увежан Томас
|Нейтинк Брам
|90+1’
|
|8
|Удары по воротам
|16
|
|
|2
|Удары в створ
|4
|
|
|14
|Фолы
|18
|
|
|2
|Угловые
|6
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|42%
|Владение мячом
|58%
|
|
|2
|Cэйвы
|1
|
|
|3
|Предупреждения
|0
|