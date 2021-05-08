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1 : 4
завершен
08 мая 2021, 16:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 26.2 - 324
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.1
Средний возраст: 24.5 - 26.5
Средний рост: 182.5 - 181.5
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
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Стадион Альберто Пикко
|15’
|0:1
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Зелински Петр
ассистент Ди Лоренцо Джованни
|23’
|0:2
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Осимхен Виктор
ассистент Зелински Петр
|44’
|0:3
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Осимхен Виктор
ассистент Инсинье Лоренцо
|Пикколи Роберто
|1:3
|64’
|80’
|1:4
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Лосано Ирвинг
ассистент Осимхен Виктор
|6’
|Хисай Эльсеид
|Риччи Маттео
|34’
|Эстевес Науэль
|58’
|Виньяли Лука
|62’
|65’
|Осимхен Виктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пикколи Роберто
|Верде Даниэле
|46’
|Фариас Диего
|Гьяси Эмануэль
|68’
|69’
|Мертенс Дрис
|Зелински Петр
|69’
|Мариу Руй
|Хисай Эльсеид
|76’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|76’
|Элмас Эльхиф
|Мертенс Дрис
|Акампора Дженнаро
|Эстевес Науэль
|78’
|Сапонара Риккардо
|Агудело Кевин
|78’
|84’
|Петанья Андреа
|Осимхен Виктор
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|8
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|18
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|1
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|4
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|2
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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