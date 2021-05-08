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Специа - Наполи
Удинезе - Болонья
Интер - Сампдория
Фиорентина - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Специа против Наполи

Специа Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа) 1:4 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) Наполи
Специа
1 : 4
завершен
08 мая 2021, 16:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 26.2 - 324
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.1
Средний возраст: 24.5 - 26.5
Средний рост: 182.5 - 181.5
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Наполи
Италия. Серия А 2020/2021, 35 тур
Стадион Альберто Пикко
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.454.721.52
Лига Ставок 5.80 4.70 1.53
Мелбет 6.73 4.69 1.50
1XBET 4.02 7.00 1.39
BetBoom 6.37 4.38 1.53
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    34' Риччи Маттео (8)
     
    46' Верде Даниэле (31) уходит с поля, Пикколи Роберто (91) вышел на поле
     
    58' Эстевес Науэль (24)
     
    62' Виньяли Лука (69)
     
    64' (1:3) Пикколи Роберто (91)
     
    68' Гьяси Эмануэль (11) уходит с поля, Фариас Диего (17) вышел на поле
     
    2
    78' Эстевес Науэль (24) уходит с поля, Акампора Дженнаро (4) вышел на поле
    78' Агудело Кевин (80) уходит с поля, Сапонара Риккардо (23) вышел на поле
     
    6' Хисай Эльсеид (23)
     
    15' (0:1) Зелински Петр (20) (Ди Лоренцо Джованни (22))
     
    23' (0:2) Осимхен Виктор (9) (Зелински Петр (20))
     
    44' (0:3) Осимхен Виктор (9) (Инсинье Лоренцо (24))
     
    65' Осимхен Виктор (9)
     
    2
    69' Зелински Петр (20) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
    69' Хисай Эльсеид (23) уходит с поля, Мариу Руй (6) вышел на поле
     
    2
    76' Политано Маттео (21) уходит с поля, Лосано Ирвинг (11) вышел на поле
    76' Мертенс Дрис (14) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
     
    80' (1:4) Лосано Ирвинг (11) (Осимхен Виктор (9))
     
    84' Осимхен Виктор (9) уходит с поля, Петанья Андреа (37) вышел на поле
    Голы
    15’ 0:1 Зелински Петр
    ассистент Ди Лоренцо Джованни
    23’ 0:2 Осимхен Виктор
    ассистент Зелински Петр
    44’ 0:3 Осимхен Виктор
    ассистент Инсинье Лоренцо
    Пикколи Роберто 1:3 64’
    80’ 1:4 Лосано Ирвинг
    ассистент Осимхен Виктор
    Наказания
    6’ Хисай Эльсеид
    Риччи Маттео 34’
    Эстевес Науэль 58’
    Виньяли Лука 62’
    65’ Осимхен Виктор
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пикколи Роберто Верде Даниэле 46’
    Фариас Диего Гьяси Эмануэль 68’
    69’ Мертенс Дрис Зелински Петр
    69’ Мариу Руй Хисай Эльсеид
    76’ Лосано Ирвинг Политано Маттео
    76’ Элмас Эльхиф Мертенс Дрис
    Акампора Дженнаро Эстевес Науэль 78’
    Сапонара Риккардо Агудело Кевин 78’
    84’ Петанья Андреа Осимхен Виктор
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 6
    		15 Фолы 18
    		1 Угловые 2
    		1 Офсайды 4
    		49% Владение мячом 51%
    		2 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Шуnя771
    Шуnя771
    08 мая в 18:12
    Без вариантов.
    Cat01
    Cat01
    08 мая в 15:11
    П2
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