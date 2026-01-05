Top.Mail.Ru
«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера

05 января 2026, 16:09

Испанец Хуан Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

311
311
вчера в 13:10
По второму кругу уже пошли
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ svdguzq943v6 (раскрыть)
вчера в 09:13
так то уже много раз российские клубы вылетали от кипрских клубов. чемпионаты сейчас +/- одинаковые по силе
Sergo81
Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 00:38
Да, ни того ни другого не будет со временем.
SHMEL
SHMEL
вчера в 00:06
Ну всё, теперь спартаку попрет...
albucid
albucid
вчера в 00:02
Подумалось, что вот если этот самый Хуан Карседо пролетит, как фанера над Останкинской башней, то всех нас ждет вторая серия под названием "Возвращение Будулая"?!
Диагноз: зацикленность спартаковский руководителей на двух-трех крайне сомнительных персонажах свидетельствует о непроходимой тупости подопытных.
albucid
albucid
05 января в 23:43
    всё продинамил
    всё продинамил ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    05 января в 23:12
    Да, с великим Карседо конечно не сравнить...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ всё продинамил (раскрыть)
    05 января в 23:09
    Так это нули полные, только для Динамо К
    всё продинамил
    всё продинамил
    05 января в 22:58
    Эх, Аморим и Мареска не успели... Зря только увольнялись...
    cska1948
    cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
    05 января в 21:47
    На сегодня радуется только сам Карседо. Ведь он практически ничем не рискует. Если у него всё сложится, то будет как минимум 2,5 года получать хорошие деньги. Если что-то пойдёт не так, то получит приличную неустойку от Спартака при досрочном расторжении контракта. Тем более, что подобный опыт у него есть. Ведь ни для кого не секрет, зачем в Россию прежде всего едут иностранные футболисты и тренеры.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Sergo81 (раскрыть)
    05 января в 21:15
    Что-то мне подсказывает, что всё будет с точностью до наоборот...
    Sergo81
    Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
    05 января в 20:41
    Кобо на время, а Зайченко навсегда.))
    Sergo81
    Sergo81
    05 января в 20:38
    То, что будет испанец сразу было понятно. А то, что человек, который уже варился в Спартаке и осознанно возвращается в команду гт -это показатель уверенности в своих силах и в кредите доверия. Он явно взвесил все за и против. Будем с интересом наблюдать за работой испанца и, думаю, команда заиграет. Испанцы всё же футбольная нация, нам есть чему у них поучиться.
    Capral
    Capral ответ Муравьед (раскрыть)
    05 января в 19:53
    А Ловчев мог бы и помолчать. В своё время разругался с Бесковым, потом перебрался в Динамо, отыграл год и оттуда сбежал, а через много лет проклинал период проведенный в Динамо, хотя в Динамо, его приняли- более чем гостеприимно!!!
    Прав Ловчем или нет- покажет время...
    VeniaminS
    VeniaminS
    05 января в 19:53
    Вот и получил Спартак тренера !
    derrik2000
    derrik2000
    05 января в 19:31
    "Стал известен состав штаба нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

    В него вошли шесть специалистов, помимо самого 52-летнего испанца:

    Себастьян Корона – помощник;
    Серхио Кобо – тренер по физической подготовке;
    Игнасио Гарсиа – тренер вратарей;
    Вадим Романов;
    Александр Зайченко;
    Амадор Санчес."

    И что я вижу - ДВЕ РУССКИЕ фамилии в тренерском штабе.
    Ну, если с Романовым более менее понятно - практикуется)) - то Зайченко на сайте Спартака позиционируется как тренер по физподготовке основного состава с 2019 года.
    Получается, что в Спартаке будут ДВА тренера по физподготовке - Кобо и Зайченко.
    Предполагаю, что Зайченко - для РУССКИХ игроков, а Кобо - для всех остальных. ))
    Муравьед
    Муравьед
    05 января в 18:45
    Ловчев – о новом тренере «Спартака»: «Приехал очередной Старик Хоттабыч»
    ВалераКарпин
    ВалераКарпин
    05 января в 18:39
    Очередной распил по Спартаковски
    lotsman
    lotsman
    05 января в 18:23
    Абха - Аль-Драих
    17.45
    Только итоговый счет
    Матч давно закончился.
    particular
    particular
    05 января в 18:01
    Очередной экспериментальный назначенец с явным недовесом тренерского опыта и хоризмы... Есть все основания полагать, что новичок потонет во внутренних дрязгах, попытках понравиться торсиде и в непомерных амбициях руководства...
    Capral
    Capral
    05 января в 17:57
    А кое-кто, вообще ничего не чтит, и ничего, живёт.
    Вещий
    Вещий
    05 января в 17:53
    Вот и всё, Мостовые сожжены...;)))

    Ну что, после тренера из чемпионата Венгрии, берут топаря из чемпионата Кипра
    кто следующий?..... Смешные! Контракт до 28 года? До 28 года Спартак минимум трех тренеров поменяет....или может ошиблись (до лета 2026?)
    svdguzq943v6
    svdguzq943v6
    05 января в 17:45
    Чемпион Кипра - это звучит круто! Надо ещё Кокорина позвать....
    STVA 1
    STVA 1
    05 января в 17:17
    Там вон Амориим еще на всякий случай освободился если чё))
    Байкал-38
    Байкал-38
    05 января в 17:16, ред.
    У Спартака есть традиция, каждый год в зимнюю или летнюю паузу при приходе нового тренера говорят о возрождении.
    Спартак чтит традиции!!!
    lotsman
    lotsman
    05 января в 17:06
    На два с половиной года? Выдержит ли весь срок?)
    Alex_67
    Alex_67
    05 января в 17:04
    А может всё сложится у него? Чем чёрт не шутит?
    True Story
    True Story
    05 января в 17:03
      derrik2000
      derrik2000
      05 января в 17:02
      "Хуан Карлос Карседо объяснил решение покинуть «Пафос» и отправиться на работу в Россию.

      «У нас были переговоры с руководством «Пафоса», но к соглашению мы не пришли.
      Сложно объяснить всему миру мое решение.
      Думаю, это решение – лучшее для меня и моей семьи», – сказал испанец."


      Полагаю, что ПОСЛЕДНЕЕ предложение и есть причина перехода его перехода.
      Всё как всегда и ничего удивительного.
      Окажется тем же для Спартака, как Челлестини для ЦСКА - хорошо (я, конечно, имею в виду отношение игроков к своей работе и удачливость ГТ, а уж никак не "игру" ЦСКА), НЕ окажется - бабла у бензоколонки много, равно как и "креативных манагеров" тоже: ещё что-нибудь с командой замутят... Не привыкать более 20 лет...
