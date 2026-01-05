«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера

1767618597

05 января 2026, 16:09

Испанец стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.