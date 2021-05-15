В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 76

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 57

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 89

П 11 Фройлер Ремо Отборы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 45

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким

З 6 Паломино Хосе Луис Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 14

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 72 Иличич Йосип

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

Н 7 Ламмерс Сэм Фолов заработано: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 33