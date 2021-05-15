ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-15
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-30
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2021-01-03
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-07
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-17
2021-05-18
2021-05-23
Дженоа - Аталанта
Специа - Торино
Ювентус - Интер
Рома - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа против Аталанта

Дженоа Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя) 3:4 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Дженоа
3 : 4
завершен
15 мая 2021, 16:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 27.7 - 254
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 27.1 - 27.5
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 2
Аталанта
Италия. Серия А 2020/2021, 37 тур
Стадион Луиджи Феррарис
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
13.236.861.23
Лига Ставок 14.00 8.00 1.19
Мелбет 13.10 8.68 1.19
1XBET 16.00 7.80 1.21
BetBoom 16.38 7.74 1.18
    Еще
     
    3
    46' Зайц Миха (16) уходит с поля, Касо Джузеппе (30) вышел на поле
    46' Дестро Маттиа (23) уходит с поля, Пандев Горан (19) вышел на поле
    46' Кассата Франческо (29) уходит с поля, Шомуродов Элдор (61) вышел на поле
     
    48' (1:3) Шомуродов Элдор (61)
     
    57' Гильоне Паоло (18) уходит с поля, Портанова Маноло (17) вышел на поле
     
    67' (2:4) Пандев Горан (19)
     
    79' Мелегони Филиппо (24) уходит с поля, Эбонгу Стив-Майк (89) вышел на поле
     
    84' (3:4) Шомуродов Элдор (61) (Пандев Горан (19))
     
    88' Ровелла Николо (65)
     
    9' (0:1) Сапата Дуван (91) (Малиновский Руслан (18))
     
    26' (0:2) Малиновский Руслан (18) (Сапата Дуван (91))
     
    44' (0:3) Госенс Робин (8) (Хатебур Ханс (33))
     
    2
    46' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
    46' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Пессина Маттео (32) вышел на поле
     
    51' (1:4) Пашалич Марио (88) (Миранчук Алексей (59))
     
    57' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Ламмерс Сэм (7) вышел на поле
     
    62' Джимсити Берат (19)
     
    71' Толой Рафаэль (2)
     
    76' Госенс Робин (8) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
     
    89' Миранчук Алексей (59) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
    Голы
    9’ 0:1 Сапата Дуван
    ассистент Малиновский Руслан
    26’ 0:2 Малиновский Руслан
    ассистент Сапата Дуван
    44’ 0:3 Госенс Робин
    ассистент Хатебур Ханс
    Шомуродов Элдор 1:3 48’
    51’ 1:4 Пашалич Марио
    ассистент Миранчук Алексей
    Пандев Горан 2:4(П) 67’
    Шомуродов Элдор
    ассистент Пандев Горан     		3:4 84’
    Наказания
    62’ Джимсити Берат
    71’ Толой Рафаэль
    Ровелла Николо 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Касо Джузеппе Зайц Миха 46’
    Пандев Горан Дестро Маттиа 46’
    Шомуродов Элдор Кассата Франческо 46’
    46’ Пашалич Марио Сапата Дуван
    46’ Пессина Маттео Фройлер Ремо
    Портанова Маноло Гильоне Паоло 57’
    57’ Ламмерс Сэм Малиновский Руслан
    76’ Паломино Хосе Луис Госенс Робин
    Эбонгу Стив-Майк Мелегони Филиппо 79’
    89’ Муриэль Луис Миранчук Алексей
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 12
    		6 Удары в створ 6
    		13 Фолы 8
    		2 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		40% Владение мячом 60%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Sandr2011
    Sandr2011
    16 мая в 11:45
    Приятно, что Малиновский и Миранчук вместе! Делают результат 👍 респект
    St David
    St David ответ SAFqwer (раскрыть)
    16 мая в 08:01
    Что тут непонятного. Это же российский сайт - и для его редакторов, и для читателей любые успехи, а тем более превосходство украинских игроков - это как кость в горле. Рад за нашего Шомуродова, молодец!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ RamonCSKA (раскрыть)
    15 мая в 23:24
    Насчёт того что он сыроват согласен. Ему ещё многому надо учится, но антропометрические данные говорят сами за себя. Слепить при правильном подходе из него хорошую девятку можно, так как парень растет, ни избалован деньгами и параметры позволяют. Но сравнивать с Месси совсем не красиво, как минимум по стилю игры.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Beka_byaka (раскрыть)
    15 мая в 23:19
    Аталанта конечно детские ошибки допускает в обороне и очень слабый вратарь
    Миранчук был неплох, но и не блистал, ему бы пожеще в стыки идти
    Шоморудов сыграл хорошо, но форвард все равно довольно средний если мерить по рпл, даже сталетнему пандеву умудряется проигрывать место в основе
    Понятное дело его узбеки считают новым Месси
    azkan
    azkan ответ SAFqwer (раскрыть)
    15 мая в 22:18
    Не думаю. Просто Шома и Миранчук прямиком из РПЛ пришли. Поэтому и интерес такой.
    А Руслан уже поиграл за рубежом.
    SAFqwer
    SAFqwer
    15 мая в 21:40
    Непонятно почему в заголовке написано про Миранчука и Шомуродова и не написано про Малиновского...Он ведь гол+пас сделал...Опять политика?
    kts99
    kts99
    15 мая в 20:48
    Шома зачет
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ волгодон 2 (раскрыть)
    15 мая в 20:39
    Привет племянник Серёга.Ну да Шома не подводить.Старается но партнёры часто подводят. Передачи мяча.
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 мая в 19:46
    Шомуродов решил сразу взять быка за рога!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Kostya P. (раскрыть)
    15 мая в 19:41, ред.
    Может уже обратили. Рослый, физически крепкий, поле чувствует, техника есть но развивать надо, скорость есть, хоть и старичка уже но тем не менее Роналду догнал, и отобрал мячь в игре с Ювентусом. А самое главное не переоценен и стоит не больших денег, что не мало важно в современных реалиях.
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Beka_byaka (раскрыть)
    15 мая в 19:36
    Если продадут Сапату или Муриэля , почему бы Аталанте не обратить внимание как раз таки на этого парня.
    A.S.A
    A.S.A
    15 мая в 19:35
    Приятно было наблюдать, как в матче СерииА на первых ролях были футболисты из бывших Союзных Республик!
    Малиновский явно готов к переходу в более серьезную команду(без обид болельщики Аталанты)
    Миранчук пользуется своими шансами, и надеюсь в следующем сезоне будет основным игроком
    Ну,а за земляка Эльдора очень рад, надеюсь что Дженоа станет для него промежуточной командой, и через сезончик перейдет в более сильный клуб!
    Shukrullo Qosimov
    Shukrullo Qosimov ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    15 мая в 19:22
    Элдору уже надо дать пенальти, он ещё не разу не получил пенальти
    Shukrullo Qosimov
    Shukrullo Qosimov
    15 мая в 19:21
    Элдор из двух шансов 100% из всех шансов пользуется хорошо, просто ему мяч мало очень доходит, только защищается команда, редко атакует
    Shukrullo Qosimov
    Shukrullo Qosimov
    15 мая в 19:20, ред.
    Элдор из 5ти игр 4 гол забил, Дженоа один из самый слабый команда, в такой команде забить гол очень трудно. Если Элдор играет в топ 5 командах думаю может стать один из бомбардиров
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    15 мая в 18:49
    Пару раз отличился.Увы время не хватило.
    волгодон 2
    волгодон 2
    15 мая в 18:48
    Элдор красавчик! Генуя не подвела.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    15 мая в 18:38
    ЛЧ хороший стимул
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 мая в 18:37
    Однако ...
    Аталанта Миранчука переиграла Дженоа Шомурадова !
    Dauletbek
    Dauletbek
    15 мая в 18:37
    Аталанта молодцы
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    15 мая в 18:25
    Пандев зверь, 37 лет и еще играет, и к тому же неплохо.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    15 мая в 18:23
    Элдора Шомурадова рано или поздно заметят, скауты больших клубов. Ему нужен правильный тренер, и максимальное доверие. Если и дальше будет пахать, то через сезон должен перейти в топ, и минимум пару годиков поиграть на высоком уровне.
    azkan
    azkan
    15 мая в 18:10, ред.
    Жаль не увидел игру. Наверное до конца держала в напряжении. Шому с дублем! Замены были удачными, раз Пандев и Элдор почти сравняли во втором тайме.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    15 мая в 17:48, ред.
    Кто смотрит,Шома Хет трик не сделал?
    DVL
    DVL
    15 мая в 17:38
    В играх Аталанта всегда голевая феерия
    Лакшери
    Лакшери
    15 мая в 17:24
    Ставка на голевую от Миранчука зашла.
    Ozabot
    Ozabot
    15 мая в 17:07
    «Аталанта» побеждает, значит, проходит в ЛЧ. За остальные два билета будут тягаться «Ювентус», «Наполи» и «Милан».
    «Интер» может решить данный вопрос уже сегодня.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    15 мая в 16:42
    Не сравняет Дженоа?)кто смотрит?
    Oplot
    Oplot
    15 мая в 16:32
    Аталанта молодчики
    RBA
    RBA
    15 мая в 15:59
    Аталанта или ничья.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100