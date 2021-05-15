|
3 : 4
завершен
15 мая 2021, 16:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 27.7 - 254
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 27.1 - 27.5
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 2
|
Стадион Луиджи Феррарис
|9’
|0:1
|
Сапата Дуван
ассистент Малиновский Руслан
|26’
|0:2
|
Малиновский Руслан
ассистент Сапата Дуван
|44’
|0:3
|
Госенс Робин
ассистент Хатебур Ханс
|Шомуродов Элдор
|1:3
|48’
|51’
|1:4
|
Пашалич Марио
ассистент Миранчук Алексей
|Пандев Горан
|2:4(П)
|67’
|
Шомуродов Элдор
ассистент Пандев Горан
|3:4
|84’
|62’
|Джимсити Берат
|71’
|Толой Рафаэль
|Ровелла Николо
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Касо Джузеппе
|Зайц Миха
|46’
|Пандев Горан
|Дестро Маттиа
|46’
|Шомуродов Элдор
|Кассата Франческо
|46’
|46’
|Пашалич Марио
|Сапата Дуван
|46’
|Пессина Маттео
|Фройлер Ремо
|Портанова Маноло
|Гильоне Паоло
|57’
|57’
|Ламмерс Сэм
|Малиновский Руслан
|76’
|Паломино Хосе Луис
|Госенс Робин
|Эбонгу Стив-Майк
|Мелегони Филиппо
|79’
|89’
|Муриэль Луис
|Миранчук Алексей
|
|10
|Удары по воротам
|12
|
|
|6
|Удары в створ
|6
|
|
|13
|Фолы
|8
|
|
|2
|Угловые
|4
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|40%
|Владение мячом
|60%
|
|
|2
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|
Малиновский явно готов к переходу в более серьезную команду(без обид болельщики Аталанты)
Миранчук пользуется своими шансами, и надеюсь в следующем сезоне будет основным игроком
Ну,а за земляка Эльдора очень рад, надеюсь что Дженоа станет для него промежуточной командой, и через сезончик перейдет в более сильный клуб!
Малиновский явно готов к переходу в более серьезную команду(без обид болельщики Аталанты)
Миранчук пользуется своими шансами, и надеюсь в следующем сезоне будет основным игроком
Ну,а за земляка Эльдора очень рад, надеюсь что Дженоа станет для него промежуточной командой, и через сезончик перейдет в более сильный клуб!