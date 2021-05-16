|Фиорентина
|0:2
|Наполи
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0 : 2
завершен
16 мая 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 116.5 - 334
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 28.4 - 26.3
Средний рост: 183.5 - 182.6
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Артемио Франки
|56’
|0:1
|Инсинье Лоренцо
|67’
|0:2(А)
|Венути Лоренцо
|22’
|Ррахмани Амир
|Миленкович Никола
|31’
|Рибери Франк
|43’
|Касерес Мартин
|49’
|Дронговски Бартломей
|56’
|Кастровилли Гаэтано
|61’
|68’
|Контини Никита
|Пеццелья Херман
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эйссерик Валентен
|Кастровилли Гаэтано
|66’
|Игор
|Бираги Кристиано
|66’
|76’
|Мертенс Дрис
|Зелински Петр
|76’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|Кальехон Хосе
|Бонавентура Джакомо
|77’
|Куаме Кристиан
|Рибери Франк
|83’
|84’
|Петанья Андреа
|Осимхен Виктор
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|7
|Удары по воротам
|21
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|3
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|5
|Cэйвы
|3
|
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|5
|Предупреждения
|2
|
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|1
|Удаления
|0
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Я вот тихо болею за этот клуб, уважаю чужие вкусы.
Неприятно читать, а сколько ещё таких, как я? И так пол сайта в игноре, общайтесь о футболе, уважайте друг друга.
Я вот тихо болею за этот клуб, уважаю чужие вкусы.
Неприятно читать, а сколько ещё таких, как я? И так пол сайта в игноре, общайтесь о футболе, уважайте друг друга.