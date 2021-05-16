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Фиорентина - Наполи
Беневенто - Кротоне
Удинезе - Сампдория
Парма - Сассуоло
Милан - Кальяри

Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина против Наполи

Фиорентина Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) 0:2 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) Наполи
Фиорентина
0 : 2
завершен
16 мая 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 116.5 - 334
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 28.4 - 26.3
Средний рост: 183.5 - 182.6
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
Наполи
Италия. Серия А 2020/2021, 37 тур
Стадион Артемио Франки
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.735.301.41
Лига Ставок 6.00 5.00 1.47
Мелбет 7.31 4.86 1.45
1XBET 6.35 4.94 1.53
BetBoom 6.76 4.87 1.46
    Еще
     
    31' Миленкович Никола (4)
     
    43' Рибери Франк (7)
     
    49' Касерес Мартин (22)
     
    56' Дронговски Бартломей (69)
     
    61' Кастровилли Гаэтано (10)
     
    2
    66' Кастровилли Гаэтано (10) уходит с поля, Эйссерик Валентен (92) вышел на поле
    66' Бираги Кристиано (3) уходит с поля, Игор (98) вышел на поле
     
    67' (0:2) Автогол Венути Лоренцо (23)
     
    77' Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Кальехон Хосе (77) вышел на поле
     
    79' Пеццелья Херман (20)
     
    83' Рибери Франк (7) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
     
    22' Ррахмани Амир (33)
     
    2
    56' (0:0) Нереализованный пенальти Инсинье Лоренцо (24)
    56' (0:1) Инсинье Лоренцо (24)
     
    68' Контини Никита (16)
     
    2
    76' Зелински Петр (20) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
    76' Политано Маттео (21) уходит с поля, Лосано Ирвинг (11) вышел на поле
     
    84' Осимхен Виктор (9) уходит с поля, Петанья Андреа (37) вышел на поле
    Голы
    56’ 0:1 Инсинье Лоренцо
    67’ 0:2(А) Венути Лоренцо
    Наказания
    22’ Ррахмани Амир
    Миленкович Никола 31’
    Рибери Франк 43’
    Касерес Мартин 49’
    Дронговски Бартломей 56’
    Кастровилли Гаэтано 61’
    68’ Контини Никита
    Пеццелья Херман 79’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Эйссерик Валентен Кастровилли Гаэтано 66’
    Игор Бираги Кристиано 66’
    76’ Мертенс Дрис Зелински Петр
    76’ Лосано Ирвинг Политано Маттео
    Кальехон Хосе Бонавентура Джакомо 77’
    Куаме Кристиан Рибери Франк 83’
    84’ Петанья Андреа Осимхен Виктор
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 21
    		3 Удары в створ 6
    		15 Фолы 9
    		3 Угловые 6
    		1 Офсайды 2
    		41% Владение мячом 59%
    		5 Cэйвы 3
    		5 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Владимир 77
    Владимир 77
    16 мая в 21:35
    Очень опасный форвард,поэтому и не выпустили
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    16 мая в 20:32
    Раньше дети мечтали быть космонавтами или военными. А сейчас наверно Кокориными, ни...я не делаешь, деньги капают и ты кайфуешь.)))
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    16 мая в 20:22
    Тому что Фиора продула Наполи в важнейшем для Юве матче удивится только тот, кто не в курсе истории взаимоотношений Юве и Фиоры.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Ystavshiy (раскрыть)
    16 мая в 19:31
    Согласен.Так же и про футболистов.
    Палыч82
    Палыч82 ответ juvenale (раскрыть)
    16 мая в 19:19
    Будто там нынешней синьоре что-то светит. Перезагрузка треба...
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    16 мая в 19:03
    Сколько людей, ненавидящих Юве!
    Я вот тихо болею за этот клуб, уважаю чужие вкусы.
    Неприятно читать, а сколько ещё таких, как я? И так пол сайта в игноре, общайтесь о футболе, уважайте друг друга.
    galem72
    galem72
    16 мая в 18:12
    Молодцы Неаполь. Остался ещё один замес. Главное, не дать турину ход.
    Loko best
    Loko best ответ juvenale (раскрыть)
    16 мая в 17:38
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1 ответ juvenale (раскрыть)
      16 мая в 16:29
      обязательно
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ juvenale (раскрыть)
      16 мая в 16:25
      Ага, даже Кокорина попридержали на скамейке. Боялись, что этот парень, для которого нет авторитетов, сделает хет-трик!
      juvenale
      juvenale ответ Rheinfall (раскрыть)
      16 мая в 16:15
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        16 мая в 15:48
        Если бы кокоша играл фиалки победили.
        Ozabot
        Ozabot ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
        16 мая в 15:46
        Напротив, их могут демонстративно наказать за Суперлигу. УЕФА это та еще мафия.
        Rheinfall
        Rheinfall
        16 мая в 15:42
        надеюсь зебры туринские без ЛЧ:) Наполи молодцы!
        juvenale
        juvenale
        16 мая в 15:41, ред.
        ну а тут все понятно,пришла команда сверху не пустить Юве в лч...
        juvenale
        juvenale ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
        16 мая в 15:35
        не забудь рен тв посмотреть сегодня
        particular
        particular
        16 мая в 15:32
        Болельщики, наверняка, просто балдеют только от одного упоминания о таком невероятном и полезном усилении команды по ходу сезона...
        Алексей Ионов 1
        Алексей Ионов 1 ответ Ozabot (раскрыть)
        16 мая в 15:23
        но что-то мне подсказывает. что ювентус не оставят без лч)
        Ozabot
        Ozabot ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
        16 мая в 15:18
        И это замечательно! )))
        Алексей Ионов 1
        Алексей Ионов 1 ответ Ozabot (раскрыть)
        16 мая в 15:14
        милан выиграет и одно останется)
        Ozabot
        Ozabot
        16 мая в 15:08
        Ну, все вроде. «Наполи» побеждает, интрига остается. Три команды борятся за два оставшихся места в ЛЧ.
        Союзник противников
        Союзник противников
        16 мая в 13:14, ред.
        Ахтунг,Коко в на лавке!Капец "Наполи"!
        1bear
        1bear
        16 мая в 10:56
        за Наполи,они достойны играть в ЛЧ !!!
        КЭТиК
        КЭТиК
        16 мая в 08:24
        Тут возможна сенсация.
        Ares_the_God
        Ares_the_God ответ swed27 (раскрыть)
        16 мая в 07:54
        Почему? Как раз выведет, если Верону тоже дома обыграют
        swed27
        swed27
        16 мая в 06:40
        Даже победа не выведет наполи в ЛЧ
        Nike91
        Nike91
        16 мая в 02:25
        Интер прет
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