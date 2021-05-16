Фиорентина

В 1 Мерет Алекс Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 44 Манолас Константинос Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 33 Ррахмани Амир Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 5 Бакайоко Тьему Ударов всего: 3 Фолов заработано: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 76

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 5 Пасы: 81 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 84

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 16 Контини Никита Желтые карточки: 1

В 25 Оспина Давид

З 3 Зедадка Карим

З 38 Констанцо Давиде

З 6 Мариу Руй

П 4 Демме Диего

П 61 Лабриола Валерио

П 7 Элмас Эльхиф

Н 56 Д'Агостино Джузеппе

Н 11 Лосано Ирвинг Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

Н 14 Мертенс Дрис Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14