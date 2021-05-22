|Кротоне
|0:0
|Фиорентина
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0 : 0
завершен
22 мая 2021, 21:45
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 24.8 - 87.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0.6 - 1.1
Средний возраст: 27.2 - 28.5
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
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Стадион Эцио Шида
|25’
|Пульгар Эрик
|44’
|Кастровилли Гаэтано
|Джиджи Коффи
|44’
|Дзанеллато Никколо
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Валеро Борха
|Пульгар Эрик
|46’
|Эйссерик Валентен
|Кастровилли Гаэтано
|63’
|Кальехон Хосе
|Венути Лоренцо
|Дзанеллато Никколо
|Чигарини Лука
|76’
|76’
|Кокорин Александр
|Рибери Франк
|83’
|Игор
|Касерес Мартин
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|13
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|1
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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