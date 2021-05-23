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Болонья - Ювентус
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Торино - Беневенто
Сассуоло - Лацио
Аталанта - Милан
Специа - Рома
Наполи - Верона

Текстовая онлайн трансляция матча Болонья против Ювентус

Болонья Логотип футбольный клуб Болонья 1:4 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Болонья
1 : 4
завершен
23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 74.4 - 424.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 26.7 - 27.7
Средний рост: 182.6 - 184.5
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 3
Ювентус
Италия. Серия А 2020/2021, 38 тур
Стадион Ренато ДальАра
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
13.346.811.24
Лига Ставок 10.00 6.60 1.26
Мелбет 10.50 5.94 1.30
1XBET 11.50 6.35 1.29
BetBoom 10.37 6.42 1.27
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    44' Медель Гари (17)
     
    2
    57' Ольсен Андреас (11) уходит с поля, Орсолини Риккардо (7) вышел на поле
    57' Виньято Эмануэль (55) уходит с поля, Сансоне Никола (10) вышел на поле
     
    58' Медель Гари (17) уходит с поля, Антов Валентин (26) вышел на поле
     
    68' Де Сильвестри Лоренцо (29) уходит с поля, Фараго Паоло (43) вышел на поле
     
    80' Шутен Йерди (30) уходит с поля, Бальдурсон Андри (18) вышел на поле
     
    86' (1:4) Орсолини Риккардо (7) (Паласио Родриго (24))
     
    6' (0:1) Кьеза Федерико (22)
     
    29' (0:2) Мората Альваро (9) (Дибала Пауло (10))
     
    37' Мората Альваро (9)
     
    45' (0:3) Рабьо Адриен (25) (Кулусевски Деян (44))
     
    46' де Лигт Матийс (4) уходит с поля, Бонуччи Леонардо (19) вышел на поле
     
    47' (0:4) Мората Альваро (9) (Щесны Войцех (1))
     
    2
    58' Кьеллини Джорджо (3) уходит с поля, Рамос Артур (5) вышел на поле
    58' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    65' МакКенни Уэстон (14)
     
    67' Данило (13) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    68' Щесны Войцех (1) уходит с поля, Пинсольо Карло (31) вышел на поле
    Голы
    6’ 0:1 Кьеза Федерико
    29’ 0:2 Мората Альваро
    ассистент Дибала Пауло
    45’ 0:3 Рабьо Адриен
    ассистент Кулусевски Деян
    47’ 0:4 Мората Альваро
    ассистент Щесны Войцех
    Орсолини Риккардо
    ассистент Паласио Родриго     		1:4 86’
    Наказания
    37’ Мората Альваро
    Медель Гари 44’
    65’ МакКенни Уэстон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бонуччи Леонардо де Лигт Матийс
    Орсолини Риккардо Ольсен Андреас 57’
    Сансоне Никола Виньято Эмануэль 57’
    Антов Валентин Медель Гари 58’
    58’ Рамос Артур Кьеллини Джорджо
    58’ МакКенни Уэстон Кьеза Федерико
    67’ Бернардески Федерико Данило
    Фараго Паоло Де Сильвестри Лоренцо 68’
    68’ Пинсольо Карло Щесны Войцех
    Бальдурсон Андри Шутен Йерди 80’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 20
    		5 Удары в створ 9
    		7 Фолы 16
    		3 Угловые 0
    		3 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		5 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Ironigor
    Ironigor
    24 мая в 09:54
    А в это время, 25 лет назад !!!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    24 мая в 08:07
    Повезло Ювентусу, но хорошо они попали в ЛЧ, без них было не так. Может Роналду останется, но Пирло не тянет, лучше другого тренера найти. Ну и Милан с возвращением в ЛЧ, заслужили.
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one
    24 мая в 06:38
      Баобаб
      Баобаб ответ Per4ick (раскрыть)
      24 мая в 00:46
      Наполи-это итальянский Тоттенхем.
      Per4ick
      Per4ick
      24 мая в 00:42
        iBragim2102
        iBragim2102 ответ Oplot (раскрыть)
        24 мая в 00:15
        Если ты думаешь, что наполи донная команда, посмотри как Ювентус играл в этом году с Вероной, и в прошлом чемпионском году.
        Мысыктар
        Мысыктар
        24 мая в 00:13
        ля Мората вообще рубит))
        Меч Уоллеса
        Меч Уоллеса ответ Sexual Harassment (раскрыть)
        24 мая в 00:12
        Не Кьево, а другому клубу из Вероны - одноименному)
        Sexual Harassment
        Sexual Harassment
        24 мая в 00:08
        Юве сегодня выложился без Рона. Но это было только пол дела - спасибо Кьево.
        Меч Уоллеса
        Меч Уоллеса ответ Oplot (раскрыть)
        24 мая в 00:03
        Возможно ты и прав. Рон заистерил и Пирло не поставил его в стартовый состав.
        Может есть яйца у бороды?)
        juvenale
        juvenale ответ Изгой (раскрыть)
        23 мая в 23:59
        если оставят пирло и роналду,то плохо))если бы попали в ле возможно бы полетели головы типо паратичи,а теперь вряд ли
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        23 мая в 23:57
        сезон провальный, но концовка удалась, молодцы, поздравления старой сеньоре!
        Spartach from kg
        Spartach from kg
        23 мая в 23:56
        Верона всё испортили, гады. Зачем им нужно было упираться? Что они решали? Счёт можно было бы и не сравнивать. Выступилт в роли Тоттенхэма 👎
        iBragim2102
        iBragim2102
        23 мая в 23:55
        Кто там недавно говорил, если роталду не будет кто будет забивать, где ты?!
        Ironigor
        Ironigor
        23 мая в 23:55
        ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВЕРОНЕ ЗА НАШУ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ !!! С ПОБЕДОЙ СТАРУШКА ЮВЕ !!!
        Oplot
        Oplot
        23 мая в 23:53
        Кьеза молодец,лидер этой команды протащил в лч,не то что Кристофер,который закатил истерику и угрожал уйти в случае непопадания в лч,ну и наполи конечно очень донная команда оказывается😀
        juvenale
        juvenale
        23 мая в 23:52
        Я надеюсь после этого мозгов хватит бороду не оставлять...ну и Роналду нужно отправить
        juvenale
        juvenale ответ vlad_vietnam (раскрыть)
        23 мая в 23:51
        хаха и тебе удачи
        vlad_vietnam
        vlad_vietnam
        23 мая в 23:51
          Баобаб
          Баобаб
          23 мая в 23:49, ред.
          Никогда не думал, что буду поздравлять Юве с четвёртым местом(
          Алексей Ионов 1
          Алексей Ионов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
          23 мая в 23:49
          они и не собирались
          Алексей Ионов 1
          Алексей Ионов 1 ответ juvenale (раскрыть)
          23 мая в 23:48, ред.
          сомневался только и..от, что они не проиграют
          Изгой
          Изгой ответ juvenale (раскрыть)
          23 мая в 23:48
          То же самое я Артемону говорил.
          С проходом в ЛЧ, правда не знаю хорошо это или плохо.
          Изгой
          Изгой
          23 мая в 23:47
            Муслим90
            Муслим90
            23 мая в 23:47
            Спасибо Вероне))) Отличный вечер. Обе любимые команды пробились в последний момент в ЛЧ))
            Dauletbek
            Dauletbek
            23 мая в 23:47
            Наполи всё испортил, не смог удержать победу
            juvenale
            juvenale
            23 мая в 23:46
            мой коммент


            juvenale
            20.05.2021, 18:49
            ответ пользователю Ironigor (раскрыть)
            Верона не проиграет,скринь
            juvenale
            juvenale
            23 мая в 23:45
            хаха а хейтерки тут уже Юве в ле отправляли хаха два трофея в сезоне и место в лч)))все не так плохо
            Bom Bom
            Bom Bom
            23 мая в 23:44
            Красота) Есть победа и осечка Наполи) В следующем сезоне на Ювентус Стэдиум будет гимн ЛЧ. Огромное спасибо Вероне!
            Top_gun
            Top_gun
            23 мая в 23:44
            Ну молодцы.Хотя в ЛЧ им ничего не светит: Демирал,Рабьо,Ремзи и т.д.’
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