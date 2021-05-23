В 1 Щесны Войцех Голевые передачи: 1 Спасений: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 68

П 13 Данило Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 68

З 4 де Лигт Матийс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

З 3 Кьеллини Джорджо Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 58

З 12 Сандро Алекс Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 16 Куадрадо Хуан Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 44 Кулусевски Деян Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 58

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло Спасений: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 22

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

З 28 Демирал Мерих

З 38 Фработта Джанлука

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 32

П 5 Рамос Артур Фолов совершено: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 32

Н 33 Бернардески Федерико Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 22

Н 53 Коррея Фелиш

Н 7 Роналду Криштиану