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1 : 4
завершен
23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 74.4 - 424.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 26.7 - 27.7
Средний рост: 182.6 - 184.5
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Ренато ДальАра
|6’
|0:1
|Кьеза Федерико
|29’
|0:2
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Мората Альваро
ассистент Дибала Пауло
|45’
|0:3
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Рабьо Адриен
ассистент Кулусевски Деян
|47’
|0:4
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Мората Альваро
ассистент Щесны Войцех
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Орсолини Риккардо
ассистент Паласио Родриго
|1:4
|86’
|37’
|Мората Альваро
|Медель Гари
|44’
|65’
|МакКенни Уэстон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бонуччи Леонардо
|де Лигт Матийс
|Орсолини Риккардо
|Ольсен Андреас
|57’
|Сансоне Никола
|Виньято Эмануэль
|57’
|Антов Валентин
|Медель Гари
|58’
|58’
|Рамос Артур
|Кьеллини Джорджо
|58’
|МакКенни Уэстон
|Кьеза Федерико
|67’
|Бернардески Федерико
|Данило
|Фараго Паоло
|Де Сильвестри Лоренцо
|68’
|68’
|Пинсольо Карло
|Щесны Войцех
|Бальдурсон Андри
|Шутен Йерди
|80’
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|20
|Удары по воротам
|20
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|5
|Удары в створ
|9
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|7
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|0
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|3
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|5
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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Последние результаты где наконец-то заиграла команда, попадание в ЛЧ может сыграть злую шутку, так как Пирло могут оставить, оправдывая тем что вот вот игра пошла, просто количество матчей не достаточно было в серии А.
Роналду наверняка останется, в прочем как и другие топ игроки, так как всё-таки рисковать и набирать молодых на игры ЛЧ не будут.
В итоге, это может привести к тому что результат в след сезоне будет ещё хуже.
По этому, лучше пусть пролетают ЛЧ, но основательно перестрояться.
Последние результаты где наконец-то заиграла команда, попадание в ЛЧ может сыграть злую шутку, так как Пирло могут оставить, оправдывая тем что вот вот игра пошла, просто количество матчей не достаточно было в серии А.
Роналду наверняка останется, в прочем как и другие топ игроки, так как всё-таки рисковать и набирать молодых на игры ЛЧ не будут.
В итоге, это может привести к тому что результат в след сезоне будет ещё хуже.
По этому, лучше пусть пролетают ЛЧ, но основательно перестрояться.