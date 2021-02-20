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0 : 2
завершен
20 февраля 2021, 20:30
суббота
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Стадион Энфилд Роуд
|3’
|0:1
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Ришарлисон
ассистент Родригес Хамес
|83’
|0:2(П)
|Сигурдссон Гильфи
|41’
|Гомеш Андре
|Кабак Озан
|45+1’
|Мане Садио
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Филлипс Натаниэль
|Хендерсон Джордан
|30’
|59’
|Сигурдссон Гильфи
|Гомеш Андре
|62’
|Калверт-Льюин Доминик
|Родригес Хамес
|Шакири Джердан
|Джонс Кертис
|63’
|86’
|Ивоби Алекс
|Ришарлисон
|Ориги Дивок
|Алькантара Тьяго
|87’
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|15
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|4
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|1
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