В 1 Алиссон Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 12 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 19 Кабак Озан Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 6 Алькантара Тьяго Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 93 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 87

П 5 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 63

З 14 Хендерсон Джордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 30

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 28 Дэвис Бен

З 76 Уильямс Неко

З 47 Филлипс Натаниэль Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 60

З 21 Цимикас Константинос

П 8 Кейта Наби

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс

П 23 Шакири Джердан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 27