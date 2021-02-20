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Ливерпуль - Эвертон
Саутгемптон - Челси
Бернли - Вест Бромвич
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Эвертон

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Лига ставок 1.39 5.40 8.40
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    30' Хендерсон Джордан (14) уходит с поля, Филлипс Натаниэль (47) вышел на поле
     
    45+1' Кабак Озан (19)
     
    63' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Шакири Джердан (23) вышел на поле
     
    67' Мане Садио (10)
     
    87' Алькантара Тьяго (6) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
     
    3' (0:1) Ришарлисон (7) (Родригес Хамес (19))
     
    41' Гомеш Андре (21)
     
    59' Гомеш Андре (21) уходит с поля, Сигурдссон Гильфи (10) вышел на поле
     
    62' Родригес Хамес (19) уходит с поля, Калверт-Льюин Доминик (9) вышел на поле
     
    83' (0:2) Сигурдссон Гильфи (10)
     
    86' Ришарлисон (7) уходит с поля, Ивоби Алекс (17) вышел на поле
    Голы
    3’ 0:1 Ришарлисон
    ассистент Родригес Хамес
    83’ 0:2(П) Сигурдссон Гильфи
    Наказания
    41’ Гомеш Андре
    Кабак Озан 45+1’
    Мане Садио 67’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Филлипс Натаниэль Хендерсон Джордан 30’
    59’ Сигурдссон Гильфи Гомеш Андре
    62’ Калверт-Льюин Доминик Родригес Хамес
    Шакири Джердан Джонс Кертис 63’
    86’ Ивоби Алекс Ришарлисон
    Ориги Дивок Алькантара Тьяго 87’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 6
    		10 Фолы 10
    		7 Угловые 2
    		2 Офсайды 2
    		71% Владение мячом 29%
    		4 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    vastudio
    vastudio ответ ilyafrom (раскрыть)
    21 февраля в 14:44
      vastudio
      vastudio
      21 февраля в 14:36
      Что-то совсем расклеился Ливер.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      21 февраля в 13:00, ред.
        Roger Young
        Roger Young
        21 февраля в 11:55
        Впервые за 11 лет победили! Реально молодцы!
        Karkaz
        Karkaz
        21 февраля в 10:01
        Если Клоппу не дадут приобрести 3-4 топ игроков, то скорее всего это последний сезон его в Ливерпуле.
        Karkaz
        Karkaz
        21 февраля в 09:57
        От этого Лейпциг во главе с Нагельсамном выглядит еще бездарней
        112910415
        112910415
        21 февраля в 09:40
        бесконечная катастрофа ... это уже слишком !
        ilyafrom
        ilyafrom
        21 февраля в 08:14
        Лучший тренер мира по версии ФИФА Юрген Клопп прокомментировал поражение от Эвертона: "Самое главное, мы должны признать, что они забили дважды, а мы не забили..... Но мы переживем это и в конце концов добьемся успеха"
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        21 февраля в 08:13
        Хотел бы посмотреть на старого , доброго Элердайса в бухте !
        Чойбалсан
        Чойбалсан
        21 февраля в 08:07
        А будущее будет как у третьего клуба Москвы. Как известно, у них слили Карреру, после чего пришёл нулевой Кононов (не забываем и о легендарном Рианчо), его тоже слили, и пришёл Тедеско из аутсайдера Бундеслиги. Он тоже уже на грани.

        Вот у ЛФК будет Эллардайс или Уайлдер))))) А потом.... пусть это будет Конте, хехехе)
        ilyafrom
        ilyafrom
        21 февраля в 08:04, ред.
        Ливерпуль провел 5 игр в феврале. 1 игру выиграл в ЛЧ и 4 поражения в АПЛ (2 гола забили и 10 пропустили)
        Равалпинди
        Равалпинди
        21 февраля в 07:59
        Глянул - Ливерпуль по пропущенным мячам (34) занимает аж 7 место в АПЛ. Все конкуренты пропустили меньше. Просто для сравнения - у Арсенала 25. У идущего в зоне вылета Фулхэма и то 32!

        Больше 34 пропустили только Лидс, Саутгемптон, Кристал Пэлас, Ньюкасл и, конечно же, Вест Бромвич и Шеффилд.
        ilyafrom
        ilyafrom
        21 февраля в 07:59
        Почему нет новостей про увольнение Клоппа. После очередного поражения Тоттенхэма или Реала, всегда появляются слухи об увольнении Моуриньо и Зидана
        Roman73
        Roman73 ответ Incredulous (раскрыть)
        21 февраля в 07:52, ред.
        По крайней мере играть от соперника, уплотниться , терпеть, карабкаться от ничьих к победам.
        Incredulous
        Incredulous ответ Roman73 (раскрыть)
        21 февраля в 07:47
        Клопп и игра от обороны - это несовместимые вещи.
        Равалпинди
        Равалпинди
        21 февраля в 07:42, ред.
        Ещё когда Ливерпуль взял ЛЧ 2019, я предвидел, что машиной по производству трофеев, уровня, скажем, Реала 5-летней давности, они не станут. Ну вот не было у них ресурса стать королями Европы. Настоящих топ-игроков там нет и не было, те же Салах и Фирмино в сборных не дадут соврать. Ливерпуль был силён командно, но не по именам, а подписать условного Мбаппе не вышло бы. А вместо того чтобы это осознать и минимизировать потери, они праздновали столь долгожданный титул, прям ощущение было, что он на них свалился и они не знают, что делать дальше.

        Но сказка закончилась, началась суровая действительность, из следующей ЛЧ красные вылетели в первом же раунде плей-офф. При этом в АПЛ они всех выносили, а виновника за поражение от Атлетико назначили в лице Адриана. Но вот возникает закономерный вопрос: а почему не смогли найти Алиссону достойную замену на всякий случай? И почему сам Адриан, достойно игравший в Вест Хэме, так провалился здесь? Как будто не было десятков примеров, когда тащер скромного клуба не выдерживал давления сильного. Для российских фанов культовый пример - это Антон Заболотный.

        А теперь и в АПЛ все уже раскрыли стиль Ливерпуля! И вновь не получается найти замену травмированным. Сейчас все говорят, мол, без ван Дейка Ливерпуль посыпался. Во-первых, как может топ-клуб посыпаться из-за потери всего лишь защитника? А во-вторых, нынешняя игра Алиссона показывает, каким может быть ван Дейк после травмы. Если останется в Ливерпуле.

        Пора уже понять, что оба титула Ливерпуля - в прошлом, всё надо начинать сначала. Победа в ЛЧ 2021 возможна, но пока что Ливерпуль с топами не играл, Лейпциг таковым, при всём уважении, не назовёшь. Чем выше находишься, тем больнее падать!
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        21 февраля в 02:26
        Повезет в ЛЧ.
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        21 февраля в 00:37
        Клопп, послушай эксперта. Смени тактику, 4-3-3 на 4-2-3-1 с двумя опорниками и с Тьяго на позиции десятки (так появится креатив в центре, которого сейчас вообще нет+ бразилец блестяще пользуется дриблингом и может завершать).
        Igo0rek
        Igo0rek
        21 февраля в 00:16, ред.
        Знатно конечно штормит мерсисайдцев. Так и о 4ке можно будет забыть
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        21 февраля в 00:14
          dzvinka
          dzvinka ответ Тео Джонс (раскрыть)
          21 февраля в 00:05
          нужно идти неведомым для Юве путем - брать ЛЧ 7-й раз, чтобы попасть в нее и в следующем году)))
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          21 февраля в 00:01
          Юрген Клопп, скрывающий боль:
          Roman73
          Roman73
          20 февраля в 23:51
          Уже после третьего поражения Клопп должен был понять , что команда подсела, что Ливерпуль уже не самый сильный клуб мира на момент и должен перейти на игру вторым номером, играть от обороны. Не настаивать на обязательной победе. Это необходимо, хотя теперь это труднее
          Brooklyn888
          Brooklyn888
          20 февраля в 23:42
          Эвертон с победой, хоть и болел за красных!)
          DXTK
          DXTK
          20 февраля в 23:25
          Але Ливерпуль ты там что матчи сливаешь?, при чем 4 матч дома проигрывают, тем более ирискам, лет наверно 20 такого не было. Клопп не только АПЛ выиграл, побив рекорд 30 давности, но и решил другим рекорды обновить сначала 18 лет от МС теперь от ириса дома......... Это вообще что?

          PS просто беда, откровенно жаль ливерпуль, так провалиться после титула. Хотя если обратит на работу клоппа по боруссии, то там тоже сначала два титула, после финал лч, а затем крутое пике и 6-7 место в последнем сезоне....... с ЛЧ у Ливерпуля тоже не все ясно, и думаешь это последний сезон Юргена в клубе?, а дальше что Стивен Джерард????!!! - не хотелось бы........
          Artemon9
          Artemon9
          20 февраля в 23:23
          Поздравляю Ливерпуль с четвёртым кряду поражением!!
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          20 февраля в 23:12
          Поплыл чет Ливер), с такой игрой и ЛЕ не светит, разве только брать ЛЧ)
          Брулин
          Брулин
          20 февраля в 23:04
          У меня теперь главный вопрос - кто вместо Клоппа? Почему-то всплывает кандидатура Джесси Марша из Зальцбурга.
          протон1
          протон1
          20 февраля в 22:58
          это плохо.
          Steven Gerrard 008
          Steven Gerrard 008 ответ juvenale (раскрыть)
          20 февраля в 22:57
          Мы ещё не начали, а вот юве с 1996 года не остановится, Порту не даст)
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